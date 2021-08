VENTER: VG fortalte før sommeren om alvorlig CF-syke Ellen Winther (46). Hun har fått to avslag på sine søknader om medisin som kan redde livet hennes.

Ingen har fått medisiner etter individuell vurdering

Helseforetakene har ikke gitt ett eneste unntak til pasienter som har fått nei til utprøvende behandling. – En skandale, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. SV vil vrake hele ordningen.

– Dette viser at den individuelle retten er illusorisk og at de ikke ser pasientene, bare pengene. Den ordningen kan avvikles, fordi den bare gir falske forhåpninger, sier cystisk fibrose-rammede Ellen Winther, som har fått avslag to ganger på sin søknad om individuell behandling for å få medisinen hun trenger.

– Det er skammelig og en skandale. Norske pasienter er fullstendig overkjørt av direktørene i helseforetakene, som bare har tatt hensyn til pengene, ikke pasientene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Høie bekrefter

Hun har spurt helseminister Bent Høie (H) om hvor mange pasienter som etter en individuell vurdering har fått innvilget medisiner fra helseforetakene som ikke er godkjent av Beslutningsforum, siden januar 2020.

Høie bekrefter i sitt svar at tallet er null:

«De regionale helseforetakene opplyser at de ikke er kjent med at det er gitt unntak for pasienter for bruk av legemidler som Beslutningsforum har besluttet ikke skal innføres».

Det betyr at ikke en norsk pasient i den perioden har fått medisiner etter å ha søkt om individuell behandling. Alle har fått avslag.

– Lytter ikke til Stortinget

Listhaug mener Stortinget er overkjørt og at pasientenes rettigheter bare er en illusjon.

– Det er uakseptabelt at helseforetakene ikke lytter til hva Stortinget har vedtatt. I Norge er det folkevalgte politikere som bestemmer, ikke byråkrater i Staten. Jeg forventer at Høie rydder opp og instruerer helseforetakene å følge opp vedtaket i helse- og omsorgskomiteen.

TREKKER FREM EKSEMPEL: Sylvi Listhaug mener at Cystisk fibrose-rammede Ellen Winther er et godt eksempel på en pasient som burde fått ja til medisiner etter individuell behandling.

Det er det offentlige organet Beslutningsforum som godkjenner nye medisiner i Norge, men en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget understreket da de la rammene for Beslutningsforum i 2019 at de «legger til grunn at overordnede beslutninger om metoder ikke skal påvirke retten til individuelle vurderinger og rettigheter til nødvendig og forsvarlig medisinsk behandling».

– Når den individuelle retten ikke har fått gjennomslag en eneste gang, viser det at vi har et system hvor det er hensynet til helseforetakenes økonomi og ikke pasientenes individuelle rettigheter, som råder, sier Listhaug.

– Forsvarlig helsehjelp

Hun viser til at det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som sitter i Beslutningsforum.

Hun viser også til at det komitéleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) understreket følgende under behandlingen av saken: «Det skal gis et tilbud til pasienten som systemet for nye metoder eventuelt har sagt nei til, dersom det kreves for å gi forsvarlig helsehjelp.»

Spørsmålet er hva som er forsvarlig helsehjelp.

Pille kan redde henne

VG har skrevet om blant andre cystisk fibrose-rammede Ellen Winther, som bare har 22 prosent lungekapasitet igjen og ikke kan få lungetransplantasjon.

Et dyrt amerikansk medikament kan redde henne. Pasienter i Danmark og andre land får tilgang til den, men Beslutningsforum har foreløpig ikke åpnet for at den havner på blå resept i Norge.

Det er i påvente av slike beslutninger at Stortinget har understreket at enkeltpasienter har rett til å få en individuell vurdering i påvente av en avgjørelse i Beslutningsforum.

Winther har fått hjelp av to ledende leger på feltet til å fremme to søknader om individuell vurdering.

VG skrev om Ellen Winther på forsommeren. Hun sa rett ut at det er pillene eller livet for henne.

Begge er avslått. Helse Førde har blant annet vist til at de forholder seg til vedtak i Beslutningsforum og at de mener hjelpen Winther får er forsvarlig.

– Å nekte Ellen Winther å få forsvarlig helsehjelp er et eksempel på alt hva som er feil med dagens system. Pasienter som henne må få tilbud om medisiner som Beslutningsforum har sagt nei til, når fagfolk mener de trenger det for å få en forsvarlig helsehjelp. Dette er uverdig og hjerteskjærende behandling av dødssyke pasienter i ett av verdens rikeste land, sier Listhaug.

Høie står på sitt

Helseminister Bent Høie (H) avviser kritikken.

– Sylvi Listhaug har selv vært med på å fremme og vedta denne modellen. Da kan hun ikke skylde på lederne i helseforetakene; de er bedt av Stortinget om å prioritere ut fra alvorligheten på sykdommen, effekten av behandlingen og hvor mye ressurser behandlingen krever.

VIL FORNYE: Helseminister Bent Høie sier enhver ordning kontinuerlig må forbedres.

– Hun sier at de vedtok et system som skulle sikre pasienter individuell behandling, men at realiteten viser at ingen har fått innvilget medisin basert på en slik individuell vurdering?

– Alle pasienter har rett på en individuell vurdering og alle pasienter har rett på en forsvarlig behandling. Hvis noen mener de ikke har fått det er det viktig at de klager til Helsetilsynet, eventuelt etter hjelp fra Pasientombudet.

Han legger til:

– Enhver ordning må kontinuerlig forbedres. Derfor har vi iverksatt en ekstern evaluering.

Varsler endringer med ny regjering

SVs helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson, sier dette kunne vært unngått hvis Listhaugs Frp hadde vært med på å evaluere Nye Metoder og Beslutningsforum.

– Når det er sagt, så er jeg enig med henne i at dette er en skandale. Det er Høies ansvar at han ikke har sikret pasientenes rettigheter, sier han.

KLAR TALE. SVs Nicholas Wilkinson sier de vil skrote hele foretaksmodellen.

Han varsler at de vil stanse Beslutningsforum hvis det blir en rødgrønn regjering hvor SV er med.

– Vi trenger en ny minister og skrote hele helseforetaksmodellen. De har blitt en stat i staten som ikke følger om hva de folkevalgte har bestemt. Vi trenger en demokratisk helsesystem i stedet for det dyre, byråkratiske og toppstyrte systemet vi har.