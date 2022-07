NULL JUBEL: Drømmen om Dana-cup er over 200 mil unna. Med SAS-streik blir veien enda lenger for FK Senja.

SAS krever 140.000 kroner fra FK Senja: − En fortvilende situasjon

Fotballguttene fra Senja har lenge gledet seg til å delta på Dana-cup i Danmark i juli. Nå krever SAS at de betaler 140.000 kroner for billetter til et fly det er usikkert om vil ta av, ifølge klubben.

Fotballaget fra Senja har i tre år måkt snø, pakket corona-tester og hatt dugnader. Alt i håp om å komme seg til Dana-cup i Danmark – verdens tredje største fotballturnering for unge.

Pilotstreiken i SAS kan imidlertid sette drømmen på spill.

Likevel krever selskapet at klubben betaler 140.000 kroner for billetter til et fly de på grunn av den pågående streiken ikke kan garantere vil ta av.

VG har fått se dokumentasjon på regningen fra SAS.

Faren til en av guttene, Louis Edvardsen, fortviler:

– Det er ikke bare pengene det er snakk om, men hele opplevelsen. Vi er en hel gjeng fra Senja som skal ned dit. Det er booket hotell, leiligheter og er en hel organisering rundt denne cupen.

GODE TIDER: Avbildet er G16 da de vant Funncup i Narvik, 2022.

Fra full fart til null fart

Det er snakk om to lag og 37 spillere i alderen 14–18 år. For noen vil dette være siste mulighet til å kunne delta i en slik turnering.

– Guttene har levert godt over tid og jobbet hardt både på trening og kamper. Vi har jo ambisjoner om å være der når cupen starter, sier Edvardsen.

Spillerne selv reagerer også sterkt:

– Det er jo ufattelig dumt. Vi har lagt ned så mye arbeid, og så sitter vi igjen uten noen gevinst, sier Patrick Moen Kristiansen (18).

Fotballturneringen starter 25. juli. Flyet til FK Senja har i utgangspunktet avgang 24.juli klokken 09.55. Ingen vet nå om streiken fremdeles pågår på det tidspunktet.

FK Senja sier de har forsøkt å få kansellert reisen via SAS, slik at de kan ha mulighet til å ordne og betale for en annen reisemåte ned til Danmark:

– Vi fikk vi tilbakemelding på at det ikke lot seg gjøre. SAS sa at billettene uansett måtte betales da flyene i teorien vil gå som oppsatt, forteller Edvardsen.

CUP-VINNERE: Avbildet er G17 FK Senja da de vant Altaturneringen i høst.

Han sier at SAS begrunner det i at dersom flyet kanselleres, vil de forsøke ordne en alternativ rute.

Han fortsetter:

– Selv om vi booker en annen reise nå, er det ikke sikkert vi vil få pengene fra SAS tilbake.

For klubben er det en veldig stor utgift dersom de ender opp med å måtte betale for to reisemåter for å være sikre på å komme seg til Danmark.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjefen i SAS Tonje Sund:

– Vi forstår frustrasjonen fra kunden og at det skaper usikkerhet. Reisen ligger frem i tid og ombookingsreglene gjelder foreløpig i nær tid. Vi ber kundene se detaljer på nettsidene våre, sier hun.

Ikke tilpasset nordnorske forhold

SAS er det eneste flyselskapet som har kommersielle avganger fra Senjas nærmeste flyplass, Bardufoss.

– For folk fra Nord-Norge kan man ikke planlegge en reise et par dager før, da man ikke har andre alternativer. Det er omtrent umulig å komme seg fra Senja til Danmark med tog eller buss. Hvis våre gutter skal ha mulighet til å komme seg ned med sikkerhet til oppsatt dato, er vi avhengig av å få opphevet billettene slik at vi kan bruke pengene på alternativ transport som med sikkerhet vil ta oss nedover. Dette nekter SAS, sier Edvardsen.

Ifølge Edvardsen, skal SAS ha sagt at klubben må forvente renter dersom flyreisen på 140.000 kr ikke er betalt innen onsdag:

– Ja, det er riktignok vi som har laget en avtale med SAS, men det er ikke vi som har gått i streik. Flyselskapet burde se på praktiske og reelle løsninger når de hører om saker som er lik vår egen.

KANSELLERT: Etter at SAS-pilotene bekreftet streik mandag har det vært kaotisk stemning i hele landet.

FK Senja skal ha foreldremøte onsdag for å legge en videre plan. De føler seg «skvist» av SAS:

– Etter over to år med pandemi skulle Dana-cup være et høydepunkt og en måte å samle hele gjengen på igjen. Det er en fortvilende situasjon, avslutter Edvardsen.

Edvardsen forteller at klubben har opprettet en Spleis for å dekke en alternativ reise for guttene.