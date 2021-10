PIL I VEGGEN: Politioppbudet i Kongsberg var stort etter drapsraidet. Midt i bildet, ved den hvite postkassen, kan du se en av pilene gjerningsmannen skjøt stå i veggen i Peckelsgate 4.

Politiet om de dramatiske minuttene: Beskutt to ganger

Drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) klarte å stikke av fra politiet da de ventet på skjold og verneutstyr. Politiet er ikke sikre på hvordan han slapp unna.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Opptakten til massedrapene på Kongsberg startet i en matbutikk onsdag kveld, forklarer politimester Ole Bredrup Sæverud til VG:

Klokken 18.13 får politiet de første meldingene om at en person er observert med pil og bue.

Den første patruljen sendes til Coop Extra, en butikk i byen. Politiet er nå bevæpnet.

Klokken 18.17 får politiet opplysninger om at det er personer som er skadet inne i butikken. Sekunder senere går politiet rett inn i butikken i aksjon.

– Da det oppnår kontakt med gjerningsmannen blir politiet beskutt. De søker dekning, blir beskutt, søker dekning, men blir beskutt igjen, forklarer Sæverud.

Politiet kommer ikke i posisjon til å selv avfyre skudd.

– Så kommer den andre patruljen, med én person, som har med skjold og verneutstyr – slik at han kan gå litt mer inn i situasjonen. I det momentet der kom gjerningspersonen seg unna.

Han rømmer ikke ut hovedinngangen på butikken, forklarer Sæveru.

Men politiet vet ikke hvordan mannen kom seg ut.

HOLDER VAKT: Politiet står utenfor den siktedes hus.

Finner mannens pil og bue

I jakten på gjerningsmannen agerer politiet på hver enkelt observasjon fra publikum.

Politiet finner i dette tidsrommet, før pågripelsen, mannens pil og bue.

Selv om de leter aktivt, møter de ikke gjerningsmannen igjen før klokken 18.47.

Det blir fyrt av ett varselsskudd i Hyttegata, så kan politiet pågripe mannen.

– Det skulle bare ett varselsskudd til. Det var ikke nødvendig å gjøre mer, sier Sæverud.

Det er antagelig i løpet av denne halvtimen Espen Andersen Bråthen (37) har drept fem personer.

– Vi vet at noen ble drept etter at vi traff gjerningsmannen på Coop. Sannsynligvis er alle drept etter at vi traff ham der, sier Sæverud.

STOR POLITIAKSJON: Store ressurser ble koblet på i Kongsberg onsdag.

– Vært flere hendelser

PST mener drapene fremstår som terror, men understreker samtidig at de holder dørene åpner.

– Det er gjennomført en innledende prejudisiell vurdering, som handler om å vurdere siktedes psykiske helse, sier Espen Andersen Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann.

– Hva skal man legge i det?

– Det sier seg nærmest selv. Det indikerer at ting ikke er helt på plass. En fullstendig judisiell vurdering vil avklare det.

Etter at Bråthen i 2017 la ut videoer hvor han erklærte seg som konvertitt, ble en venn av Bråthen så bekymret at han varslet politiet. Kameraten mener Bråthen har vært som en «tikkende bombe».

Politiet har oppgitt at de har vært kjent med Bråthen fra tidligere.

– Jeg vet har vært flere hendelser, og at vi har vært i kontakt med ham flere ganger før 2020 Men nøyaktig innholdet i hendelsene, har jeg ikke, sier Sæverud.

