Her er Høyres matmakt-kompromiss

1. Stortinget ber regjeringen se på mulige tiltak for å sikre at konkurranseloven håndheves effektivt i dagligvaremarkedet, særlig når det gjelder forskjeller i innkjøpspriser. Regjeringen bør sørge for at konkurranseloven brukes aktivt til å hindre konkurranseskadelig prisdiskriminering.

2. Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører.

3. Stortinget ber regjeringen sende på høring en midlertidig forskrift i medhold av konkurranseloven § 14 om usaklig prisdiskriminering. Følgende hensyn bør være en del av høringsutkastet:

a. En operasjonell definisjon av vesentlig markedsmakt

b. En operasjonell definisjon av hva som utgjør en varekategori

c. En operasjonell definisjon av ulike innkjøpsbetingelser

d. At dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten.

e. Leverandører med vesentlig markedsmakt skal operere med transparente vilkår og etterprøvbare kriterier for innkjøpsbetingelser overfor dagligvarekjeder og grossister slik at det kan tas informerte beslutninger om innkjøp.

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 med resultatene av høringen, og forslag til videre oppfølging. Det bør inngå i høringsgrunnlaget at forskriften skal evalueres etter 3 år, og at evalueringen skal fremlegges for Stortinget.