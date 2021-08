Bisettelse for Even Warsla Meen i Frogner kirke i Oslo.

Filipstad-ulykken: Bane Nor får 10 millioner i foretaksstraff

Bane Nor er i lagmannsretten funnet skyldig på alle tre tiltalepunkter etter at en 15-åring døde i en ulykke på Filipstad i februar 2019.

Bane Nor er idømt en foretaksstraff, og boten er fastsatt til 10 millioner kroner. Dommen i Borgarting lagmannsrett ble avsagt mandag.

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som førte en spenning på 15.000 volt.

Havarikommisjonen: Manglene tenderer til å være grove

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

Bane Nor ble i tingretten dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften, men frifunnet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og uaktsomt å ha voldt betydelig skade en annens kropp. Både påtalemyndigheten og Bane Nor anket til lagmannsretten.

Nå har påtalemyndighetens anke ført fram, og lagmannsretten kom enstemmig til at Bane Nor var skyldig etter alle tre tiltaleposter.