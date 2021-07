ETTERLYSER UNGDOM: Vaksineringen av aldersgruppene 18–24 og 25–39 år pågår for fullt. Flere kommuner sliter med å få fatt i de yngste. Bildet er tatt 8. juni da Oslo startet vaksineringen av 18-åringer utenfor risikogruppene. Foto: Torstein Bøe, NTB

Kommuner sliter med å få fatt i unge til coronavaksinering

Vaksinesentre landet over melder om vanskeligheter med å få fatt i unge på mobilen.

Av Silje Kathrine Sviggum

VG tok tempen på vaksineringen av unge i Moss, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

I flere av byene er håpet at drop in-tilbud for dose én, vaksineambassadører og kampanjer skal få situasjonen til å løsne.

– Den yngste gruppen fra 18 til 24 år er gode digitalt. De er best på gaming, rå på sosiale medier, men de er ikke vant til å forholde seg til den norske forvaltningen, fastslår kommunikasjonsrådgiver Anastassia Pavlovna Dyrkorn i Moss kommune over telefon til VG.

– Når det gjelder viktigheten av registrering av kontaktinfo i Helse-Norge og Norge.no, har de ikke peiling.

PÅ UNGDOMSJAKT: Kommunikasjonsrådgiver Anastassia Pavlovna Dyrkorn er en av initiativtagerne til Instagram-kontoen «Ung i Moss», som blant annet gir unge vaksineinformasjon. Foto: PRIVAT

– Vi hadde fin flyt, men da 18-åringene fikk innkalling, ble det full stopp. De som ikke får dose én i uke 30 og 31, risikerer å måtte vente, understreker Pavlovna Dyrkorn.

Løsningen har vært å alliere seg med ungdom som kan orientere og promotere.

– Vi må finne stjernene – ambassadørene som ufarliggjør vaksinebudskapet. De er gull verdt og snakker ungdommenes språk. Russepresidentene har en mye større samfunnsrolle enn tidligere. Å samarbeide med dem er viktig for oss, sier Dyrkorn.

– Vi trenger ambassadører som kan kommunisere uten å holde frem pekefingeren. Gjør man det, mister man de unge før man har begynt, sier Pavlovna Dyrkorn.

I uke 30 har Moss drop in-tilbud på Amfisenteret.

– Det kom så mange på drop in mandag at vi måtte rekvirere flere vaksiner, forteller Pavlovna Dyrkorn.

Også prosjektleder Ingjerd Jentoft Karlsen ved Vaksinesenteret i Moss er fornøyd. Omlag 80 prosent av innbyggerne på 18 + i Moss og Våler har nå fått én eller to vaksinedoser.

Kristiansand: – Dårlig vær er bra for vaksineringen

Også andre byer sliter med å knekke ungdomskoden. Kristiansand har vaksinert 9000 av 12.000 unge i alderen 18–24 år.

HÅPEFULL: Elisabeth Engemyr, prosjektleder for vaksinasjonssenteret i sørlandsbyen, håper å nå de siste 3000 i løpet av de neste par ukene. Foto: PRIVAT

– Vi har satt et ekstra støt inn mot unge nå. Alle har fått innkalling flere ganger, og vi har drop in-vaksinering mandag og torsdag i uke 30, 31 og 32. Problemet er at vi har en del ungdommer som ikke registrerer seg på Helse-Norge, men vi annonserer på Facebook og Instagram og ser at de sprer budskapet mellom seg, sier Engemyr til VG.

– Min oppfatning er at unge ikke er kjent med det offentlige forvaltningssystemet. De er ikke kjent med at de må registrere seg, sier Engemyr.

Engemyr understreker at 18–24-aldersgruppen ikke fremstår som vaksinemotstandere, men som dels uvitende og opptatt av andre ting.

– I uke 30 har vi hatt litt dårligere vær. Da stiller flere opp. Dårlig vær er bra for vaksineringen.

Stavanger: Måtte si ifra seg vaksinedoser

I Stavanger har de 10.000 som har registrert at de ønsker vaksine som ikke har bestilt time ennå.

