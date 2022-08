UVANLIG HJEM: Silje Gullhav (21) bor ikke som alle andre.

Silje (21) bor i båt: − Leiemarkedet i Norge er jo helt sykt

KRISTIANSAND (VG) Silje Gullhav har ikke engang båtførerprøven, men sparer tusenvis i måneden på å ha seilbåt som studentbolig.

– Du får det ikke mer sentralt!

Silje smiler stolt mens hun hopper inn i den snart femti år gamle båten «Ayla». Kristiansand gjestehavn har vært adressen til duoen i snart et år.

Og Silje angrer ikke på det valget. Hun sitter fornøyd på dekk og kjenner kveldssolen varme:

– Det å sitte her i slike stunder. Det er derfor folk bor i båt, bryter hun ut.

Men det er ikke bare derfor.

GJESTEHAVNEN: I sommermånedene er det mange som er innom, men Silje bor her hele året.

På samme tid i fjor var Silje febrilsk på jakt etter studentbolig i Kristiansand. Hun skulle starte på musikkstudiet ved Universitet i Agder høsten 2021, men møtte en vegg av fulle ventelister og priser langt over et studentbudsjett.

Hun var sent ute og begynte å få panikk.

– En gang sa utleieren at et rom var dyrere fordi det hadde to stikkontakter. Da var det nok.

Silje måtte begynne å tenke nytt og fortsetter:

– Leiemarkedet i Norge er jo helt sykt.

BAKGRUNN: Kraftig økning i leieprisene

SLAPPER AV: – Man slipper å tenke på innredning, for alt følger jo med, sier Silje.

Det siste året er Kristiansand storbyen med den største boligprisveksten i landet. I tillegg herjer rekorddyre strømpriser i Sør-Norge.

Silje slipper det stresset.

Leien er rett i overkant av 1500 kroner september-juni, og 3500 kroner i juli og august forteller hun. Fastboende i gjestehavnen betaler en strømavgift på kun 5000 kroner i året.

Silje betalte riktignok 95.000 kroner for båten, men ser på det som en vinst så lenge man ikke må reparere for mye, og får solgt båten igjen etterpå.

– Jeg har jo sånn sett ikke noe vanlig studentbudsjett. Jeg slipper å telle kroner på matbutikken, slik mange andre må, sier en halvseriøs Silje.

Et studielån gir deg 10.529 kroner å leve på i måneden.

Siljes båt er på 33 fot og kan på en god dag huse seks personer. For samme pris på land, får du knapt en garasjeplass.

1 / 3 POSESUPPE: Silje tyr ofte til lettvinte løsninger på kjøkkenet. ORGANISERT ROT: Fordi det kan bli mye bevegelse i båten kan ikke Silje ha for mye liggende løst. VEGGPYNT: – De fleste jeg tar med på besøk synes det er veldig koselig her, sier Silje. forrige neste fullskjerm POSESUPPE: Silje tyr ofte til lettvinte løsninger på kjøkkenet.

Mistet fadderuken

Silje er fra Hvaler, men hadde omtrent ikke tatt i en båt før hun bestemte seg for å flytte i en. Med god hjelp fra mor og kjente fant hun båten på Finn.no og seilte over til Kristiansand på tre dager rett før studiestart.

– Jeg tenkte, hvorfor ikke? Båt er jo billig og bra.

Men hun innrømmer at hun var veldig nervøs i starten.

– Jeg kunne jo ingenting! Men heldigvis har jeg blitt kjent med snille båtnaboer, og så lærer man mye underveis.

KLESVASK: – Det koster tyve kroner per vask, så jeg samler ofte opp alt og putter både hvitt og farger sammen, sier Silje mens hun tar med seg vaskeposen til kaien.

«Serr, hvorfor gidder du?»

Er spørsmålet Silje oftest får fra andre. Hun smiler:

– Det er en utrolig opplevelse. Og det beste er at man er så nærme byen.

Selv omtaler hun det å bo i båt som en «ice-breaker» i studentmiljøet.

– Jeg mistet faktisk fadderuken fordi jeg måtte seile over hit, ler hun.

Og Silje er klar på at det er noen ting man mister. Blant annet en del komfort.

For selv om toroms båten byr på en unik planløsning med takluke på soverommet som gjør at du bare kan stikke hodet rett opp istedenfor å sjekke værmeldingen, er det visse andre ting som ikke er like sjarmerende.

