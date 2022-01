Kvinne i 30-årene: Hevder hun ble overgrepsoffer på overgrepssenter

Denne meldingen går fra en ansatt ved et overgrepssenter på Østlandet i juni 2018. Mottageren er en kvinne i 30-årene som skal behandles etter årevis med traumer og misbruk. Ifølge hennes egne journaler er hun blitt utnyttet seksuelt og «lånt bort» i det miljøet hun tidligere var en del av. Snart tre år har gått siden forholdet til den kvinnelige ansatte ved overgrepssenteret. At de innledet et seksuelt forhold, er ubestridt.

Kvinnen i 30-årene snakker om flere titalls samleier. Den ansatte har selv anslått at det var 10–15 samleier, men at det først skjedde etter at hun sluttet som arbeidstager.

Kvinnen i 30-årene forteller om et turbulent av- og på forhold, der hun opplever seg misbrukt av en person som egentlig skulle hjelpe henne. Den ansatte var over ti år eldre enn henne.

Forholdet ble anmeldt og etterforsket av politiet for mulig misbruk av overmaktsforhold og seksuell omgang med pasient.

De hadde tilgang på skriftlig dokumentasjon, og hadde kvinnens egen erkjennelse på 10–15 samleier, men saken ble henlagt.

Hvordan kunne det skje?

– Jeg ville foretrukket en voldtekt i en mørk bakgate, fremfor dette.

Ordene tilhører kvinnen som står bak anmeldelsen.

VG møter henne på advokat Mette Yvonne Larsens kontor i Karl Johans gate i Oslo.

Kvinnen i 30-årene har langt lyst hår i en stram hestehale. Hun har bakgrunn fra rusmiljøet og har prøvd det meste av stoffer. Hun forteller at hun har vært rusfri over lengre tid.

Kvinnen i 30-årene mener behandleren har spilt med følelsene hennes, og at hun visste alt om hennes bakgrunn, traumer og forsvarsmekanismer.

Hun forteller at hun stolte på henne, nettopp fordi hun jobbet der hun gjorde.

Hun mener den ansatte ved overgrepssenteret har hindret henne i få den hjelpen hun hadde behov for etter traumene hun har hatt i livet.

En psykologuttalelse fra mars i fjor peker på at kvinnens symptomer og sykdomsbilde er vesentlig forverret som følge av det hun har vært gjennom.

VG har lagt frem anklagene i denne saken for den ansatte. Hun har fått lest opp anklagene i denne teksten og fått dem tilsendt skriftlig. I en e-post til VG skriver hun at hun ikke ønsker å imøtegå anklagene. Hun sier hun er ferdig med saken etter at den ble henlagt.

Kvinnen i 30-årene opplever seg også sviktet av selve overgrepssenteret hvor hun fikk behandling.

På vegne av sin klient har Mette Yvonne Larsen varslet senteret om søksmål.

I et skriftlig svar fra i vinter argumenterer senterets advokat med at påtalemyndigheten har henlagt straffesaken:

«Det legges derfor til grunn at deres tidligere ansatt ikke har begått et overgrep mot kvinnen i 30-årene.»

– Dette er altså kompetansenivået ved et senter for overgrepsutsatte. En tidligere ansatt som innrømmer å ha hatt seksuell omgang med min klient 10–15 ganger, og som på grunn av svakt politiarbeid har glidd unna straffeforfølgelse. Å konstatere at det ikke har skjedd noe overgrep her, er et nytt overgrep mot min klient, sier Larsen.

Heller ikke lederen for overgrepssenteret ønsker å uttale seg i saken. De viser til taushetsplikten.

Forholdet til den ansatte ved overgrepssenteret startet våren 2018, ifølge begge involverte. Samtidig gikk kvinnen i 30-årene regelmessig til psykolog. Der fortalte hun om forholdet.

Psykologen gir i sine journaler uttrykk for at hun har kjent på et etisk dilemma helt siden hun våren 2018 fikk vite dette.

