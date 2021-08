4–5 KILOMETER MED KØ: Kø ved Svinesund søndag ettermiddag. Fra midnatt er Skåne og Hallands län oransje områder, og mange har det travelt med å komme seg hjem til Norge. Foto: Marianne Løvland

Lange køer etter fellesferien: − Aldri sett det så langt inn i Sverige

Siste dag i fellesferien har det vært lang ventetid på flere veier og på Gardermoen. Over svenskegrensa er køen fortsatt flere kilometer lang.

Av Ylva Schwenke

I løpet av søndag har det vært mye kø på E18, Gardermoen og ved svenskegrensa.

– Så langt inn i Sverige har jeg ikke sett det før, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad ved Vegtrafikksentralen øst om køen mot Svinesund.

Skåne og Hallands län, samt Gotland og Stockholm, blir oransje fra midnatt, og mange nordmenn har hatt det travelt med å komme seg hjem.

Kø mot Svinesund

Cato Vestli venter i bilen idet VG snakker med ham. Han sitter i kø på vei mot Svinesundbrua rundt klokken 17.30, etter å ha vært på besøk hos bestefaren i Strømstad. Vestli skal nå hjem til Sarpsborg.

– Jeg brukte en halvtime på turen over dit, og bruker vel to og en halv på turen hjem igjen, sier han og ler.

Vestli forventet at det skulle bli litt kø søndag, og ventet derfor med å starte kjøreturen.

– Nå har jeg kommet meg én kilometer fremover på 45 minutter. Det er jo ikke veldig miljøvennlig, dette her. Det er tonnevis med tungtransport og det står ganske rolig lenge om gangen, sier Vestli.

VENTER: Cato Vestli sitter i kø fra Strømstad til Svinesundbrua. Foto: Privat

Rett før klokken 21 var det fortsatt 4–5 kilometer langsom kø ved Svinesund, viser trafikkartet til Google.

Det er foreløpig usikkert hvor lenge køen fra vil vedvare.

– Det var kø der i går natt, og man skal ikke se bort fra at det blir det i natt også, sier Hans Are Dahl i Veitrafikksentralen.

Også på E18 ved grenseovergangen til Ørje er det en del kø, skriver NTB.

Det ble også meldt om en trafikkulykke som kunne føre til trafikale utfordringer på E6 ved Årungen i Ås kommune. Det meldte politiet i Øst på Twitter klokken 18.55.

Ellers på Østlandet har det gått utrolig fint, opplyser trafikkoperatør Aarrestad til NTB.

– Køen på grensen til Sverige er faktisk den eneste køen vi har å by på i hjemfarten etter ferien, sier hun søndag kveld.

«Kaos» på Gardermoen

Ventetiden i sikkerhetskontrollen på Gardermoen i Oslo ble søndag rundt klokken 17.00 målt til 40 minutter, og køen strakk seg langt gjennom flyplassen.

Muiz Chaudhry jobber som lege på UNN i Tromsø, og skulle fly hjem søndag ettermiddag. Han forteller at mange prøver å snike seg frem i sikkerhetskontrollen for å rekke flyene sine.

– Jeg sto nesten en time i kø til sikkerhetskontrollen, og vanligvis tar det en seks-syv minutter. Køen går til den ene enden av flyplassen, og strekker seg rundt veggen. Det er flere som har mistet flyene sine, og det er masse krangling. Det er helt kaos her, sier Chaudhry til VG rundt klokken 17.10.

Chaudhry sier han er en av de heldige som rakk flyet, men er misfornøyd med opplevelsen.

– Det er rett og slett dårlig. Kun den ene siden av sikkerhetskontrollen var åpen, og det kunne vært flere folk på jobb. Når Avinor vet hvor mange som skal reise bør de planlegge bedre, og bør stilles til ansvar for alle de som ikke rakk flyet sitt, sier Chaudhry.

Klokken 20.15 opplyser Avinor om at den verste køen skal være over i sikkerhetskontrollen, og at det er fin flyt.

– Men det kan oppstå kø ved ankomst utland i løpet av kvelden, når flere fly fra utlandet ankommer, sier pressevakt Cathrine Framholt.

LANG KØ: Køen til sikkerhetskontrollen på Gardermoen strekker seg langt gjennom flyplassen søndag ettermiddag. Foto: VG-tipser

– Skjønner frustrasjonen

Framholt sier Avinor ikke har fått tilbakemeldinger på at noen ikke har rukket flyet sitt.

– Det skal være bemannet ut fra det som er prognosen på reisende, så har det vært noe sykdom hos dem som betjener sikkerhetskontrollen som har gjort dette vanskeligere, sier Framholt til VG.

Klokken 17.30 sa Framholt at deres målinger viste en ventetid på 35–40 minutter i sikkerhetskontrollkøen, og at det skal være nok tid dersom man følger anbefalt fremmøte.

– Men vi skjønner frustrasjonen, og det er alltid litt stress å reise, særlig når det blir kø i tillegg. Da blir det en klart dårligere reiseopplevelse. Vi gjør virkelig alt vi kan for at det skal flyte fint, og for at reisen skal bli grei, sier hun.

Rundt 45.000 passasjerer skal innom flyplassen i løpet av siste dag i fellesferien, ifølge pressevakten.

Kø mellom Kragerø og Porsgrunn

Trafikkoperatør Kari Hefre i Veitrafikksentralen Vestfold og Telemark kunne også melde at det i 17-tiden var lang kø på E18 fra Kragerø og over til Langangen utenfor Porsgrunn.

– Det er siste dag i fellesferien for mange, så det virker som at det er folk som er på tur hjem igjen fra Sørlandet, sier hun.

Det var cirka en times forsinkelse på strekningen.

– Vi oppfordrer alle til å holde roen, så vi slipper uhell som fører til at det tar enda lengre tid. Vi anbefaler ikke minst være oppmerksomme og vise hensyn. Det er viktig at de følger køen og ikke lager store luker, oppfordret hun.

Ifølge Veitrafikksentralen har det imidlertid gått rolig for seg rundt Oslo, Bergen og Trondheim, og det meldes ikke om kø nær byene gjennom søndagen selv om reiseaktiviteten har vært noe høyere enn vanlig.