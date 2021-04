TILGANG: Forsvarer Simen Tveten sier hans klient reagerer på at han ikke får se dokumentene i saken. Foto: Fredrik Solstad, VG

Mann siktet i Tønsberg-drapet nekter å forklare seg

TØNSBERG (VG) Mannen som er siktet for medvirkning til drapet på Bård Lanes (33) stiller seg uforstående til siktelsen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den siktede ønsker heller ikke å forklare seg for politiet, forteller mannens forsvarer Simen Tveten.

– Per nå ønsker han ikke å avgi noen forklaring fordi han ikke har innsyn i noen av sakens dokumenter, så da er det vanskelig for ham å ta stilling til det, sier forsvarer Simen Tveten.

Det var tirsdag kveld 33 år gamle Bård Lanes ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg. Knappe tre timer etter skytingen, klokken 00.40, fikk politiet også melding om at en bil stod i brann på Sem like utenfor Tønsberg.

Mannen som er siktet for medvirkning til drap fremstilles for varetektsfengsling fredag. Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen opplyste til VG at det er den 31 år gamle eieren av den utbrente bilen som er siktet.

Den siktede mannen ble pågrepet av politiet onsdag. Forsvareren sier at hans klient bærer preg av å ha sittet på glattcelle siden han ble pågrepet.

– Han er veldig tydelig på at han ikke ønsker å forklare seg nå, og det støtter jeg ham på. Når han ikke får innsyn i sakens dokumenter og har sittet så lenge, og det er en veldig alvorlig siktelse. Så får vi ta en vurdering etter hvert om han ønsker å forklare seg, sier Tveten

Utvidet siktelse

Mannen ble først siktet for skadeverk i forbindelse med bilbrannen sammen med to andre.

Tveten sier til VG at hans klient også stiller seg uforstående til siktelsen for skadeverk.

– Da han ble pågrepet var siktelsen skadeverk, så ble den utvidet i går kveld. Fra og med i går har siktelsen endret seg dramatisk, sier mannens forsvarer Tveten.

De to andre som har sittet i varetekt etter bilbrannen ble løslatt torsdag. Politiet har funnet ut at de befant seg på et annet sted på tidspunktet for drapet og bilbrannen.

Foto: Fredrik Solstad

Setter drap og brann i sammenheng

– Vi har informasjon som gjør at vi ser de to hendelsene i sammenheng, men vi kan ikke gå noe nærmere inn på hva det er - fordi han ikke har avgitt forklaring, og også for ikke å påvirke andre vitner som vi ikke har fått snakket med, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til VG.

Han forteller at de nå jobber med å gå gjennom bevismaterialet som er hentet inn, samtidig som de sikrer nye bevis.

– Vi har sikret oss tilgang på mye video, mange vitner, og fått mange tips, sier han.

Torsdag gikk politiet ut med en etterlysning av en person de mener er innblandet i drapet på Lanes. Fredag formiddag er den etterlyste mannen fortsatt ikke identifisert.

– Jeg har ikke noe nærmere informasjon om at vi har fått noen identifiserende tips om ham eller at han har meldt seg, sier Borg Johannessen.

Han forteller at det er opplysninger knyttet til hendelsen som gjør at politiet mener flere personer var tilstede da Lanes ble drept.

– Det baserer seg på opplysninger knyttet til hendelser i Kilen. Om at det var flere personer der. Det vi har der nede er mye videoovervåking og vitneobservasjoner også i ettertid.