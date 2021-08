UTBRUDD: Ålesund hadde i forrige uke de høyeste smittetallene i løpet av hele pandemien. Foto: Fredrik Solstad

Kommuner med lokale utbrudd sliter med tiltakstretthet

Tiltakstretthet og større vaksinedekning gjør det vanskeligere for kommuner å avgjøre hvordan de skal håndtere lokale smitteutbrudd.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

– Når skal man rope ulv? Folk begynner å bli trøtte, sier ordfører i Ålesund, Eva Mariann Vinje Aurdal til VG.

For en uke siden registrerte Ålesund det høyeste ukentlige smittetallet siden pandemien startet. Derfor har kommunen anbefalt bruk av munnbind og maks ti besøkende i private hjem.

Fredag var ordføreren i krisemøte for å diskutere hvor grensen skal gå før de innfører en lokal forskrift.

– Vi venter med forskrift, men vi opplever at det ikke er like lett å få ut budskapet med de rådene som er nå, sier Aurdal.

Ordføreren sier at grensen på hvor mye smitte kommunen kan tåle, vil være avhengig av hvor god kontroll de har på smittesporingen.

– Vi har hatt to store smitteutbrudd som begynner å lande, men det popper fremdeles opp smitte, og vi regner med at det blir litt smitte ved skolestart og når folk kommer hjem fra ferie, sier Ålesund-ordføreren.

– Vanskelig

– Det er klart at det er vanskelige vurderinger, for vi vil ikke ha smitte, sier ordfører i Volda, Sølvi Dimmen til VG.

Også Ørsta og Volda hadde nylig sitt største utbrudd i løpet av pandemien, med over hundre smittetilfeller i løpet av en uke.

Utbruddet er nå under kontroll, men da det sto på som verst, vurderte kommunen å innføre en lokal forskrift.

– Det er vanskelig å lage en helt klar fasit når situasjonen består av så mange variabler. Folk som er vaksinerte blir ikke så syke, men det handler om logistikken og om å få kontroll på smitten, sier Dimmen.

Ønsket tydeligere svar

Vaksinedekningen gjør at vi tåler et høyere smittetrykk enn tidligere, ifølge FHI. Samtidig er ikke FHIs tiltakspakker til kommuner med utbrudd oppdatert siden 4. juni.

Siden den gang har vaksinedekningen økt betraktelig.

I starten av juli sendte ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg et brev til FHI, hvor de ba om tydeligere svar på når tiltak skulle innføres, og hvor strenge de skulle være ved lokale smitteutbrudd.

I svaret fra FHI skriver de at de har forståelse for ønsket om konkretisering, og at de arbeider med å oppdatere håndboken til kommunene:

«Når hele befolkningen over 18 år har fått tilbud om vaksine, vil det også virke inn på håndteringen lokalt med tanke på både TISK-arbeidet og lokale tiltak. Dette vil regjeringen komme tilbake til ved trinn 4 og i forbindelse med skolestart», skriver FHI i brevet til ordførerne på Nord-Jæren datert 20. juli.

– Føler du at dere har fått tydeligere svar på hvordan dere skal håndtere lokale utbrudd?

– Nei. Det var vel ikke spesielt konkret eller oppklarende, skriver ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun i en SMS til VG.

– Vi fortsetter i samme tempo og jobber så godt vi kan lokalt nå for å håndtere situasjonen best mulig for våre innbyggere og vårt næringsliv, legger hun til.

Byrådet i Bergen bestemte i forrige uke å innføre en anbefaling om bruk av munnbind og maks ti gjester i private hjem, i tillegg til tiltak rettet mot serveringssteder.

– FHI har uttalt at vi må tåle mer smitte, men Bergen kommune har nå smittetall som vi ikke liker, sier helsebyråd Beate Husa til VG.

Helsebyråden forteller at det virker å være en mye større trøtthet blant innbyggerne nå, og at det var rom for mer omfattende tiltak da færre var vaksinerte.

– Å finne de tiltakene som både er målrettet og effektive, og samtidig blir møtt med forståelse og blir etterlevd – det var en utfordring tidligere – men en enda større utfordring nå med tanke på at flere er vaksinerte, sier hun.

– Skulle dere ønske at dere hadde tydeligere føringer fra nasjonalt hold?

– Delta-varianten gjør at det er en relativt ny situasjon for mange. Gjennom hele pandemien har det vært vanskelig å få klare og tydelige råd, men det er forståelig at man også sentralt trenger tid til å områ seg, sier helsebyråden.

– Det er ikke noe som er et fasitsvar på, men å ha rammer som kommunene kan forholde seg til, setter vi pris på. Derfor har vi tett dialog med FHI, som vi mener er viktig.

Helhetlig vurdering

Preben Aavitsland, overlege ved FHI, skriver i en e-post til VG at kommunene skal gjøre en helhetlig vurdering av situasjonen ved innføring av tiltak, som innebærer hensyn til vaksinasjonsdekning.

– Dersom kommunen vurderer risiko riktig, kan tiltakspakkene fortsatt være aktuelle. Vi bidrar hver eneste uke et titalls kommuner med deres risikovurdering og valg av tiltak, skriver Aavitsland.

– Mener FHI at kommunene fortsatt bør følge anbefalingene som ligger i håndboken fra 4. juni?

– Ja, inntil videre. Håndboken er under revisjon, men kapitlene 5 og 6 gjenstår og vil bli oppdatert i løpet av neste uke basert på sommerens erfaringer.