Jurister slår alarm om russekontrakter

– Ingen bør ta på seg risikoen disse kontraktene innebærer, sier professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen.

Lørdag skrev VG om konflikter mellom russ og firmaer som leier ut buss, lyd- og lysutstyr. Elevene betaler opptil en million kroner i forskudd før russetiden – men flere blir likevel sittende igjen med store regninger etterpå.

Sentralt i konfliktene står omstridte kontrakter som elevene inngår opptil flere år før russetiden. En tilfeldig foresatt eller en venn over 18 er alt som skal til, viser dokumentasjon VG har sett.

VG har vist flere av kontraktene til professor Johan Giertsen ved UiB og advokat Marianne H. Dragsten, som begge reagerer på innholdet i kontraktene:

– Dette virker å være et useriøst marked hvor selskaper utnytter at unge mennesker er uten erfaring med å inngå avtaler, sier advokat Marianne H. Dragsten.

100 prosent forskudd

– Jeg reagerer på at russen gjennomgående må betale alt på forskudd. Dersom firmaet går konkurs, mister russen alt de har innbetalt. Hvis russen vil klage på feil eller mangler, stiller de svakt fordi de ikke kan holde tilbake penger. Dette er svært uvanlige kontrakter, sier professor Johan Giertsen.

Han påpeker at det er en skjevhet i maktforholdet mellom elever på videregående og profesjonelle firmaer, og at avtaleloven gir den svake part et særlig vern mot urimelige avtaler.

– Ville du godtatt å bestille en ny bil, eller hyre en elektriker, dersom du måtte betale opptil ett år før du fikk bilen eller tjenesten utført? At du i praksis gir firmaene kreditt i ett år? Aldri i verden. Dette er svært spesielt, sier Giertsen.

– Ingen bør ta på seg risikoen disse kontraktene innebærer, sier han.

Kontraktene fra utleiefirmaene har en rekke likhetstrekk. Blant annet 100 prosent forskuddsbetaling, vide ansvarsfraskrivelser – og at de er kompliserte for russen å forstå.

– En god avtale bør være kort og enkel: Hva får du og hva betaler du. Her er det svært innfløkt og komplisert for russen å sjekke detaljene. Dette kan være på grensen til villedende, sier professor Johan Giertsen.

Over 80 i konflikt

VG har snakket med russ fra over 100 busser fra fjorårets russetid.

Russ fra over 80 av dem forteller til VG at de endte i konflikt med de som skulle hjelpe dem – særlig utleiere av buss, lyd og lys. De opplyser at prisen på en leiebuss – med alt medregnet - ofte ligger opp mot en million kroner.

– Dyrere for russen

Daglig leder i Russebussmarked, Igor Draskovic, forsvarer ordningen med 100 prosent forskudd.

– Å kjøpe inn busser og påkoste dem innredning og ekstrautstyr, samt påføre særpreget design i forbindelse med lakkeringen, er noe som virkelig krever forskudd. Ellers ville det bli langt dyrere for russen, skriver Draskovic i en e-post til VG.

Han opplyser at Russebussmarked nå vil få kontraktene gjennomgått og foreta forbedringer der det kreves.

I år har selskapet bak, som kalles Redbuss AS, rundt 32 russebusser. Det gjør dem til en av de største i bransjen.

– Vil kunne bli kjent ugyldig

Advokat Marianne H. Dragsten sier at maktforholdet mellom firmaene og elevene er så skjevt at kontraktene vil kunne bli avvist i en domstol. Blant annet fordi firmaene i praksis fraskriver seg ansvaret for bussene de leier ut.

– Det er eksempler fra rettspraksis på at slike vide ansvarsfraskrivelser blir satt til side. Jeg ser ikke bort fra at ansvarsfraskrivelsene i de russekontraktene jeg har fått forelagt, vil kunne bli kjent ugyldig, og i det minste bli tolket innskrenkende til fordel for russen, sier Dragsten.

– Lite å kritisere oss for

Russebussmarked avviser kritikken.

– Sammenlignet med de internasjonale og nasjonale bilutleiefirmaenes kontrakter, er det lite å kritisere oss for. Ansvarsfraskrivelser finner man i alle kontrakter, svarer Igor Draskovic.

Kontraktene som VG har innhentet, er blant knyttet til Russebussmarked (Redbuss AS), Bussfix (Innovatis AS), Illegalt Design (IDE AS) og enkelte mindre firmaer.

Vil gå gjennom alle kontrakter internt

Bussfix, som sammen med Russebussmarked er regnet for å være størst i Norge, sier de vil undersøke alle egne kontrakter internt.

– Våre kontrakter er utarbeidet av, og i samarbeid med våre jurister. I hovedsak stiller våre kontrakter krav til oss, og vår levering av produktene og tjenestene, skriver daglig leder i Innovatis AS, Nicolai Østby.

Illegalt Design / Ide AS er også bedt om å kommentere egne kontrakter. Daglig leder Axel Dalberg skrev i en e-post til VG i forrige uke at han ønsket å gi et svar i saken – men har deretter ikke respondert.

