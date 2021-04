RUSSEBUSS: Dette er designet som fikk politiet til å reagere. Foto: Privat

Russebuss føler seg truet av politiet for cannabis-design

Politiet mener cannabis-bladet på russebussen «SOSA 2021» kan ses på som reklame for narkotika. Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen reagerer på politiets innblanding.

Russebussen «SOSA 2021» er ennå ikke tatt i bruk, men bilder av bussen er postet på sosiale medier. En del av russebussens design er en illustrasjon av et cannabisblad og røyk.

Etter at bildene ble lagt ut, tok politiet kontakt med russen og ba dem revurdere designet. «Det her er jo som å be om å bli stoppet hver eneste gang», sier politimannen i samtalen med russen.

VG har hørt lydopptak av samtalen.

– Vi føler oss truet av politiet. De sier at vi legger opp til dette selv, sier bussjef på Larvik- og Sandefjord-bussen, Nikolay Andersen (19), til VG.

Politioverbetjenten som kontaktet russegruppen avviser overfor Østlands-Posten at han truet russen. Han vil ikke uttale seg ytterligere til VG.

– Jeg har ikke truet med å stoppe dem hele tiden, sier han til avisen.

HELE: Slik ser hele designet ut. Det er røyken, etter vindu nummer to, og cannabis-bladet bakerst på bussen i det øverste bildet som fikk politiet til å reagere. Foto: Privat

Mener det sender signaler

Sør-Øst politidistrikt bekrefter til VG at de har vært i kontakt med russen på den aktuelle bussen. Politiet mener at designet, for flere, vil kunne ses på som «reklame» for narkotika.

Politiet skal også ha kontaktet russestyret på skolen hvor russen går angående logoen, og gitt uttrykk for at de ikke likte den.

– Politiet ga uttrykk for at en slik utsmykning sender noen signaler som kan oppfattes som negative for unge som har russen som forbilder. Med politiets samarbeid med russestyret om «nei til narkotika», samsvarer det dårlig at en av russebussene kjører rundt med et cannabisblad og en rykende joint som utsmykning, sier Tor Eriksen, stasjonssjef i Sør-Øst politidistrikt, til VG.

Eriksen forteller at politiet har godt et samarbeid med russestyret i Larvik.

Bussjef Nikolay Andersen mener på sin side ikke at bussen reklamerer for narkotika. Han mener at reaksjonen er urettferdig.

– Vi kommer ikke til å gjøre noen endringer på designet. Vi har brukt så mye tid og penger på dette. Vi har ikke gjort noe galt.

Russen synes det er dumt om det oppfattes som om de bruker narkotika, noe de ikke gjør. De var mer opptatt av at designet skulle bli bra

– Vi likte hele designet, og tenkte ikke spesifikt på den lille planten, sier han.

– Det er ytringsfrihet i Norge

En av dem som har reagert på episoden er Hans Fredrik Marthinussen. Han er professor ved juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

– Det er ytringsfrihet i Norge. Jeg tenkte at politiet var klart over at grunnlovens paragraf 100 gir alle rett til å ytre sine meninger også i dette tilfellet, sier Marthinussen til VG.

Han sier at det ikke er noen grunn til å la politiets trusler påvirke hva slags kunstneriske uttrykk en russebuss skal ha.

Han delte en melding fra russen på Twitter, hvor han stilte spørsmål ved politiets innblanding.

– Hva tenker du om det politiet skal ha sagt til russen?

– Det overrasker meg ikke at politiet fortsatt holder på sånn, men jeg hadde håpet vi var ferdig med det, sier han til VG.

Debatten om hva som er lov til å ytre offentlig om ulovlige rusmidler, eksploderte for noen år siden med Unge Venstre og «legalize it»-kampanjen som ble sensurert i skoledebatter i 2019.

REAGERTE: Jusprofessor, ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen reagerer på hendelsen. Foto: Rune Sævig

Ikke ulovlig

– Vi kan ikke se at utsmykningen er ulovlig. Overfor bussjefen stilte vi dog spørsmålet om det er så lurt med en slik utsmykning, sier stasjonssjef Tor Eriksen i politiet.

Han vil ikke svare på hvor grensen går for hva politiet ber russen revurdere når det kommer til ulike design og virkemidler.

– Forutsatt at det som foregår inne i bussen er innenfor lovens rammer, vil ikke en russebuss med denne type logo/utsmykning bli stanset oftere enn andre, sier han.

Marthinussen sier det er bra at russen forteller om slike hendelser, slik at politiet blir satt på plass.

– Hva reagerer du på?

– Politiet skal utøve sin myndighet saklig. På basis av politifaglige kriterier. Hvis politiet velger ut busser for kontroll eller sjekk på bakgrunn av ytringer som disse russene gjør så krenker de grunnloven som sier gir alle rett til å ytre seg, jusprofessoren.