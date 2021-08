ØKENDE ENSOMHETSTALL: Benedicte Andersen (19) i Røde Kors sier hun selv har følt på ensomhet og håper at tallene viser at folk ikke er alene om å føle seg alene. Foto: Røde Kors

Ny rapport: 7 av 10 ungdommer er ensomme

En ny rapport fra Røde Kors viser en stor økning av ungdommer som føler seg ensomme etter pandemien.

Mandag legger organisasjonen frem en ny rapport om ensomhet blant ungdom mellom 16–19 år. Blant de spurte sier hele 7 av 10 ungdommer at de er ensomme.

Ifølge Røde Kors finnes det ingen annen aldersgruppe som rapporterer om at det står like dårlig til. Hele 82 prosent av jentene sier ifølge undersøkelsene i rapporten at de kjenner på ensomhet.

– Det er veldig trist å lese, men samtidig er det litt godt å vite at man ikke er alene om å ha det sånn, sier Benedicte Andersen (19), som sitter i Røde Kors Ungdoms landsråd.

Hun har selv kjent mye på ensomhet både på ungdomsskolen og videregående.

– Det er en sånn ting man snakker veldig lite om, selv om det egentlig gjelder majoriteten.

Har økt siden 2011

Ifølge Ungdata har tallene på elever på ungdomsskolen og videregående som føler seg ensomme økt siden 2011. Ungdata-tallene for 2020 ble samlet inn før det ble innført lockdown i Norge.

I den undersøkelsen oppgir 24 prosent i aldersgruppen 13–19 år at de er ganske mye, eller veldig mye, plaget med ensomhet.

Andersen sier at ensomhet har blitt viktigere etter lange perioder med lockdown.

– Da det stengte ned måtte man velge hvem man skulle være med, og jeg opplevde ikke å bli valgt i samme grad som andre. Jeg følte jeg satt mer hjemme enn hva jeg så andre gjorde på sosiale medier. Plutselig henger resten av vennegjengen uten deg, sier hun.

Hun tror at sosiale medier er med på å forsterke følelsen av å være alene.

– Det at man alltid kan se hva alle andre holder på med, gjør at man føler man ikke gjør like mye selv. Det å ikke bli inkludert i en gruppechat hvor planer blir lagt kan virke som en liten ting, men den er også veldig sår. Man får heller aldri noen pause fra sosiale medier.

Ikke tilstrekkelig med hjelp

Hun mener myndighetene har et stort ansvar for å ivareta ungdommene på veien tilbake til normalen etter pandemien.

– Det har ikke vært tilstrekkelig med hjelp fra helsetjenester under pandemien. Når psykisk helse både kan være sårt å snakke om, men også vanskelig å be om hjelp med, så blir det ekstra tøft å få avslag, sier Andersen.

Hun mener et viktig tiltak er å passe på at det er nok fritidsaktiviteter som er gratis, slik at foreldrenes økonomi ikke setter en stopper for mulighet til å bli en del av et fellesskap også utenfor skolen.

– Det er ofte der man stifter vennskap og føler man er en del av et fellesskap.

Andersen opplevde selv ensomhet både under og før pandemien. Hun har et råd til andre som kjenner seg igjen:

– Det viktigste er at man tør å snakke om det, selv om det er vanskelig. For meg har det vært slik at jo mer jeg snakker om det, jo enklere blir det. Den tyngste delen av det er å føle at man ikke har noen å snakke med. Og det er ikke noe som er lett å se fra utsiden, sier hun.