I tillegg til at Silje må i land for å dusje, og gjøre klesvask, har hun heller ikke varmt vann.

– Det savner jeg! Å vaske opp blir fort litt stress, sier hun.

Men hun følger raskt opp:

– Det er verdt det. Året hadde ikke vært i nærheten av det samme i en stusslig studenthybel.

– Gruer du deg til vinteren?

– Det er det mange som lurer på. Gulvkaldt blir det, men jeg har heldigvis en varmeovn og tidenes diggeste sofa, sier Silje.

1 / 2 OPPVASK: Silje har ikke oppvaskmaskin og må koke vann når hun skal vaske opp. MYE TING: Silje forklarer at hun får plass til overraskende mye i husbåten sin. forrige neste fullskjerm OPPVASK: Silje har ikke oppvaskmaskin og må koke vann når hun skal vaske opp.

I samme båt

Foruten mystiske luksusyachter og gigantiske cruiseskip, er det ikke bare Siljes båt Kristiansand gjestehavn huser.

Hun forteller at det på et tidspunkt lå 18 husbåter til kai. Så mange at havnen måtte utvide strømnettet.

– Jeg har klart å inspirere en av medstudentene mine til å bo i båt neste semester. I år har vi vært fem studenter her, sier en fornøyd Silje.

Silje har ikke nok lovord å gi det lille bofellesskapet:

– Jeg har blitt kjent med så mange fantastiske folk. Alle hjelper alle her, og vi har blitt en skikkelig god gjeng.

Hun forteller at havnesjefen blant annet arrangerte julemiddag for alle fastboende.

MER NATUR: Silje setter mer på pris på fint vær etter ett år i båt, og er ekstra glad når VG møter henne og solen skinner.

– Hva vil du si til studenter som vurderer å flytte i båt?

– Gjør det! Det er bare å kjøre på. Men husk å melde deg inn i masse Facebook-grupper, der fikk jeg mye tips og triks!

– Giftig cocktail

Kjetil J. Olsen, daglig leder i utleieplattformen Husleie.no, forteller at prisene har eksplodert i Kristiansand, men også i resten av landet.

– Det er alltid trøbbel i leiemarkedet om sommeren - fryktelig mange skal tilbake til leiemarkedet. Studenter skal finne seg et sted å bo før studiestart, og det samme gjelder barnefamilier før skolestart.

Han fortsetter:

– Det som er spesielt i år er at veldig mange utenlandske arbeidere som returnerte til hjemlandet under pandemien, nå er på vei tilbake. Det gjør at vi får et etterspørselspress som er høyere enn normalt.

– Jeg varslet at vi kom til å få en «giftig cocktail» ved regjeringsskiftet i fjor, og nå har den blitt enda giftigere. Økt formuesskatt og økning i verdifastsettelsen av sekundærboliger, i kombinasjon med høyere rente og høyere strømpriser, gjør at vi får en farlig total.

Olsen mener dette vil bli den nye normalen:

– Det bygges få boliger, spesielt studentboliger. Jeg håper selvfølgelig at leieprisene ikke vil ha den samme utviklingen som forrige kvartal. Da blir det veldig, veldig vanskelig for folk.

Daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen

Veldig flau

Silje er omtrent like lite stolt over å ikke ha «båtlappen», som hun er over at hun ofte tyr til omelett eller havregrøt til middag for å slippe oppvask.

– Jeg er veldig, veldig flau. Men jeg holder på å ta den nå, jeg lover, skynder hun seg å si like etter.

Hun har tilbrakt hele sommeren i gjestehavnen. Neste år er drømmen er å kunne reise på ferie med huset.

Om noen få uker er hun klar til å ta fatt på et nytt studieår med nye utfordringer. Litt mer forberedt denne gangen riktignok.

NØDVENDIGHET: – Alle båter må jo ha et norsk flagg, men mitt er vel kanskje litt vel slitt, innrømmer Silje.

Idet VG forlater brygga og vinker ha det til den spente studenten, spilles Freddy Kalas’ «Jovial» på tirsdagskonserten ved en restaurant like bak.

«Jeg trenger ikke båt, penger ...»

Hvem som har rett av Silje og Freddy er vanskelig å si, men en ting er sikkert.

Silje blir boende med «Aylar» i Kristiansand Gjestehavn minst ett år til.

