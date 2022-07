STREIKEFAST: Bjørn Lesund-Skaug og familien reiste på en ukes chartertur med Apollo. Da VG snakker med dem mandag kveld sitter de fortsatt på ferieøya – ni dager på overtid.

Får ikke reise hjem med ID-kort: − Hele ferien ødelagt

Bjørn Lesund-Skaug og familien sitter streikefast på Samos, ni dager på overtid. De har ikke mulighet til å benytte seg av hjemveien som Apollo tilbyr dem, fordi de reiser med nasjonalt ID-kort.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi begynner jo å bli møkk lei. Vi hadde egentlig planlagt en uke her og to uker i Trondheim, så nå er jo hele ferien ødelagt.

Det sier Bjørn Lesund-Skaug til VG mandag kveld. Han og familien sitter fortsatt på Samos etter det som skulle være en ukes ferietur. Varigheten på turen ble fordoblet etter at returflygingen 9. juli ble offer for SAS-streiken.

Reisen er booket gjennom Apollo, og Lesund-Skaug forteller at han har vært i kontakt med reiseselskapet flere ganger, uten at det har vært noe særlig hjelp å få.

Ingen avslapning

Den ekstra tiden på ferieøya er ikke spesielt avslappende, ifølge Lesund-Skaugs beskrivelser.

– Vi får jo ikke gjort så mye. Vi får beskjed om å ha telefonen på oss hele tida da.

Han forteller at familien har begynt å vaske klær i vasken på badet istedenfor å sende skittentøyet med hotellets vasketjeneste.

– For å vaske klær på hotellet må vi sende klærne med en bil. Så det er jo litt dumt om den ikke kommer tilbake før vi må reise, sier han.

Hjemme i Norge er det flere forpliktelser som venter. Lesund-Skaug, som til vanlig jobber som sjåfør, går inn i sin siste uke av ferien, og skal være på jobb neste mandag. Familiens hund er levert hos en venninne, som nå er hundepasser på tredje uken.

Slapp ikke inn med ID-kort

Apollo ga de Samos-strandede turistene tilbud om en hjemreise via Tyrkia. Ruten besto ifølge Lesund-Skaug av båt fra Samos til fastlandet, fly fra Izmir til København og buss fra København til Oslo.

– Vi var klare for å reise.

Det gikk imidlertid ikke, ettersom tre personer i Lesund-Skaugs reisefølge kun har norsk ID-kort, og ikke pass. På regjeringens nettsider står det at nordmenn kan reise til Tyrkia med kun ID-kort, men dette gjelder ikke for reisende som kommer fra andre land.

– Det er jo forskjellig nummer på pass og ID-kort, så Apollo så med en gang at vi hadde ID-kort. Da sa de at vi ikke kunne reise på dem, forteller Lesund-Skaug.

Repeterende meldinger

Lesund-Skaug synes det har vært lite beskjeder å få fra Apollo.

– Det er liksom den samme meldingen hver dag der de takker for vår tålmodighet, som vi ikke har, sier han.

– Det eneste de sier er at de søker med lys og lykte etter alternative ruter hjem. De sier at de skal få hjem flest mulig av gangen, helst alle. Det er da det tar tid.

Lesund-Skaug forteller at familien får flere forslag fra venner om at både Norwegian og Flyr har avganger fra Athen og hjem. Han mener at det hadde vært bedre om Apollo sendte noen reisende på ledige plasser istedenfor å vente på et helt fly.

LEI: Denne meldingen mottar Bjørn Lesund-Skaug med jevne mellomrom fra Apollo.

1400 nordmenn i Hellas

Apollo har nå i underkant av 1400 norske turister strandet i Hellas, hvorav omtrent 50 av disse er på Samos. Det skriver Beatriz Rivera, kommunikasjonsansvarlig i Apollo, i en e-post til VG.

Hun bekrefter at de streikefaste på Samos har blitt tilbudt en alternativ hjemreise via Tyrkia og at 150 nordmenn og 170 dansker har kommet hjem på denne måten. Grunnet Tyrkias passregler, som krever minst seks måneders gyldighet, er det noen som ikke kan benytte seg av dette.

– Mens andre har sagt at de ikke vil fordi det er en lang melkerute, legger Rivera til.

De som har bestilt en pakkereise med Apollo har ifølge Rivera krav på å få dekket både hotell og tre måltider om dagen.

Krevende flyplass

Flyplassen på Samos er ifølge Rivera regulert som en C-klasse flyplass, som vil si at det kreves spesiell trening for pilotene som lander der. Siden SAS-pilotene Apollo normalt bruker for denne ruten er tatt ut i streik, er det krevende å finne alternativer.

Rivera sier at det ikke stemmer at Apollo venter med å få alle hjem samtidig. På grunn av kravet om spesielt sertifiserte piloter har det ikke lyktes reiseselskapet å få tak i et eneste rent evakueringsfly. Derfor forsøker de å evakuere reisende i mindre grupper.

– Det finnes noen få ledige flyseter her og der, men disse bruker vi hovedsakelig til å få evakuert gjester som har akutte medisinske behov, sier Rivera.

– Legger du til den vanskelige flyplassen på Samos er det nærmest umulig å finne flyløsninger direkte hit, derfor ser vi også på muligheter med båt via andre greske reisemål.

Oppfordrer til å gå med telefon

– Det stemmer at vi oppfordrer alle våre strandede gjester til å ha med seg mobilen. Dette er fordi det er via SMS de får informasjon, blant annet om hjemreiseløsninger, sier Rivera.

– Ofte får vi dette bekreftet tett opp mot avreise, uavhengig av om det er evakueringsfly fra SAS eller egne erstatningsfly/alternative reiser. Så fort vi har en løsning klar informerer vi kundene våre.

Rivera kjenner seg igjen i påstanden om at Apollo kun kommuniserer via en tilnærmet lik SMS omtrent hver dag.

– Det stemmer nok. Det er ikke så mye mer vi kan informere kundene våre om enn nettopp det vi vet her og nå: at vi leter etter løsninger. Vi skulle gjerne hatt mer konkret informasjon å gi, men inntil vi har en løsning på plass er det dessverre ikke stort mer vi kan si.

Etter å ha bønnfalt SAS om bistand til evakuering, ble de ansatte i Apollo overlykkelige da partene ble enige om å hjelpe dem, ifølge Rivera. Gleden ble dessverre kortvarig da tilbudet ble stoppet opp før de resterende 1400 gjestene kom seg hjem.

– Jeg har så enormt stor forståelse for at folk er slitne, lei, oppgitte og frustrerte nå. Vi er det selv. Det er ingenting vi ønsker mer enn å få alle hjem fortest mulig, sier Rivera.

– Dessverre kom denne konflikten på verst tenkelig tidspunkt, og å forsøke å løse konsekvensene den har fått er utrolig vanskelig. Men vi gir oss ikke. Vi jobber døgnet rundt, vi leter over alt, og vi skal få alle hjem. Forhåpentligvis snart. Og så håper jeg inderlig begge partene nå kommer frem til en løsning slik at ikke ytterligere uskyldige mennesker blir rammet.