Støre på Kongsberg: − Dypt preget

Statsminister Jonas Gahr Støre er dypt preget av kvelden i Kongsberg da fem liv gikk tapt. – Brutalt og meningsløst, sier han.

Etter å ha lagt ned en bukett med hvite roser og tent lys sammen med Justisminister Emilie Enger Mehl, sa han:

– Folk i Norge fra nord til sør er dypt preget av det vi har fått høre som har kommet ut fra dette døgnet, siden kvelden da liv gikk tapt så brutalt og meningsløst. Vi kjenner Kongsberg som en trygg by, men det ufattelige kan skje, og da er det hverandre vi skal vende oss til, sa Jonas Gahr Støre.

– Man blir dypt preget av det vi møter. Det er en by som jeg tror folk forbinder med trygghet, og som har opplevd en grusom hendelse. Det er personer som er drept, og det på fryktelig vis.

Det berører alle. Og det siger litt inn på folk i ettertid hvor grusomt dette har vært, sa han.

Foto: Hallgeir Vågenes

Statsministeren kom med trøst til alle dem som er blitt redde og skaket.

– Vi har politi og dyktige folk som kan hjelpe oss med å sikre tryggheten. Men den beredskapen gjelder også alle oss, slik at vi kan forebygge og stille opp for hverandre.

– Bør vi i Norge nå ha en generell bevæpning?

– Det var riktig å beslutte bevæpning da situasjonen trådte inn, men vi er ikke tilhengere av generell bevæpning, sier Støre.

– Vi har et veldig godt politi i Norge, men de skal ha anledning selvfølgelig til å beskytte seg, og til å kunne handle raskt når det er nødvendig.

– Hva er dine tanker om at gjerningsmannen ser ut til å være en kjenning fra politiet fra før og at han har en historie i psykiatrien?

– Først vil jeg være varsom med å trekke slutninger på denne enkeltsaken som fremdeles er i etterforskning. Men du løfter frem en del temaer som går på utenforskap, personer som mister kontakten med det daglige livet vi alle er en del av, og det er et fellestrekk ved de dramatiske hendelsene vi har opplevd i Norge, men også i andre land, sier Støre.

Før han legger til:

– Men må må politiet gå gjennom akkurat denne situasjonen og så må vi få mer kunnskap til å si noe om akkurat dette. Det er veldig viktig i en slik situasjon at vi står sammen og beholder roen. Det er veldig viktig at vi stiller opp og gir mennesker trygghet.

Han minte om at dette er hendelser som Norge har opplevd før, andre land har opplevd det, og at vi må trekke lærdommer av det for å være bedre beskyttet.

TIL STØTTE: Statsminister Jonas Gahr Store og justisminister Emilie Enger Mehl er kommet til Kongsberg for å vise sin støtte til en hardt prøvet by. Foto: Hallgeir Vågenes

Justisministeren: Stort alvor

En av justisminister Emilie Enger Mehls aller første oppgaver ble å reise til en by preget av sorg og sjokk. – Det er sterkt å være her, sa Mehl da hun ankom

Hun sier det er sterkt å komme til Kongsberg, to dager etter angrepet som tok livet av fem personer, i det hun skal hilse på byens ordfører Kari Anne Sand (Sp) og byens rådmann Wenche Grinderud, som orienterer om det som har skjedd i Kongsberg.

Den ferske justisministeren ankom Kongsberg sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bare én dag etter at de to gikk inn i regjering.

– Det er sterkt med tanke på det som har skjedd. Det er et besøk som er preget av stort alvor. Jeg er veldig glad for at vi fikk muligheten til å ta turen hit og snakke med de som er berørt, sier Mehl til NTB.

Støre og Mehl hadde først et møte med Kongsbergs ordfører, Kari Anne Sand, som ønsket de to velkommen og takket for at de kom.

PREGET: Det var en alvorstynget statsminister som kom til Kongsberg dagen etter at han tiltrådte.

Statsministeren og justisministeren la ned blomster på torget, som har vokst til et lite hav av lys og roser etter torsdagens brutale hendelse i byen, der fem mennesker ble drept og tre skadet.

– På vegne av regjeringen så takker jeg for at dere gir lys og blomster, gode klemmer, og at dere tar vare på hverandre. Og så er det viktig at de unge får trygghet og opplevelse av at de voksen står sammen med dem, og at opplever samfunnet står sammen i trygghet, sier statsminister Støre.

Statsministeren sier at han opplever en by som trekker sammen.

– Vi har en tradisjon med lys og blomster, og samvær blant folk. Ofte kan man si mye uten ord, bare ved å være sammen.

Han og justisministeren møtte fredag ettermiddag nødetater og mennesker som var direkte berørt. De snakket også med politifolk som var ute o gatene da det skjedde.

– Det var sterkt å høre deres historier, sa Støre.