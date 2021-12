Mange unge holder forhold skjult for venner og familie. «Linn» (21) vil vente i minst to år til før hun forteller faren om kjæresten.

Publisert: Nå nettopp

«Linn» (21) har vokst opp med to regler: Ingen gutter eller dating før hun er ferdig med høyere utdanning.

Som barn fikk hun ikke lov å delta i bursdagsfester der det var gutter, og hun fikk heller ikke lov å gjøre gruppearbeid med gutter på skolen.

«Linn» blir brukt som et godt eksempel på hvordan jentene i deres kultur skal oppføre seg. Men i tre år har hun holdt kjæresten «Markus» (21) skjult for foreldrene.

For ungdommer med asiatisk bakgrunn er det helt vanlig at foreldrene legger føringer for hva de får delta i av sosiale aktiviteter. Særlig jentene må leve med strenge restriksjoner rundt egen seksualitet og relasjoner til gutter, viser en artikkel fra OsloMet.

Sa hun skulle på venninnetur

«Linn» og «Markus» ble kjærester allerede på videregående. De var 18 år da han ba henne ut på bowlingdate. Det var første gang hun både tok bussen alene og bowlet.

– Jeg fortalte foreldrene mine at jeg dro med venninner, sier hun.

«Linn» er ikke hennes ekte navn. Hun ønsker delvis anonymisering, fordi hun ikke vil bli gjenkjent. «Linn» har godkjent alle bildene av henne i saken.

Den samme dekkhistorien ga hun da kjæresteparet dro på bytur for første gang.

– De følger meg i sosiale medier. Så jeg tok bilder i forveien, manipulerte de og sendte bildene underveis da jeg egentlig var med ham, forteller «Linn».

– Selv om det høres trist ut, så var det også veldig gøy. Det var spennende at jeg egentlig dro på tur med en gutt. Alt var helt nytt for meg. Jeg hadde jo ikke fått lov til å prate med gutter en gang.

Ifølge forskerne ved OsloMet opplever norsk-asiatiske jenter oftere restriksjoner på å være sammen med noen av det motsatte kjønn uten voksenoppsyn.

Strenge foreldre og strenge regler

Det ble ikke bare stilt krav til kjærlighetslivet hennes.

Kulturen foreldrene hadde vokst opp med, krever at jenter oppfører seg etter visse standarder. De skal blant annet alltid prioritere skole, og de skal oppføre seg anstendig.

Under eksamenstiden fikk hun middagen servert på rommet sitt, fordi de ønsket at hun studerte mens hun spiste.

– «Asian standards», sier hun.

OsloMet-artikkelen viser også at unge med foreldre med sterkere tilknytning til hjemland og sterkere religiøsitet, ofte er strengere enn andre.

– Det ligger litt i kulturen. Det er ikke akkurat likestilling i hjemlandet. De er mer strenge med døtrene. Jeg ble hentet hjem klokken 18, mens lillebroren min fikk feste til klokken to.

Under russetiden fikk hun bare lov til å gå med russebukse, men ikke feste.

Da «Linn» skulle leie ut et rom i leiligheten til en kompis, måtte hun fortelle foreldrene at han var homofil, så foreldrene kunne akseptere at de bodde under samme tak.

Fortalte det til moren

«Linn» valgte å betro seg til moren i begynnelsen av 2021.

– Jeg er veldig nær mamma. Vi snakker mye sammen, og jeg forteller henne alt. Hun følger med på kartet og ser hvor jeg er og passer på at jeg kommer meg trygt hjem. Det var veldig vanskelig å holde det hemmelig når vi facetimer hverandre én time om dagen.

– Da jeg fortalte henne at jeg hadde kjæreste, fikk hun ikke sove fordi hun var så sjokkert. Hun var mest lei seg for at jeg ikke følte meg trygg nok til å fortelle henne tidligere, sier hun.

På den positive siden har moren akseptert sivilstatusen hennes, og synes det er bra hun har en person hun er trygg med og som kan passe på henne.

Nå er det bare faren som ikke er kjent med forholdet.

Det skal være hemmelig for han i minst to år til, ifølge «Linn». Da skal studenten etter planen være ferdig med en mastergrad. Selv om det er foretrukket at hun også har en fast jobb før hun stifter familie.

Innerst inne tror «Linn» at det vil ende godt når det hele kommer frem.

– Hva om faren din kjenner deg igjen i denne saken?

– Han blir nok skuffet, men jeg er faktisk en voksen og selvstendig person nå. Så jeg tror han vil akseptere det til slutt.

Men en ting er sikkert.

– De ser også ned på samboerskap. Jeg må gifte meg. Det handler om forpliktelse.

– Heldigvis er kjæresten min veldig tålmodig og forståelsesfull, sier «Linn» om «Markus».

Skjulte forholdet i fem år

Tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) forteller VG at han og psykologspesialisten Nadia Ansar måtte kjæresteforholdet deres skjult for alle i fem år.

Det skildrer han også i sin kritikeroste biografi «Min skyld», som ble utgitt i år.

– Jeg vet at det er mange der ute som må holde sin forhold skjult for sine omgivelser, venner og familie, sier han.

– Velg kjærligheten

Raja har et råd til unge som sliter med forbudt kjærlighet, slik han en gang gjorde selv.

