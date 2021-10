SIKKERHETSSEKSJON: Dikemark regionale sikkerhetsseksjon i Helse Sør-Øst. Bildet er tatt i forbindelse med en annen artikkel.

Ny rapport: Redusert behandlingskapasitet for ikke-dømte

Domfelte legger beslag på nesten halvparten av sikkerhetspsykiatriske døgnplasser i Norge. Det reduserer behandlingskapasiteten for andre pasienter som har større behov.

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i en ny rapport som ble offentliggjort av regjeringen 23. september.

Kriterier for å dømme til tvungent psykisk helsevern Å bli dømt til tvungen psykisk helsevern er noe annet enn å få straff. Istedenfor fengsel, dømmes man til behandling. Dette er kriteriene: Personen må ha begått en alvorlig straffbar handling

Vedkommende må ha vært utilregnelig da gjerningen ble begått

Fare for at personen begår nye straffbare handlinger Vis mer

Det finnes 220 sikkerhetspsykiatriske døgnplasser i Norge. Disse er det eneste aktuelle tilbudet til pasienter med høyt symptomtrykk og voldsproblematikk. Hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern (TPH) er «alvorlig sinnslidelse».

Personer som i retten er dømt til behandling i tvungent psykisk helsevern, legger beslag på nesten halvparten av døgnplassene.

«I konsekvens reduseres behandlingskapasiteten for andre pasienter som klinisk sett har større behov for en døgnplass», står det i rapporten.

Dette er personer som er lagt inn tvangsmessig, eventuelt frivillig, til behandling etter psykisk helsevernloven.

Jurist: Forhindrer hjelp til ikke-dømte

Jurist Øyvind Holst mener det er behov for en utredning av sikkerhetspsykiatrien i Norge.

– Man må gå opp hvem som skal ha ansvaret for hva. At justissektoren fyller opp stadig flere plasser i helsesektoren, forhindrer mennesker som ikke har begått kriminalitet fra å få behandlingsplass.

UTREDNING: Jurist Øyvind Holst mener det er behov for en utredning av sikkerhetspsykiatrien i Norge.

Holst er juridisk rådgiver ved SIFER Sør-Øst (kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri).

– Det skjer en utvikling med små skritt hvor justissektoren får stadig flere rettslige grunnlag for å pålegge helsevesenet å ta imot mennesker knyttet til kriminalitet. Samtidig pågår en nedbygging av psykiatrien, sier han.

– Utviklingen ser ut til ikke å være behandlet på et overordnet plan.

Flere dømmes til tvungen behandling: «Dramatisk»

22 dømte i 2011 – 44 i 2020

De siste 20 årene er det innført nye lovverk som gir justissektoren økende myndighet til å legge inn pasienter i psykiatriske avdelinger, ifølge seneste statusrapport fra SIFER om sikkerhetspsykiatri i Norge.

les også Kronikk: Min lillebror kan bli den neste som dreper

Bakgrunnen for en lovendring i 2017 var å hindre for utstrakt bruk av tvang i psykiatrien, og sikre retten til frie valg. En tvangsinnleggelse kan også ha alvorlige konsekvenser for den som blir innlagt, og føre til blant annet angst, PTSD og skam.

Fakta: Sikkerhetspsykiatri Hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern er at pasienten har en «alvorlig sinnslidelse». I tillegg må pasienten enten ha behov for behandling eller være til fare for eget eller andres liv og helse.

Opphold i norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger reguleres av både sivilrettslig og strafferettslig lovverk.

I 2019 var det 15 helseforetak som hadde sikkerhetspsykiatriske tjenester. Enhetene hadde til sammen 220 døgnplasser. Dekningsgraden for sikkerhetspsykiatriske døgnplasser i Norge var på 4,1 per 100 000 innbyggere.

Tvungent psykisk helsevern kan også gjennomføres uten døgnopphold i institusjon, men pasienten må da regelmessig må møte til behandling/ kontroll.

