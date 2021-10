STUDIE: Det er fire kirurger ved poliklinikken for gastroavdelingen på Haukeland universitetsjukehus som har inkludert noen av sine pasienter i studien.

To av pasientene i kreftstudie på Haukeland er døde

To av pasientene som deltok i en nasjonal kreftstudie er døde, og kirurgene på Haukeland universitetssjukehus er preget. Nå skal de gjennomgå all annen forskning de har deltatt i.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Bjørn Nedrebø er en av fire kirurger som har deltatt den nasjonale wait and watch-studien for pasienter med kreft i endetarmen på Haukeland universitetssjukehus.

Denne uken skrev Aftenposten hvordan sykehuset har inkludert flere pasienter målt opp mot befolkningen enn de andre sykehusene og at flere av pasientene de inkluderte utviklet kreft med spredning mens de var en del av studien.

Poenget med studien, som foregikk mellom 2018 og slutten av 2020, var å se om noen pasienter med kreft i endetarmen kunne unngå kirurgi etter stråling. Haukeland inkluderte i alt 31 pasienter i sin del av studien.

Hardt vev

Ti av disse pasientene har fått spredning til andre organer. To av pasientene er døde.

– Den ene av dem døde av en medisinsk komplikasjon som skjedde da pasienten først ble operert. Den andre døde av kreft med spredning, sier Nedrebø.

– Spørsmålet man må stille er om vi har inkludert pasienter som skulle vært operert, sier han til VG fredag.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

– Er det grunn til å tro at de som døde hadde hatt bedre prognoser om de hadde blitt operert tidligere?

– Hvis vi ser alle på pasientene som opereres under ett, vet vi at det er mer enn 30 prosent som har tilbakefall innen fem år etterpå. Dermed er det et utrolig vanskelig spørsmål.

Øvrebø forteller at han særlig har lagt merke til et kriterium som Haukeland ikke har lagt til grunn.

– Vi får inntrykk av når vi har diskutert med andre, at andre har brukt et kriterium som ikke står i protokollen, om vevet der tumoren hadde vært var hardt eller ikke. Hvis vevet har vært hardt, har de andre sykehusene likevel ikke tatt pasientene med i studien, selv om de andre kriteriene var på plass. Det lurer vi på om kan være en forklaring, men det er foreløpig spekulasjoner.

– Haukeland har ikke brukt dette som er kriterium?

– Det har vi ikke og det står heller ikke protokollen, svarer han.

– Utrygghet hos pasientene

Da kirurgene så at kreften hos flere kom tilbake og at den i noen tilfeller spredde seg, skjønte de at Haukeland hadde gjort noe annerledes enn resten av sykehusene som hadde deltatt i studien. I november i fjor ble studien avsluttet.

– Vi har det fryktelig. Det aller verste er at det skaper en utrygghet blant pasientene, om de har blitt utsatt for noe de ikke skulle vært utsatt for. Så er det ille for oss helsepersonell som skjønner at dette skulle vært håndtert på en annen måte, sier han.

Nå kalles alle pasienter inn til en samtale med sykehus, etter at de tidligere har blitt informert på telefon. I tillegg venter en større gjennomgang av deres forskningsprosjekter.

– Vi skal nå ta en gjennomgang av alle forskningsprosjekter vi er en del av for å sikre at alt er korrekt. Så skal vi følge pasientene opp på en så god måte som mulig, sier han.

Nå er saken meldt til Fagrådet for tykktarm- og endetarmskreft, samt Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Sykehuset har nå også varslet Statens helsetilsyn. Dette bekrefter også helsetilsynet til VG.

– De skal se oss i kortene. Vi ønsker ikke å skjule noe, sier han.