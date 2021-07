PÅ VEIEN: Sylvi Listhaug liker seg på norse veier og fergekaier. Her er hun på bobilturné i kjente trakter på Vestlandet. Foto: Jil Yngland, VG

Drivstoffpris: Frp-Sylvi frykter 23–25 kroner literen om få år

Over 18 kroner literen er bare det første av flere prishopp på drivstoff de nærmeste årene, advarer Frp-leder Sylvi Listhaug.

Publisert: Nå nettopp

Lederen for partiet med lavere drivstoffpriser som en merkesak i årevis, må bare konstatere at prisen raser oppover mens Frp går nedover på partimålingene.

Hun tror det blir lettere å stoppe Frp-nedgangen enn prisoppgangen.

– Det er skremmende at mange av partiene på Stortinget vil skru opp CO₂-avgiften ytterligere, slik at bensinprisen kan nærme seg 25 kroner literen i løpet av få år. Vi vil stoppe denne CO₂-galskapen, sier Listhaug til VG.

Hun viser til regjeringens vedtatte klimamelding

Hun kaller det «helt vilt dyrt» det vi nå ser av diesel- og bensinpriser. Spesielt i Nord-Norge. Selv kjørte hun bensinbil fra Sunnmøre til Oslo og tilbake nylig, for å ta corona-vaksine.

– Prisene på bensin var knapt under 18 kroner literen, mens dieselen lå litt lavere, forteller hun som kjører over 50 mil frå familiegården i Ørskog for å komme til hovedstaden.

Bare bensinkostnaden tilsvarer da rundt 1400 kroner på en slik strekning tur/retur. I tillegg kommer bompasseringer som øker reiseutgiftene ytterligere.

Redd økte avgifter

– Samtidig som drivstoffprisen nå går opp, så tjener staten seg søkkrik på høyere oljepris. Vanlige folk som trenger bilen blir flådd i avgifter. Det er helt urimelig, klager Listhaug.

– Men Frp får vel ikke gjennomslag for å redusere drivstoffpris med dagens politiske klima og – sammensetning av Stortinget?

– Vi vil fortsette kampen med å få ned avgiftene på drivstoff. Vi viste det da vi satt i regjering, at vi hadde innflytelse på dette. Men med en ny rødgrønn regjering, er jeg redd disse avgiftene går ytterligere i taket, svarer Listhaug.

VETERANLASTEBIL: Trygve Slagsvold Vedum fotografert på en av hans mange Finnmark-turer – ved siden av en Scania veteranlastebil i Båtsfjord. Foto: Eirik Røsvik, VG

I en for tiden sannsynlig ny rødgrønn regjering vil trolig Trygve Slagsvold Vedum befinne seg. Senterparti-lederen fra Stange i Innlandet kjører mye dieselbil. Han har reist mye rundt i landet de siste årene. Spesielt har han sett på vilkårene for å pendle og kjøre bil i Finnmark.

– Hva synes du om priser på over 18 kroner for en liter bensin, slik vi nå ser i Finnmark?

– Oljeprisen, den kan ingen styre. Men denne prisutviklingen forklarer hvorfor vi har gått mot en avgiftsøkning som kan medføre enda 5–6 kroner i økning på pumpeprisen de nærmeste årene, og at vi har hatt lavere avgifter i våre budsjetter.

– Direkte usosialt

Vedum minner om at mange er avhengige av bilen i dette lange landet.

– En enda sterkere prisøkning på drivstoff vil bety mye for folk som er avhengig av diesel- og bensinbiler i Troms og Finnmark, ja egentlig i hele landet, sier Vedum.

– Får Sp gjort noe med drivstoffprisene, eventuelt i regjering?

– Det blir en tøff kamp å få gjort noe med dette. Men gjennom å fjerne avgift på den innblandede biodelen av drivstoffet slik vi vil, vinner både miljøet og bilisten, svarer Vedum.

Han mener bestemt at da Sp satt i regjering sist, så «holdt vi mye mer igjen på avgiftene enn dagens regjering».

– Det er gjerne de minst bemidlede som holder lengst på gamle biler. Det er direkte usosialt å ramme dem med enda høyere avgifter på drivstoff, sier Vedum.

VG intervjuer Sp-lederen mens han oppholder seg i sin egen dieselbil.

– Hva betalte du for literen sist du fylte diesel?

– 14 kroner og 8 øre. Jeg prøver å fylle de dagene i uken drivstoffet er billigst.

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener det ikke er bensin- og dieselprisen som betyr mest for folks hverdag, men hva en sitter igjen med i lommeboken til slutt som avgjør økonomien.

GRØNT SKIFTE: SVs Kari Elisabeth Kaski vil dreie skattesystemet i en grønn retning. Foto: Terje Bringedal

– SV foreslår en Grønn folkebonus, hvor vi kompenserer for klimaavgiftene med lavere skatter for dem med vanlige og lave inntekter. Når vi dreier skattesystemet i grønn retning, må vi sikre geografisk utjevning, skriver hun i en e-post til VG.

Kaski, som er fra Kirkenes, skriver at hun mener folk i nord og på bygda også må få være med på elbilrevolusjonen.

– Vi trenger en storstilt satsing på hurtigladere i hele landet, og differensiert nettleie for å sørge for at elbil blir et alternativ for alle, mener Kaski.