Kvinnen i 30-årene forteller psykologen om positive opplevelser, og at hun opplevde intimitet og sex med kvinnen som trygt fordi den ansatte var kjent med overgrepsproblematikken, står det i journalen.

Men 2. august 2018, forteller kvinnen i 30-årene til psykologen sin at det er blitt slutt mellom dem, ifølge journalen.

Psykologen søker råd hos fagetisk råd i Psykologforeningen og får vite at forholdet kan rammes av straffeloven.

Samtidig får psykologen beskjed om at hun kan risikere å bli anklaget for brudd på taushetsplikten. Hensynet til pasienten bør veie tyngst. Det kan være mer alvorlig å ikke anmelde, er rådet hun får.

Psykologen anmelder saken 15. august 2018.

Kvinnen i 30-årene blir først rasende da hun får høre at psykologen har anmeldt. Hun motsetter seg. og politiet får ingen drahjelp fra henne da de starter etterforskning. Hun varsler også kvinnen ved overgrepssenteret.

Kvinnen som er anmeldt, går selv til sin sjef 16. august for å fortelle sin versjon om forholdet.

Ifølge sjefen ved senteret forklarer kvinnen at hun var blitt forelsket i en pasient, og at det var gjensidig. Sjefen forteller i senere avhør at hun kun får høre om at de har kysset hverandre på munnen og holdt rundt hverandre.

Senere på kvelden denne ettermiddagen, 16. august, er det hyppig kontakt på sms mellom kvinnen i 30-årene og den ansatte.

Meldingene mellom de to blir senere sikret av politiet og utgjør en viktig del av politiets etterforskning.

Selv om kvinnen i 30-årene er sint på psykologen som har anmeldt, er hun også skuffet over kvinnen ved overgrepssenteret som ikke har fortalt om deres seksuelle forhold til sjefen sin.

Hun gir uttrykk for at kvinnen har gitt en sminket versjon av deres forhold, og at kvinnen prøver å redde seg selv.

Svaret fra den ansatte er som følger:

Disse meldingene fra 16. august 2018 blir sentrale da politiet senere går inn i saken. Det skjer først i juni 2019.

Da er kvinnen i 30-årene klar til å bidra overfor politiet. I mellomtiden har kvinnen ved overgrepssenteret måttet sluttet i jobben med umiddelbar virkning. Noen ansatte hadde oppdaget messenger-meldinger mellom henne og kvinnen i 30-årene som tydet på seksuell omgang.

«Psykologen min hadde rett, men jeg ønsket ikke å tro det», skriver kvinnen i 30-årene i en e-post til politiet sommeren 2019.

Hun ønsker nå å bidra i etterforskningen. I avhør denne sommeren forteller hun politiet om seksuell omgang, seksualiserte meldinger og nærgående atferd på overgrepssenteret. Hun sier hun følte seg avkledd med øynene allerede fra starten da hun ankom til senteret våren 2018.

Hun gir fra seg alt hun har av meldinger og bilder. Politiet lager egne rapporter på dokumentasjonen.

Den ansatte ved overgrepssenteret blir avhørt i saken 8. august 2019.

Hun innrømmer kyssing og klemming på senteret, og at de to har hatt sex 10–15 ganger. Men den seksuelle omgangen hadde skjedd etter at hun sluttet ved senteret i oktober 2018. Det hadde vært et likeverdig forhold, sier hun til politiet.

Avhøreren leser opp for henne meldingen fra august 2018, om at hun hadde fortalt ledelsen ved senteret alt – unntatt at de hadde hatt sex.

I avhøret står det at hun ikke kan svare på hvorfor hun har skrevet dette.

– Mye er blitt borte, sier hun.

Høsten 2019 avhører politiet flere av kollegene til kvinnen ved overgrepssenteret. De avhører sjefen hennes, de sikrer all skriftlig dokumentasjon. Hundrevis av meldinger mellom kvinnene blir lagret og systematisert.

Kvinnen i 30-årene beskriver at hun opplevde å bli ivaretatt, at noen tok henne på alvor i denne perioden.

