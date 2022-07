Thomas Seltzer raser mot SAS i Facebook-innlegg

Hei dere som bitcher om SAS-streiken, ta dere en bolle.

SAS er et av mange store selskaper som har benyttet pandemien til å omstrukture seg vekk fra alt som kan ligne på ansvar og gjensidige forpliktelser og forventer at de samme som pliktskyldig stilte på jobb med eget liv og helse som innsats - med en flyvende rørformet virus-petriskål som arbeidsplass - nå skal stå med lua i hånda á la Dagsen (Dagjobbformidlingen for strøjobber) og allernådigst trygle om forutsigbarhet som strekker seg lenger enn to(!) uker. Så skammelig.

At Wallenberg og co bedriver sånt er intet sjokk, men at de statlige eierne i Sverige og Danmark oppfører seg som en gjeng kyniske private equity-Gordon Gekko-rasstapper er nedslående: Dette er New Public Management som blir til New Feudalism på meth og steroider på bærtur langt ute i Ayn Randsonen.

«Ja dårlig strategi av pilotene å holde på sånn midt i ferierushet», bla bla bla å STFU: en streik er ikke en popularitetskonkurranse, man må slå til så det merkes. Dessuten har forhandlingene pågått siden november, så dette kunne ha blitt avverget dersom konsernledelsen hadde vist litt mer respekt for helt grunnleggende kjøreregler.

«Ja nå går SAS konkurs takket være denne unødvendige streikingen», å STFU X 2: SAS finnes ikke lenger, ihvertfall ikke Scandinavian Airlines System. For nå står SAS for Sammensurium Av Selskaper og er redusert til et nettsted og callsenter som selger billetter, et selskap som leaser ut fly til seg selv(?) og et glorifisert vikarbyrå som bedriver tilkalling på ekstremt smålige premisser. Dette er ren finansiell drift, tradisjonell industrielt eierskap á la Janne Carlzon som sitter som en raus og samfunnsansvarlig patriark i en villa i åssiden og ser utover en hjørnesteinsbedrift og et samfunn han bryr seg om er en saga blott, og da må de ansatte agere deretter.

Forslag til lovendring: konsern som ikke følger nordiske minstekrav til seriøsitet, ryddighet og respekt for ansatte og deres rettigheter kan se LANGT etter krisepakker neste gang noe skjer. FUCK OFF.

Forslag til dere som applauderer dette svineriet: hva med å gjøre SAMTLIGE andre typisk middelklasseyrker om til Uber og Foodora, inkludert din egen? Så kan man se hvor mye middelklasse - og flypassasjerer - som er igjen om noen år.