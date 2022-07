Barskytingen: Har bedt om å tvangsobservere Matapour

Zaniar Matapour (43) har ikke villet snakke med de sakkyndige. Derfor har de bedt om en tvungen observasjon for å kartlegge hans psykiske helse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier politiadvokat Ingvild Myrvold til VG på et pressemøte tirsdag ettermiddag.

– Vi forsøkte den første helgen å undersøke siktede med én sakkyndig ved judisiell observasjon, men han ønsket ikke å la seg undersøke og samarbeidet ikke. Da ble det oppnevnt tre sakkyndige for en full vurdering av ham. De sakkyndige har nå sendt en begjæring til retten om at siktede bør innlegges til observasjon fordi han selv ikke har ønsket å snakke med de sakkyndige. Det avventer vi svar på.

Hun opplyser at begjæringen ble sendt for noen dager siden, og at det ventes en avgjørelse innen kort tid.

De sakkyndige har ønsket å gjennomføre en såkalt judisiell observasjon for å vurdere tilregneligheten til Zaniar Matapour (43), som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag den 25. juni.

– Vi har forståelse for de sakkyndiges ønske slik denne saken ligger an, selv om siktede mener det er unødvendig da han anser seg frisk og ikke i behov for slik undersøkelse, opplyser Matapours forsvarer John Christian Elden i en melding til VG.

Matapour har fortsatt ikke villet forklare seg for politiet.