– Finn det tidspunktet som passer deg å komme ut med forholdet ditt, men gi aldri etter moralpolitiets forventninger eller krav fra foreldrene dine.

Han sier han vet det kan ta tid før man føler seg trygge nok til å fortelle om det til andre.

– Velg det du selv vil velge, velg friheten, velg kjærligheten!

Arkivfoto fra 2010

Strenge uskrevne regler

I 2020 fortalte Raja og Ansar til A-magasinet hvordan møttes i skjul for å pleie forholdet sitt.

I frykt for å bli oppdaget møttes de i Slottsparken, der det ikke hang så mange norsk-pakistanere for 20 år siden.

Raja forteller også at han var på den tiden allerede lovet bort til en pakistansk kusine. Mens kjæresten Ansar heller ikke tilhørte riktig kaste, mente familien hans.

– Senere fortalte jeg faren min om Nadia. Han var ikke så opptatt av hvem hun var, men hvem de var, sa Raja til Aftenposten.

Men da Venstre-politikeren truet med å gifte seg med en blond norsk kvinne, ga foreldrene seg etter.

De fikk omsider overbevist Ansars familie også, og bryllupet sto i Pakistan 1. juledag i 2001.

I arbeidet med denne saken har VG pratet med mange unge som av ulike grunner har holdt forholdet skjult.

Her får du tre av de historiene:

Holder irakisk kjæreste skjult for familien

«Une» (25) har vært i forhold med sin irakiske kjæreste i nesten seks år.

Men på grunn av sin konservative familie og hans kultur, har de holdt det hemmelig.

– Familien min er ganske konservativ. Onkelen min har mange fordommer mot utlendinger, spesielt fra den asiatiske delen, og snakker mye om det når familien er samlet, forteller «Une».

Fordi hun er konfliktsky har hun ikke turt å ta opp at hun faktisk har en kjæreste fra Midtøsten. Også hans kultur byr på utfordringer.

Hun forteller at det ikke er vanlig å fortelle om partneren før man skal gifte seg, slik som det ofte er i Norge.

– I sommer valgte vi å ta turen til Irak for at jeg kunne se mer av kulturen og landet hans. Jeg ble veldig positivt overrasket over den fine naturen, og hvor åpent alle menneskene tok meg imot.

Mens paret dro på hemmelig tur, trodde foreldrene til «Une» at hun jobbet ekstra på grunn av coronapandemien. Heller ikke hans foreldre var klar over at de var på tur.

– Planen er at vi skal fortelle det etterhvert og til slutt gifte oss en dag, sier hun.

Ble oppdaget under førstegangstjenesten

En annen kvinne VG har snakket med forteller om et hemmelig forhold hun innledet i millitæret.

«Henriette» forteller at hun ble sammen med en som jobbet i Forsvaret samtidig som hun gjorde førstegangstjeneste.

– Vi møttes i skjul ett helt år. Det ble mye sniking ut på natten med sivile klær og lange kjøreturer bort til mer sivile områder. Vi møtes på joggeturer i skogen, forteller hun.

«Henriette» forteller at hun løy for troppssjefen sin, som hun allerede var livredd.

Men forholdet ble oppdaget etter et halvt år. En slik hendelse ble sett på som et grovt brudd i Forsvaret, ifølge kvinnen.

«Henriette» forteller at hun ble lekset opp, sendt inn på kontoret til sjefer og stilt spørsmål om hennes tillit.

– På mitt militære vitnemål er jeg nedskrevet på holdninger. Det innskrenker mine muligheter hvis jeg skulle ønske en militær karriere. Troppssjefen var helt åpen på at jeg kunne fint ha fått utmerket, hvis det ikke var for at jeg løy for henne om forholdet mitt.

– Jeg gråt. Å bli stemplet som løgner fordi jeg har elsket noen har absolutt gjort noe med meg. Det er veldig sårt for meg, som har vært flink pike hele livet før og etter.

– I tillegg trodde jeg at kjæresten kom til å droppe meg etter det. Selv om forholdet ikke fikk noen konsekvenser for ham.

På den lyse siden er de fortsatt sammen i dag, og ikke lenger i skjul.

Var i hemmelig forhold med gift mann

«Karoline» (25) innledet et forhold med en eldre gift mann, og det i mens hun selv var i samboerskap. Mannen var 15 år eldre enn henne.

– Jeg fikk sterkere følelser for ham. Vi møttes i skjul, og jeg var med ham på jobb «i skjul». Hverken konen hans eller samboeren min visste om det, forteller hun.

Etter hvert ble det slutt mellom «Karoline» og samboeren. Hun fant seg en ny mann, men beholdt den gifte mannen på si.

Men til slutt var det sjalusien som slo sprekker i forholdet.

– Jeg håpte det skulle bli noe mer, men jeg visste at han aldri kom til å forlate sin familie for meg.

– Jeg vet ikke hva som fikk meg til å falle for noe som aldri kunne bli noe, men det kan nok være fordi at jeg og min samboer var i en vanskelig periode i vårt forhold. Jeg har alltid vært eventyrlysten så det var nok grunnen til at jeg falt for fristelsen. Det var ufattelig spennende, sier «Karoline».

VG kjenner til deres ekte navn. I artikkelen har vi gitt de andre navn for å verne deres identitet.