PÅ VERSTINGTOPPEN: Ap-leder Jonas Gahr Støres parti styrer 11 av 20 kommuner på Fagforbundets verstingliste om deltidsarbeid. Foto: Rodrigo Freitas

Ap og Sp styrer deltids-verstingene: − Ikke godt nok

Arbeiderpartiet har gjort kampen mot deltid til en hovedsak i valgkampen. Men partiet sitter med makten i over halvparten av kommunene på Fagforbundets verstingliste over ufrivillig deltid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Denne uken skal vi vinne valget, erklærte Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, i VG forrige uke.

Hun mente at kampen for faste og hele stillinger vil sikre rødgrønn valgseier.

Men de norske kommunene som er verst på ufrivillig deltid styres av Ap og Senterpartiet. Det viser ferske tall fra Fagforbundets Deltidsrapport for 2021.

Fagforbundets tall viser at 11 av 20 kommuner på verstinglista over ufrivillig deltid har ordførere fra Ap, mens 7 av kommunene har ordførere fra Sp.

– Er dette godt nok?

– Det er ikke godt nok på noen måte. Det som er bra er at Ap tar dette så på alvor i valgkampen og viser politisk vilje til å endre situasjonen. Det må nasjonale grep til og vi kan ikke overlate dette til enkeltkommuner, sier Fagforbundets leder Mette Nord til VG.

FORBUNDSLEDER: Mette Nord sier at kommunen er for dårlige på å sikre folk heltid, men mener problemet må løses nasjonalt. Foto: Harald Henden

Kommuner der under hundre av Fagforbundets medlemmer har svart, er ikke med i oversikten. Ifølge rapporten jobber 36 prosent av medlemmene deltid, men halvparten ønsker full eller større stilling.

– Det er alvorlig på flere områder. Det ene er at folk ikke har en lønn å leve av mens de jobber og at de får en dårlig pensjon i enden av arbeidslivet. Det gir også dårlig kontinuitet i tjenestene, som går på kvaliteten løs for brukerne av velferdstjenester ute i kommunene, sier forbundsleder Mette Nord til VG.

– De som rammes hardest er kvinner som har kortere utdanning, de uten formell kompetanse og fagarbeidere, sier Nord.

Krever lovendringer

Nord krever endringer i lovverket slik at man ikke kan organisere seg bort fra heltid. Hun vil snu bevisbyrden, slik at det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

Hun krever også styrket kommuneøkonomi.

– Overrasket

Randi Eek Thorsen (Ap) ble ordfører i Gran kommune i 2019. Thorsen forteller at hun gikk til valg på nettopp denne saken, og er overrasket over at Gran er på verstinglisten.

– Jeg har vært ordfører i to år, og siden det har vi har jobbet målbevisst med å fjerne uønsket deltid. Vi er ikke fornøyd, for vi ønsker en heltidskultur, sier hun til VG.

Thorsen forteller at kommunen har kartlagt alle ansatte i helse og omsorg, og at de har svart på om de ønsker høyere stillingsprosent i spørreundersøkelser.

– Vi har jobbet målbevisst for å tilby dem økt stillingsprosent hver gang det er noe ledig, og lagd retningslinjer for heltidskultur i Gran kommune. Dette viser at vi ikke er i mål, men jeg vil ikke tro at de 29 prosentene gjør at vi er nest dårligst i Norge, sier hun.

ORDFØRER: Randi Eek Thorsen er ordfører i Gran kommune. Foto: Harald Henden

Ålesund er på 6. plass på verstinglista og styrt av Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal.

– Mange jobber ufrivillig deltid fordi vi i for liten grad har hatt full stilling som hovednorm, og sitter med et konglomerat av rare stillingsbrøker. Vi ville ønsket oss i den andre enden av Fagforbundet si liste – og vi er på vei, skriver Aurdal i en SMS.

Helt øverst på listen står Modum kommune.

– Det var interessant. Det er ikke overraskende for meg at noen svarer det, for dette har vært et tema lenge, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp).

Hun sier at de jobber med å øke heltidsandelen, men sier at de må jobbe ut ifra turnusene de har.

– Dette er ikke sånn at du kan endre én og én bit, det er en del av et stort puslespill.

AP-POLITIKER: Eva Vinje Aurdal er ordfører i Ålesund, som med en 6. plass på verstinglista er den andre Ap-kommunen og den første Ap-byen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– På topp og bunn

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet skriver i en e-post at forklaringen på at de er på bunn og topp i statistikken er at de styrer de fleste kommunene i Norge.

Av 356 kommuner styrer Arbeiderpartiet 149, mens Senterpartiet styrer 134.

– Det er også de Ap-styrte kommunene som økte andelen heltidsansatte mest i perioden mellom 2015 og 2018, skriver Stenseng til VG.

Kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni i Sp svarer slik på at de har fire av de fem verste kommunene ifølge Fagforbundets rapport:

– Sp vil jobbe for at alle som ønsker det skal tilbys hele stillinger. Da må kommuneøkonomien styrkes. Høyreregjeringen har sulteforet kommunene, og økonomien er aller verst i de minste. Sp styrer mange av disse kommunene, så ikke rart at vi ser slike utslag.

Mer heltid under Solberg

Under regjeringen Solberg har stadig flere kvinner fått heltidsstilling.

Andelen kvinner som jobber deltid er nå 35 prosent, mot 40 prosent i 2013. Det tilsvarer 90.000 flere heltidssysselsatte kvinner.

Kjersti Stenseng sier at mange Ap-kommuner er godt i gang med satsinger for at flere får tilbud om heltid og at de vil styrke kommuneøkonomien.

– Et annet viktig grep vil være å styrke retten til heltid i loven, og snu bevisbyrden slik at det er arbeidsgiver som må dokumentere at det faktisk er behov for deltidsstilling. Ikke som i dag, hvor det er den ansatte selv som må bevise at den har krav på utvidet stilling, skriver hun.