– Vi har faktisk for mange vaksiner og måtte avbestille 4500 vaksiner for uke 31. Vi klarer ikke å bruke opp vaksinene til førstegangsvaksinering fordi det ikke er nok som bestiller time, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse- og velferd.

– Hva tenker du om det?

– Det er fryktelig leit! Derfor prøver vi oss med drop in – for å få fatt i etternølerne og dem som har vært på ferie. Vi har god tro på at dette kommer til å gå bra. Fellesferien skaper litt naturlig forsinkelse.

MISTENKER MODERNA-SKEPSIS: Eli Karin Fosse, direktør for helse- og velferd i Stavanger kommune. Foto: PRIVAT

Fosse mistenker også at Moderna-skepsis sinker prosessen. Etter at Stavanger startet med Moderna-vaksinering i uke 29 anslår hun at om lag 50 personer har snudd i døren fordi de ønsket Pfizer-vaksinen i stedet.

– Når folk får summet seg litt og ser at det går bra med dem som har fått Moderna, kommer de nok tilbake, håper hun.

Bergen: Mange ledige timer

Også Bergen sliter med Moderna-skepsis blant innbyggerne og unge som ikke registrerer seg. Hossein Tehrani, leder for vaksinestasjonene i Bergen, melder om laber pågang.

GÅR IKKE AUTOMATISK: Hossein Tehrani, leder for vaksinestasjonene i Bergen, minner om at bergenserne selv må registrere seg og bestille time gjennom linken de får tilsendt på SMS og i brev. Praksisen er ulike rundt om i landet, noen steder blir innbyggerne oppringt og tildelt timer. Foto: PRIVAT

– Vi har satt i gang tiltak. 18–24-åringene har fått innkallingsbrev på linje med andre aldersgrupper. Vi har annonsert via sosiale medier og gjennom mediene oppfordret ungdom til å registrere seg, sier Tehrani.

– Er du bekymret over situasjonen?

– Jeg vil ikke bruke så sterkt ord som bekymring, men vi har veldig lyst til at de fleste i den aldersgruppen melder seg for dose én, sier Tehrani i Bergen.

Oslo: – Det så dramatisk ut

Hver femte person mellom 18 og 44 år er uvaksinert, ifølge Oslo kommunes ukesrapport.

– Det så dramatisk ut for 18–24-års gruppen, fordi de ikke registrerte seg ikke like tidlig som eldre grupper. Men da vi først kom i gang, gikk det greit, understreker Miert Skjoldborg Lindboe, leder for vaksineprogrammet og fungerende smittevernoverlege i Oslo.

IKKE FOR SENT: – Det venter ingen moralsk pekefinger. Vil man ha vaksine, skal man få den. Også hvis man har sagt nei tidligere, sier fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo. Foto: Privat

Han forteller om en stor kampanje for å informere unge om at det er deres tur. Oslo har såkalte coronaverter som jobber for å spre informasjon, og både YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook er tatt i bruk.

– Situasjonen i Oslo kan oppsummeres slik: De eldre innbyggerne leser absolutt alt, de yngre de går rett på registreringslenken og de yngste «tar det litt senere».

Tromsø og Trondheim melder om godt oppmøte

Best er stemningen nordover i landet. Fra Tromsø melder kommuneoverlege Inger Hilde Trandem om godt oppmøte. Omfordelingen av vaksiner gjør at Tromsø kommune ligger lenger bak enn byene sørpå, men er nå i gang med å vaksinere de yngste.

FORNØYD: Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø. Foto: PRIVAT

– Foreløpig har vi brukt opp vaksinene vi har fått. Vi har nå litt problemer med mange doser i fellesferien og å få brukt opp alt på kort varsel, sier Trandem til VG.

Også Trondheim er fornøyde så langt:

– Når VG publiserer denne saken, vil Trondheim ha passert 80 prosent vaksinerte i aldersgruppen 18–24 år. Så langt ikke trengt drop in-tilbud, rapporterer vaksinesjef Helge Magne Garåsen.