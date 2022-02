Urettferdig? Nasjonal eksamen i forkurs for ingeniørstudier arrangeres på ulike måter i Norge.

Studenter reagerer på eksamens-praksis

Vetle Lehland (20) reagerer på at han og andre studenter som tar forkurs til ingeniørstudier, må ta samme eksamen på ulike måter.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Han frykter at det skal gå ut over karakterene til noen studentgrupper, blant annet de som er tilknyttet Universitetet i Agder.

Vetle Lehland, student ved UiA.

Digitalt hjemme eller fysisk på campus

Mens NTNU har bestemt seg for digital hjemmeeksamen, må studenter andre steder i landet ta den på campus.

– Dette er en nasjonal eksamen som i utgangspunktet er helt lik over alt. Forskjellen er at noen studenter får lov å ta den hjemme med alle hjelpemidler, mens vi må ta den på campus uten. Det oppleves urettferdig, sier student Vetle Lehland.

På nettsidene til NTNU går det frem at eksamener som normalt har bokstavkarakter, fortsatt skal ha bokstavkarakter selv om eksamen endrer form. Før jul valgte noen studiesteder å innføre kun bestått/ikke bestått på hjemmeeksamen.

Tillitsvalgt for de drøyt 50 studentene i Grimstad, Mikkel Bentzrud Rasch, ønsker nå å sende en formell klage til Universitetet i Agder.

– Vi antar at dette kan gjelde flere steder. Vi ønsker at eksamen skal være rettferdig for alle studentene, sier Bentzerud Rasch.

Slik svarer UiA

Marlene Romme Mørch er seksjonsleder ved studieadministrative tjenester på UiA. Hun opplyser at universitetet generelt har besluttet å ha hjemmeeksamen dette semesteret, men ...

– Det er gjort unntak for emner som av faglige eller praktiske årsaker må gjennomføres på campus. Eksamen i forkurs til ingeniørstudiet er en nasjonal eksamen som avvikles ved flere institusjoner. UiA følger anbefaling fra Sekretariat for alternative opptaksveier, om å avvikle prøven som en skoleeksamen, da prøven er primært egnet for dette, sier Romme Mørch.

– Beklagelig

Studentene får støtte fra eksamenssekretariatet.

– Vi er enige i at dette er beklagelig. Vi har oppfordret til å avholde som skoleeksamen, men vi har ikke myndighet til å overstyre den enkelte institusjon, sier Ketil Arnesen ved Fellessekretariatet.