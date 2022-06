RYDDEJOBB: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har arvet helikopterkjøpssaken som trolig har satt grå hår i hodet på over 10 forsvarsministre i ulike regjeringer.

Forsvarssjefen(e)s hodepine: Dette er helikopterskandalen

Det er over 20 år siden Norge bestilte NH90-helikoptre for over 30 milliarder. I 2022 er leveransen av dem fremdeles ikke i mål.

Her er helikopterskandalens hovedtrekk:

I 2001 bestiller Norge 14 helikoptre av typen NH90.

Disse skulle etter planen være i bruk i norske kystvaktskip og marinens fregatter seks-syv år senere.

Det første helikoptret landet i Norge i 2009, men i 2022 er kontrakten fremdeles ikke oppfylt.

I tillegg er det langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Riksrevisjonen konkluderte i 2018 med at det var svikt helt fra start av kjøpet, og pekte i en knusende rapport både på dårlig planlegging, valg av leverandør, utforming av kontrakt og koordinering.

Forsvaret og skattebetalerne har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert, slo rapporten fast.

Fredag morgen bekrefter Forsvarsdepartementet at de sier opp kontrakten – se pressekonferansen her:

Ingen har tatt ansvaret

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt.

Allerede i 2008 vurderte Norge å si opp avtalen med den italienske leverandøren. Det som trolig har holdt den ene forsvarsministeren etter den andre igjen, er at regningen for å si opp avtalen ville koste omtrent like mye som å overholde den.

Flere forsvarsministre har underveis i prosessen hevdet at det aldri har kommet noe ønske fra Forsvaret om å kansellere kontrakten for NH90. Levetidskostnadene for NH90 lå i 2018 an til å koste nær 30 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Mens flere forsvarsministre har skyldt på Forsvaret, har Forsvaret på sin side lempet ansvaret over på den italienske leverandøren NHI.

Kritikere av avtalen har tatt til orde for å heller satse på innkjøp av amerikanske helikoptre.

Beredskapskrise

Kystvakten mener helikopterberedskapen i Barentshavet ikke vil være tilfredsstillende de neste årene. I et normalår skal Kystvakten ha 1080 seilingsdøgn med helikopter om bord fordelt på fire skip. I 2022 ligger det an til å bli færre enn 680 døgn, skriver NTB.

Odd Roger Enoksen ba i vinter Forsvarsdepartementet sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt, skriver Aftenposten.

– Vi har nå mottatt 13 helikoptre. Men seks av disse er i en foreløpig versjon. Vi får høre fra den italienske leverandøren at de kan være ferdig oppgradert i 2023, kanskje i 2024. Men faktum er at vi nå har liten tillit til leverandøren NHI, uttalte han da.