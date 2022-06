PROGRAMLEDER I DEBATTEN: Fredrik Solvang jobber til daglig som programleder i Debatten. Han er også åpen om at at han er homofil og på bildet har han på seg hvite sko med regnbue-såle.

Fredrik Solvang preget etter nattens hendelse

Programlederen var bare 15 minutter unna området der skytingen skjedde i natt. – Jeg er helt tom, sier han til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Facebook-innlegg skriver NRKs programleder Fredrik Solvang, som selv er åpen om at han er homofil, at han er preget etter nattens hendelse.

VG har snakket med «Debatten»-programlederen lørdag ettermiddag. Han er ennå rystet over skrytingen i Oslo.

– Jeg er helt tom jeg, faktisk. Hva kan jeg si, sier Solvang.

Før årets feiring hadde han bestemt seg for å ligge lavt. Han har både blitt bedt om å heise flagg, delta i TV-sendinger, lede debatter under Pride, men avsto i tilfelle det skulle bli tolket som en politisk handling fra hans side og dermed komme i konflikt med hans rolle som debattleder.

– Det var vel i løpet av natten at det gikk opp for meg at den eneste som har lov til å definere hva Pride betyr er en selv. Det må jeg få lov til. Det er ingen andre som kan få definere det. Til syvende og sist handler det om menneskeverd og like rettigheter, sier han til VG.

AVLYST: Årets feiring er avlyst. Men mange har samlet seg i Oslo sentrum for å vise sin medfølelse med de som er berørt.

– Vi blir terrorisert

Lørdag ettermiddag opplyste PST at de vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Politiet vet ikke noe om selve motivet bak hendelsen eller om det kan kobles opp mot det skeive miljøet i Oslo.

Men en frykt har satt seg hos NRK-programlederen.

– På en måte så er det veldig tragisk at terror fungerer. Det fungerer ved at vi avlyser det vi hadde planlagt, feiringen og at vi avlyser. Vi blir terrorisert. Dette er det terror er. Så det er bare veldig, veldig trist, sier han.

Selv om det offisielle Pride-toget er avlyst har flere hundre mennesker samlet seg i Oslo sentrum for et spontant Pride-tog.