BOMBEFUNN: Dette er bomben Gunnar Håland (79) traff på med plogen på et jorde på Bore i Klepp kommune.

Gulrotbonde Gunnar (79) pløyde opp 131-kilos bombe: − Jeg var ikke så veldig redd

Som ung lekte han med eksplosiver, men bonde Gunnar Håland (79) på Jæren fikk seg en støkk da han kom over en bombe i gulrotåkeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet i sørvest bekrefter at de tirsdag ettermiddag fikk melding om at det var funnet eksplosiver nedgravd på et jorde på Bore i Klepp kommune.

Den pensjonerte gulrotbonden skulle pløye et jorde som grenser til sanddynene ved Borestranden tirsdag 3. mai, da det plutselig dunket kraftig i plogen.

– Det lød som når vi treffer en stein, forteller Gunnar Håland over telefon til VG.

– Jeg fortsatte å kjøre litt til før jeg ombestemte meg og tenkte at jeg må fjerne den steinen likevel. Jeg brukte frontlaster og en steinsvans for å få den opp. Jeg var sikker på at det var en stein og kjørte for å tippe den av da jeg så at det var en bombe.

– Hva følte du da?

– Jeg reagerte ikke så voldsomt. Jeg så jo at det var en bombe, det var litt skummelt, men jeg jobbet videre på åkeren etterpå. Jeg var ikke så veldig redd, svarer jærbuen sindig.

Etter å ha stilt opp i Jærbladet, som omtalte saken først, går han med på å fortelle om skrekkfunnet. Bilde av seg selv ønsker han imidlertid ikke at VG skal publisere.

Aktiver kart

Funnet nær populært turområde

Først to dager etter at bomben på 131 kilo ble funnet har militæreksperter på sprengstoff ankommet stedet.

– Oppdraget foregår i fred og fordragelighet. Gjenstanden ligger i et anerkjent turistområde. Objektet ligger ikke i selve turistområdet, men i sikkerhetssonen, sier operasjonsleder Anders Oppedal til VG.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 500 meter, opplyser politiet.

Når eksplosivene skal detoneres utvides sikkerhetssonen til 1,5 kilometer. Derfor må blant annet Borestranden og Bore Strandcamping evakueres.

VIL BLI EVAKUERT: Bomben ble funnet nær Borestranden, et yndet mål for surfere og turgåere. Deler av stranden vil bli stengt når bomben skal detoneres.

Bonde Gunnar Håland jobber fremdeles i samme åkeren for sønnen som leier da VG tar kontakt torsdag ettermiddag. Han har merket seg at det tok to døgn før politiet reagerte.

– Det var grunneieren sønnen min leier jorden av som ringte politiet tirsdag. De reagerte ikke så mye de heller før i dag da det plutselig ble hektisk aktivitet, forteller han.

Selv tar han hendelsen med stor ro:

– Jeg har vært borti litt av hvert da jeg var ungdom. Vi drev å lage eksplosiver på moro, slik guttunger gjerne gjør. Det farlige var da plogen dunket borti bomben. Men da den lå i fred og ro var det ikke så farlig, mener 79-åringen.

– Stor aktivitet

Grunneier Arild Ånestad sier til VG det er først i dag, torsdag, det har blitt «full fest» på område.

– Det kommer bombegruppe fra Bergen i dag, sier politiet, forteller Ånestad.

– Vi har ikke fått beskjed om noe ennå, men det er stor aktivitet i området nå med sivilforsvar og politi. Både en barnehage og flere gårdsbruk, samt to campingplasser, ligger innenfor evakueringssonen.

– Hvordan påvirker dette deg selv?

– Det vet jeg ikke ennå, huset vårt ligger på grensen, men innenfor den 1500 meter sikkerhetssonen. Jeg får gå i kjelleren når de detonerer bomben, skjemter Ånestad.

Stenger Borestranden

Ifølge operasjonsleder Anders Oppdal hadde politiet tidlig torsdag ettermiddag ikke «full opptelling» over hvor mange som vil bli evakuert.

– Heldigvis ligger objektet utenfor allfarvei. men det blir nok noen gårder og også noen campingplasser involvert i evakueringen, sier Oppedal.

Politiet har bedt om bistand fra forsvaret, som har sendt eksperter fra Håkonsvern i Bergen. Oppdal informerer om at det går en turløype gjennom området der eksplosivene er funnet, men stedet befinner seg på innsiden av jærstrendene og sanddynene.

– Mest sannsynlig vil ikke turgåere på stranden se gjenstanden. Men når vi må utvide sikkerhetssonen, må vi nok stenge Borestranden fysisk, sier Oppedal.

Stengingen av Borestanden vil da skje for en kortere periode.

Blir detonert torsdag

I en oppdatering klokken 17.44 torsdag ettermiddag opplyser operasjonsleder Irene Ragnhildstveit at bomben vil bli detonert i dag.

– Det vil skje i dag og da oppheves sikkerhetssonen etterpå slik at folk kan ha normal adferd igjen. Vi må bare være helt sikre på at ingen befinner seg innenfor sikkerhetssonen på 1500 meter før bomben detoneres, sier hun.

– Politiet fikk melding om bombefunnet tirsdag. Det er to døgn siden. Hvorfor har ikke noe skjedd før?

– Når vi får meldinger om slike funn, tar vi kontakt med eksperter. Det ble vurdert at bomben ikke var til fare der den lå. Det er lav sjanse for at den skulle gå av, derfor har vi evakuert bare i forbindelse med detoneringen.