GRAFFITIKUNSTNER SØKES: Eieren av bensinstasjonen på Longum ønsker å gi graffitikunstneren bak dette verket oppdrag på 36 bensinstasjoner. Foto: PRIVAT

Etterlyser graffitikunstner: − Vil tilby kunstneren å dekorere 36 bensinstasjoner

Først ble han forbannet. Så fikk han en lys idé. Nå håper bensinstasjonseier Joar Skorpe (42) at graffitikunstneren som pyntet på Tanken utenfor Arendal gir seg til kjenne.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Jeg vil tilby kunstneren å dekorere alle de 36 Tanken-stasjonene, sier bensinstasjonseier Joar Skorpe på telefon til VG.

Han har allerede gått ut på Facebook og etterlyst personen som uoppfordret har dekorert den ubetjente bensinstasjonen Tanken på Longum i Arendal, men opplever å ikke bli trodd.

IKKE EN FELLE: – Jeg mener alvor, understreker Tanken-eier Joar Skorpe om posten han la ut på Facebook. Foto: PRIVAT

– Folk kommenterer at de tror det er en felle, at jeg bare vil ha kontakt for å straffe den som har malt over den opprinnelige logoen. Men jeg mener dette på alvor: Jeg vil tilby graffitikunstneren å dekorere 36 bensinstasjoner, understreker Skorpe.

TILBYR JOBB: Tanken-gründer Joar Skorpe etterlyser graffitikunstneren som dekorerte bensinstasjonen i Longum. Foto: PRIVAT

Morgensjokk

Torsdag morgen fikk Skorpe sjokk da han sjekket mobilen. I stedet for et bilde av en rød bensinstasjon med slagordet «Det er Tanken som teller», lyste et graffitimotiv av et hode og tekst han ikke klarer å tolke mot ham.

– Da jeg sto opp, fikk jeg en MMS fra tankbilsjåføren som lurte på om jeg skulle skifte logo. Først trodde jeg at han tullet og hadde photoshoppet tegningen inn bildet, men han sa at «nei, nei, det er ikke sånn», forteller Skorpe.

SJOKKBESKJEDEN: Joar Skorpe ble først sint, men så glad for denne MMS-meldingen fra tankbilsjåføren som kjørte morgenskift. Foto: PRIVAT

– Hva følte du da?

– Først ble jeg forbannet over at folk ikke kan la ting stå i fred. Men så tok jeg en kaffe, slappet av, og da jeg studerte bildet flere ganger tenkte jeg at det var jo egentlig kult og et skikkelig gjort arbeid av en som kan dette her.

En ukjent tanke brøytet seg frem. Hva om han, gründeren, heller enn å bli sint i stedet ga arbeid til graffitikunstneren?

– Jeg tenkte at det kan være kult å ha kunsten hans på alle stasjonene.

FØR-BILDE: Slik så bensinstasjonen ut før graffitikunstneren gjøv løs. Foto: PRIVAT

Derfor er Skorpe nå på jakt etter personen med sprayboksene. Han understreker at dette er et seriøst tilbud.

– Ingen felle

– Bensinstasjonene må uansett lakkes hvert femte år. Da må jeg samtidig kjøpe logoer, og det koster meg om lag 10 000 kroner per stasjon. Jeg kan like gjerne betale denne graffitikunstneren for å gjøre skape noe kult, mener Skorpe.

Kunstneren skal få stor frihet, understreker han. Og skikkelig betalt etter avtale. Men noe må med.

TAPT LOGO: «Det er Tanken som teller» slik den så ut før graffitien. Foto: PRIVAT

– Jeg vil jo ha reklameeffekt. Logoen er nå helt lakkert over, og jeg vil få frem det som er Tankens verdier: «Det er Tanken som teller.»

– Hva om folk fremdeles tror det er en felle?

– Hadde det vært en felle, hadde jeg jo fått negativ publisitet. Det kan være god PR å freshe opp med kunst på stasjonene. At folk heller stopper for å se på graffitien og fyller tanken samtidig. Og at vi gjør det slik på alle stasjonene.

Lover anonymitet

Fredag morgen setter bensinstasjonsgründeren seg i bilen for å kjøre de fire timene fra hjembyen Stavanger til Longum. Innen han kommer frem, håper han at graffitikunstneren tar kontakt.

– Det er bare å gå inn på hjemmesiden vår Tanken.one eller Facebook. Hvis vedkommende melder seg, må vi diskutere lakketid og pris. Dette er noe jeg mener seriøst. Om kunstneren har lyst, er jobben hans, fastslår Skorpe.

– Hva om kunstneren er redd for å gi seg til kjenne?

– Om han vil bli offentlig kjent eller ikke, blir opp til ham. Jeg kan godt holde identiteten hans skjult hvis han er redd for å bli gjenkjent andre steder. Jeg vil gjøre dette prosjektet sammen med ham.