Krimteknikere til stede ved boligblokken i Arna som ble totalskadd i en brann natt til lørdag 7. august. Foto: Bergen Foto og Media / NTB

Brannsjefen: Blokken i Arna kan ha brent en stund før alarmen gikk

Brannsjef Leif Linde i Bergen mener boligblokken i Arna kan ha brent en stund før alarmen gikk, forutsatt at det begynte å brenne på utsiden av bygget.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Om lag 15 minutter etter første melding om brann, sto den kommunale boligblokken i full fyr. Brannvesenet fikk automatisk melding om brannen samtidig som en person ringte 110-sentralen for å varsle, skriver Bergens Tidende.

– Så lenge bygget var innvendig sprinklet, og gitt at brannen startet på utsiden, så kan det ha brent noe tid før alarmen gikk, sier Linde til avisen.

les også Boligblokk totalskadet i brann: – For tidlig å si noe om årsak

I alt 24 boenheter ble fullstendig ødelagt da den eksplosjonsartede brannen spredte seg i stor hastighet i boligblokken. Brannen startet natt til lørdag, men ble ikke slukket før søndag kveld. Ingen ble skadd i den dramatiske brannen.

Tirsdag blusset brannen opp igjen, men flammene ble raskt slått ned.

Tre personer har status som mistenkt, og Vest politidistrikt opplyste mandag at de etterforsker bredt for å avdekke brannårsaken. Det jobbes på stedet utover uken, blant annet med bistand fra Kripos' kriminalsøkshund, som er opptrent til å søke etter brennbar væske.

Etat for boligforvaltning i Bergen kommune er overrasket over hvor omfattende skader brannen gjorde.

– Det var et fullsprinklet bygg. Derfor var det overraskende at blokken ble totalskadd i brann, sa Ole Christian Bjørvik lørdag og pekte på at mindre branntilløp tidligere var blitt slukket av sprinkleranlegget.