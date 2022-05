REGISTRERES: Flyktninger kjøres fra mottakene til Råde for registrering. Det kommer også ukrainske flyktninger som bor privat til senteret for å registrere asylsøknaden. De siste dagene er mellom 140 og 123 personer registrert som asylsøkere.

Se oversikten: 1094 ukrainske flyktninger bosatt i norske kommuner

1094 flyktninger fra Ukraina har i følge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet nå flyttet til en kommune. De neste ukene vil kommuner over hele landet ta imot mange tusen ukrainske flyktninger.

Totalt er nå 4938 flyktninger enten bosatt eller på vei til å bli bosatt i løpet av de neste dagene og ukene.

– Nå går bosettingen i rekordfart, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDI, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.

Samtidig som flyktningene som er kommet til Norge de to siste månedene, flytter fra mottakene og ut i kommunene, er ankomsttallene lave.

– Vil stille opp

Ullensvang i Hardanger er i følge IMDIs oversikt en av kommunene som tar imot flest flyktninger denne våren.

– Vi tenkte at vi like gjerne kunne stille opp med en gang. Hittil har vi tatt i mot fire busser med til sammen 189 flyktninger fra Ukraina. Vi har sagt ja til å ta i mot 200 til. I tillegg kommer det selvbosatte ukrainere. Vi ender nok med å ta i mot mer enn 400 flyktninger. Vi tror det skal gå bra. Det er krig, «for pokker». Vi vil stille opp, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap).

Hammerfest har også tatt i mot en stor gruppe ukrainere.

– De fleste ukrainerne i Hammerfest har søkt om selvbosetting. De har selv reist hit fordi de har en kontakt her fra før. Hammerfest er en liten kommune og vi tar i mot mange, sier Ellen Johansen i Hammerfest kommune.

VIL BIDRA: Ullensvang og ordfører Roald Aga Haug.

Ordfører Roald Aga Haug i Ullensvang, sier at i gruppen av flyktninger er det kvinner og barn, tenåringer, en del eldre og personer med funksjonshemminger.

– Vi tror det skal gå bra. Det blir en utfordring, men vi mente at vi like gjerne kunne begynne med en gang. Vi hadde noen ukrainere her fra før og det kom tidlig rundt førti personer med tilknytning til dem.

De siste årene har Ullensvang tatt i mot rundt 35 flyktninger i året.

– Det er det vi har budsjettert med. Nå kommer det mange ukrainere. Vi tar gjerne i mot andre nasjonaliteter også, sier ordføreren.

Info Dette er kommunene Oslo, Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes, Hå, Time, Strand, Tysvær, Vindafjord, Herøy (M-R) Hareid, Ørsta, Rauma, Aukra, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Volda, Hustadvika, Bodø, Narvik, Brønnøy, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Dønna, Øksnes, Sortland, Hamarøy, Halden, Moss, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Bærum, ASker, Rælingen, Lørenskog, Hole, Øvre Eiker, Stange, Sør-Fron, Horten, Notodden, Bamble, Kragerø , Grimstad, Lindesnes, Farsund, Lillesand, Lyngdal, Kvinesdal, Kinn, Sveio, Stord, Kvinnherad, Ullensvang, Bjørnafjorden, Austevoll, Alver, Gloppen, Trondheim, Oppdal, Melhus, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Indre Fosen, Heim, Ørland, Orkland, Tromsø, Harstad, Alta, Vadsø, Hammerfest, Sørreisa, Senja, Balsfjord, Båtsfjord, Sør-Varanger. Vis mer

De ukrainske flyktningene er nå på tre forskjellige stadier i flytteprosessen til en kommune:

1094 er bosatt

2895 er søkt ut til kommune og er snart i flytteprosess

949 er søkt ut til kommune som ennå ikke har svart

Det er også bosatt 2405 flyktninger fra andre land enn Ukraina.

IMDI-DIREKTØR: Libe Rieber-Mohn.

Like mange bosettinger som i hele fjor

– Så lenge viljen er stor ute i kommunene, går bosettingen raskt. Vi er i ferd med å runde 5000 bosettinger. Det er like mange som vi bosatte i hele fjor, sier IMDI-direktør Libe Rieber Mohn.

Når kommunene har meldt ok til bosetting av flyktninger, avtaler kommunen og flyktningen hvordan transport skal skje.

– Vi ber daglig kommunene om å bosette de som har fått beskyttelse. Vi opplever at kommunene snur seg rundt fort og gjør sitt beste for at bosettingen skal skje raskt, sier Rieber Mohn.