I Norge var det ved årsskiftet 2019/2020 tre regionale sikkerhetsavdelinger fordelt på fire regionale helseforetak, og 19 lokale sikkerhetsavdelinger, fordelt på 15 lokale helseforetak. Kilde: SIFER (nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri), Helsenorge.no Vis mer

VG har hentet inn tall fra de siste ti år, der gjerningspersonen er dømt til såkalt tvungen psykisk helsevern.

I 2011 ble 22 personer dømt til tvungen psykisk helsevern etter å ha begått kriminelle handlinger. I 2020 var tallet 44.

Her kan du se grafen over utviklingen i perioden 2011–2020:

Kan bli 500–600 TPH-dømte

Det bekreftes i regjeringens rapport: Antall dommer til psykisk helsevern er nær doblet de siste ti årene. I 2010 var det 22 nye dommer; i 2019 var dette tallet økt til 40.

Totalt var det 250 dømte i behandling i spesialisthelsetjenesten i 2019, ifølge SIFER-rapporten. (Pasienter kan også være underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnbehandling, journ.anm.)

Helseministeren vil evaluere omstridt lovendring: «Må sørge for at alle alvorlig syke får hjelp»

Dersom trenden vedvarer de neste ti årene, vil antallet domfelte i psykisk helsevern utgjøre 500–600 personer, ifølge regjeringens nye rapport.

Det kommer også frem at det per i dag foreligger planer om å øke døgnkapasiteten med bare fem plasser på nasjonalt nivå.

Helseministeren: Vil samarbeide med justisministeren

Det er de regionale helseforetakene som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Minister Ingvild Kjerkol peker i en e-post til VG på at regjeringen i Hurdalserklæringen har varslet en helhetlig opptrappingsplan for psykisk helse.

– Konkret har vi varslet at opptrappingen skal sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Det er for tidlig å gå inn på enkeltområder.

NY HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol overtok stafettpinnen fra Bent Høie (med ryggen til) 14. oktober. Her stiller hun spørsmål til Høie under en spørretime i Stortinget i fjor.

Kjerkol skriver at hun forutsetter at de regionale helseforetakene legger rapporten til grunn for sitt videre arbeid med utvikling av tjenestene.

– Rapporten peker på behovet for en viss omstilling av tjenestene, for å styrke tilbudet til de alvorligst syke.

Kjerkol skriver at det å gi hjelp til personer som på ulike måter faller utenfor samfunnet eller som faller mellom helsetjenestene og kriminalomsorgen representerer en særlig utfordring, både når det gjelder å dekke hjelpebehovet og med tanke på samfunnssikkerhet.

– Dette er en utfordring som justisministeren og jeg vil samarbeide tett om.

Sammenheng med reduksjon i døgnkapasitet

Antall døgnplasser i sikkerhetspsykiatrien per 100.000 innbygger har vært relativt stabilt gjennom de tolv siste årene. Tallet var i 2019 på 4,1.

Men den samtidige reduksjonen i døgnkapasitet i psykisk helsevern har sammenfalt med et økt behov for sikkerhetspsykiatrisk kapasitet, ifølge SIFER-rapporten.

les også Politiet ropte varsku: Psykisk syke vil utgjøre en alvorlig trussel

I perioden 1990 til 2019 har antall døgnplasser i det psykiske helsevernet som helhet blitt redusert fra 18,2 døgnplasser per 100 000 innbygger til 6,8.

At domfelte samtidig legger beslag på sikkerhetspsykiatriske døgnplasser «setter hele det psykiske helsevernet, og særlig sikkerhetspsykiatrien, under press», står det i SIFER-rapporten.

På spørsmål om det er aktuelt å øke antallet sikkerhetspsykiatriske døgnplasser, skriver helseminister Ingvild Kjerkol per e-post at «spørsmålet om døgnplasser er viktig».

– Vi må også se på nyere erfaringer med ambulant sikkerhetspsykiatri. Dette er ting vi vil vurdere i den nye opptrappingsplanen