SKREMMENDE: Kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, i bunkeren. Han anslår at det er plass til rundt 200 personer hvis de står tett i tett. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Flere smittet etter bunkerfest i Bergen: − Det er skremmende

BERGEN (VG) Kommuneoverlegen regner med at bunkeren har plass til rundt 200 personer hvis de står tett, men ingen vet hvor mange som har deltatt på festen.

Publisert: Nå nettopp

Forrige helg fikk politiet i Bergen melding om en fest i et nedlagt bunkeranlegg. Da politiet var på stedet var det 40 personer til stede, og de vurderte dette som sikkert. Nå kan flere smittetilfeller i byen knyttes til denne festen.

– Det er skremmende. Vi er avhengig av at folk følger reglene, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen til VG.

De siste tre dagene har 146 blitt registrert smittet med coronaviruset i Bergen.

– Vi kommer til å få flere smittetilfeller som er knyttet til denne festen, sier han.

Siden en stor del av de smittede er mellom 20 til 29 år, regner Hansen med at de fleste festdeltakerne er i denne aldersgruppen.

Ingen vet hvor ofte folk har festet i bunkeren eller hvor mange de har vært. Dette gjør smittesporerne sin oppgave vanskelig.

– Det tar tid fra smitten overføres til den påvises. Unge får sjeldent symptomer og de har neppe fulgt kravet om en meters avstand, sier Hansen.

Forventer at folk tester seg

Det ligger sneiper, snus og ølkorker på bakken utenfor inngangen. Bakerst i bunkeren ligger det en plakat der det står «flasker» med svart tusj. Det ligger også sitronskiver og shotglass i bunkeren.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

Kommunen har ikke oversikt over hvor mange som har fått påvist smitte etter å ha deltatt på festen.

Hansen påpeker at høy musikk og dårlig ventilasjon kan føre til at smitten spres lettere. På utesteder er det anbefalt å ikke ha så høy musikk at det ikke er mulig å snakke sammen.

– Når det er høy musikk blir det mer roping og synging. Da spytter man mer enn om man snakker normalt, sier han.

Han regner med at bunkeren har plass til rundt 200 personer hvis de står tett.

Hansen forventer at bergenserne tenker seg godt om før de deltar eller arrangerer slike fester. Han oppfordrer alle som har vært på fest i bunkeren til å teste seg.

– Vi forventer at folk hører på oppfordringene våre. Første vaksinedose gir ikke like god beskyttelse som noen synes å tro, sier han.

Bunkeren ligger i underkant av 200 meter over bakken, og ligger noen kilometer unna Bergen sentrum.

FESTBULE: Ingen vet hvem som har arrangert festen i bunkeren. På gulvet ligger det shotglass, sitronskiver og ølkorker. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Bekymringsfullt

– Smitten har ikke eksplodert, men tallet øker jevnt. Det er bekymringsfullt, sier Helsebyråd (KrF) Beate Husa til VG.

Husa sier situasjonen i Bergen er annerledes nå enn tidligere i pandemien, på grunn av god vaksinasjonsdekning og få

sykehusinnleggelser. Kun én person er innlagt med corona i Helse Bergen.

Bergen har høy TISK-kapasitet, og flere tusen tester seg hver uke. Det var totalt 1930 personer som testet seg torsdag.

– Dette bidrar til å redusere behovet for inngripende tiltak. Det er vanskelig å innføre tiltak folk har forståelse for når mange er vaksinerte, sier hun.

BYRÅD: Helsebyråd Beate Husa sier at det er viktig å få ned smittetallene så fort som mulig. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Husa oppfordrer bergenserne til å holde avstand til andre, være forsiktige, teste seg hvis de har symptomer og bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand.

– Pandemien er ikke over selv om vi skulle ønske det. Dette kan skje ellers i landet også, sier hun.

Dagens tall er det høyeste smittetallet siden 20. november i fjor.

– Det er viktig å få ned smittetallene før fadderuken starter og skoleferien er over. Vi skal følge utviklingen tett de neste dagene, sier Husa.