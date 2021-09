ANGREPET PÅ JOBB: Store politistyrker rykket ut til Nav Årstad i Bergen mandag 20. september da det kom melding om at to kvinner var knivstukket.

Siktet for Nav-drapet i Bergen: Pågrepet for knivtrusler i 2015

BERGEN (VG) Mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen ble i 2015 pågrepet av politiet etter at han skal ha truet to unge kvinner med kniv. Saken ble henlagt.

Av Frank Haugsbø , Gordon Andersen og Paul Sigve Amundsen (foto)

Hendelsen skjedde ved studentbyen på Fantoft i Bergen 8. juni, og resulterte i et massivt politioppbud.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt opplyser til VG at saken ble henlagt 26. oktober 2017 på grunn av bevisets stilling. Da hadde det gått over to år siden hendelsen på Fantoft fant sted.

– Det handler om et forhold som ligger mer enn seks år tilbake i tid. Vi har lite informasjon om hvilke vurderinger som ble gjort den gang. Siktede skal ha blitt fremstilt for legevakten og fulgt opp av helsevesenet, skriver Fløystad i en e-post, på spørsmål om hvilke vurderinger som ble gjort da saken ble henlagt.

VG har snakket med en av de fornærmede kvinnene, som i 2015 var student i Bergen.

Hun forteller at hun satt på en parkbenk sammen med en venninne da en mann satte seg ned på samme benk.

– Han begynte plutselig å vifte med en kniv, og sa at han ville skade oss, om vi ikke ringte politiet. Jeg husker han sa «dere ringer politiet nå», forteller hun.

Ifølge kvinnen gjorde venninnen som mannen forlangte, og ringte politiet fra mobiltelefonen sin.

– Politiet kom etter kort tid. Jeg mener å huske at det var åtte politibiler der. Det kom også en ambulanse.

– Hva slags kniv hadde mannen?

– Det så ut som en kjøkkenkniv, noe ala en 15–20 centimeter lang kjøttkniv, sier kvinnen.

Hun anslår at det bare var en halv meters avstand mellom dem på benken.

– Vi satt på den ene siden, han på den andre.

Kvinnen, som ikke lenger er bosatt i Bergen, ønsker ikke navnet sitt offentliggjort.

Hun sier at de ikke hadde noen ordveksling med mannen før han tok frem kniven.

– Han var relativt rolig. Det var ingen brå bevegelser, og han skrek ikke til oss på noen måte. Men jeg oppfattet ham som klart ustabil, sier hun.

Kvinnen sier at både hun og venninnen ble redde da mannen viste kniven, og at de trakk seg unna.

– Vi var oppskaket etterpå, men har ikke snakket så mye om denne hendelsen i ettertid.

PÅGREPET: Det var ved studentbyen på Fantoft i Bergen knivepisoden skjedde 8. juni 2015. Mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt var i en periode bostedsregistrert på Fantoft studentby.

Kvinnen sier at de ikke vet noe om hva som skjedde med mannen etter at han var pågrepet og kjørt bort.

– En politibetjent sto med oss lenge etterpå og pratet. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta kontakt med krisehjelp om vi hadde behov for det, men vi hørte aldri noe mer fra politiet.

– Hva tenker du om at mannen som truet dere er identisk med mannen som nå er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen?

– Jeg tenker at han burde fått hjelp.

Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) omtalte hendelsen samme dag som den skjedde. Politiets operasjonsleder opplyste til BA at politiet rykket ut med flere biler og at politiet hadde kontroll på mannen ti minutter etter at meldingen ble ringt inn.

Operasjonslederen opplyste til BT at pågripelsen skjedde uten dramatikk og at mannen ble fulgt opp av helsevesenet. Bilder som ble publisert fra stedet viser at politiet var bevæpnet. Politiets innsatsleder opplyste ti avisen at de rykket ut med seks biler.

Etter knivangrepet på Nav Årstad forrige mandag, fikk politiet spørsmål på en pressekonferanse samme dag om siktede var kjent for politiet fra tidligere, eller om han hadde vært involvert i tidligere hendelser. Svaret var at han ikke var en kjenning av politiet.

Ifølge politiet hadde siktede kun en sak fra 2018 som ble avgjort med et forelegg, som politiet ikke anså som relevant for den tragiske hendelsen på Nav-kontoret mandag 20. september.

Etter hendelsen på Nav fortalte en nabo av siktede til VG at mannen hadde fremstått ustabil over lengre tid. Naboen fortalte at politiet ble varslet så sent som i august i år etter at mannen hadde satt fyr på emballasje utenfor boligen.

PÅTALESJEF: Politiinspektør Gunnar Fløystad er leder for felles enhet for påtale i Vest politidistrikt.

VG har spurt påtaleleder Gunnar Fløystad hva han tenker om at saken fra 2015, med det bevisbildet som var, ble henlagt.

– Å vurdere saken i ettertid er knapt mulig, men begrunnelsen bevisets stilling kan generelt både knytte seg til usikkerhet rundt hva som faktisk kan bevises, og til tilregnelighet.

– Hvorfor opplyste ikke politiet om hendelsen fra 8. juni 2015 da spørsmålet ble stilt på pressekonferansen?

– Vi hadde på det tidspunktet ikke full oversikt over historikken hans, og det handler dessuten om et forhold han ikke var straffet for.

På spørsmål om politiet etter hans vurdering kunne agert annerledes da politiet skal ha blitt varslet om mannen i august i år, sett i lys av hendelsen i 2015 og forelegget som ble gitt 2018, svarer påtalelederen.

– Det er det vanskelig å se for seg, sier Fløystad.

VG har spurt siktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, om saken fra 2015.

– Jeg kan ikke si noe om det, av hensyn til taushetsplikten, sier Grimstad.