Politiet avhører også en tidligere psykolog som har behandlet henne; ikke den samme som anmeldte forholdet.

Psykologen forteller om bakgrunnen hennes. Hun beskriver at det kvinnen nå forteller politiet, er det verste som kunne skjedd med henne. Hennes svake psyke gjør at hun ikke forstår når hun blir dårlig behandlet.

Denne psykologen skriver også en bekymringsmelding til fylkeslegen angående det hun omtaler som bekymringsverdige forhold ved det aktuelle overgrepssenteret.

Den meldingen blir sendt 4. januar 2020:

«NN hadde en forestilling om at dette var en del av behandlingen hun trengte for å bli frisk.»

Forholdet fungerte således retraumatiserende. Sånn sett var dette en klassisk overgrepssak, skriver psykologen.

Svaret fra Fylkesmannen er at de ikke følger opp bekymringsmeldingen fordi overgrepssenteret ikke er en helse- og omsorgstjeneste slik begrepet forstås i helsetilsynsloven.

Knappe tre uker senere er politiet ferdig med etterforskningen. Den henlegges på bevisets stilling av statsadvokaten.

Desember 2021: Halvannet år etter henleggelsen har advokatene til kvinnen i 30-årene prøvd alle formelle veier for å få saken gjenopptatt, men klagene på henleggelsen har ikke ført frem.

Hennes nåværende advokat Mette Yvonne Larsen sier det er et klart mål for dem å få saken gjenopptatt.

– Det er mer enn nok i denne saken som peker på at et straffbart forhold har skjedd, sier Larsen.

Argumentasjonen er: All dokumentasjon tyder på at denne behandleren ved overgrepssenteret har hatt seksuell omgang med en bruker – og dermed gjort noe straffbart. Det vises til seksualiserte meldinger dem imellom som bevis nok til at det har skjedd et overgrep.

VG har lagt frem hele denne saken for embetsleder Anne Margrete Katteland hos Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud Statsadvokatembeter.

Hun vil ikke uttale seg om enkeltsaker eller konkrete bevisvurderinger gjort av hennes statsadvokater.

«Statsadvokaten har kommet til at politiets henleggelse er riktig. For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om mistenktes straffskyld, og dessuten være av den oppfatning av at straffskylden kan bevises i retten. Dette gjelder de subjektive så vel som de objektive vilkår for straff», skriver Katteland i en e-post.

Hun viser videre til at henleggelsen ble begjært omgjort av Riksadvokaten i mai 2020.

Da ble saken sendt fra Riksadvokaten til Statsadvokaten for forberedende behandling, for om mulig å se på den på nytt. Denne vurderingen ble tatt av en annen statsadvokat enn den som opprinnelig hadde opprettholdt henleggelsen.

«Statsadvokaten fant ikke grunn til å innstille på omgjøring av vedtaket og avviste begjæringen om omgjøring 8. september i fjor. Klageren ble gjort kjent med at avvisningsvedtaket kunne påklages til Riksadvokaten. Avvisningsvedtaket ble ikke påklaget», skriver embetsleder Katteland til VG.

Hun viser til at vedtaket ble sendt direkte til Mette Yvonne Larsen i Altin.

Larsen sier til VG at hun aldri har fått dette vedtaket.

– Dersom vi hadde mottatt vedtaket, ville det vært klaget på, selv om det er liten sannsynlighet for at Riksadvokaten ville ha omgjort denne avgjørelsen. Hvis jeg mottar kopi av dette brevet, vil jeg selvfølgelig ta det opp med Riksadvokaten umiddelbart, sier advokaten til VG.

– Dette vedtaket endrer uansett ikke noe på at de som har etterforsket saken, har oversett de åpenbare straffbare forholdene. Politiet satt på skriftlig dokumentasjon på at den ansatte ved overgrepssenteret «hadde sagt alt, unntatt at de hadde hatt sex», påpeker Mette Yvonne Larsen.

– Hva mer skal påtalemyndigheten ha av dokumentasjon?