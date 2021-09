PÅ KARANTENEHOTELL: Javed (31) venter på resultatet av pcr-testen, før han endelig kan komme inn i Norge.

Over hundre bor fortsatt på karantenehotell: − Jeg er litt overrasket

Gjenåpning, sa du? Det sitter fortsatt rundt hundre personer på karantenehotellet på Gardermoen. En av dem er jusstudenten Javed Sajad (31).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Norge åpnet opp etter halvannet år med coronanedstengning lørdag. Det førte til at det norske folk, frigjort fra restriksjonene, tok til gatene for å feire gjenåpningen.

Det vil si, ikke alle.

På karantenehotellet på Gardermoen sitter det nemlig fortsatt mange mennesker.

– Jeg er litt overrasket over at så mange ble igjen, sier Sylvia Aastad, ansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker til VG.

Hun forteller at 263 personer var innlosjert der til lørdag klokken 16, da gjenåpningen startet. Da valgte 183 å dra hjem igjen.

Det var fortsatt 80 personer i karantenehotell i helgen, mens samfunnet ellers åpnet opp.

Mandag økte tallet til 134, mens 32 reiste hjem – dermed er det nå 102 personer som befinner seg på karantenehotellet.

– Hvorfor har ikke alle dratt?

– Jeg tror nok mange av dem har booket reise videre til sine hjemsteder. Og de bor på karantenehotellet til de har planlagt hjemreise, sier Aastad.

STYRER HOTELLENE: Sylvia Aastad er ansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker.

Snart full frihet

I tillegg har noen kanskje valgt å bli fordi de ikke har såkalt egnet bolig. Det vil si et egnet sted for å gjennomføre videre karantene.

Regelen inntil gjenåpningen lørdag klokken 16 var karantene i tre døgn og dersom man avla negativ test etter tre døgn kunne man dra hjem – dersom man hadde en egnet bolig.

– En del forholder seg nok til den gamle regelen og ønsker å være trygge før de reiser videre i Norge, sier Aastad.

Javed Sajad (31) er en av dem som fortsatt er innlosjert på karantenehotellet.

Han kom til Norge fra New York sist onsdag, og venter på resultatet av pcr-testen, coronatesten, før han kan forlate hotellet.

– Jeg var ikke klar over at gjenåpningen skulle komme så raskt, og nå ser jeg frem til å kunne bevege meg fritt rundt i samfunnet. Jeg håper å kunne reise herfra senest onsdag, sier han.

Javed er kommet til Oslo for å gjennomføre masterstudiet i jus, etter å ha fulgt undervisningen ved Universitetet i Oslo (UiO) på zoom under pandemien.

31-åringen som opprinnelig er fra Trinidad og Tobago, er fullvaksinert med to pfizer-doser i USA og har ordnet med studentbolig i Oslo gjennom Studentsamskipnaden (SIO).

Den eneste lille bekymringen han har nå, er at han ikke har fått avtale hos Politiet, som UDI har pålagt ham, for studietillatelse før i mars 2022.

Han forteller at ID-nummeret, identitetsnummeret han håper å få, vil gi ham mulighet til å søke om covid-19 sertifikat fra Helse Norge. Foreløpig godkjenner ikke Norge hans CDC-vaksinekort fra USA for fri innreise til landet.

– Det betyr at dersom jeg vil reise hjem for å møte familien min til jul, så må jeg ved gjeninnreise til Norge på nytt i tre-fire dagers opphold på karantenehotell slik innreisereglene er nå.

– Coronasertifikatet vil gi meg full bevegelsesfrihet, og det ser jeg frem til, sier Javed.

Langt færre syke i isolasjon

Personer som tester positivt ved ankomst til Norge, må fortsatt i isolasjon på karantenehotell.

Frem til gjenåpningen lørdag måtte coronasyke ha ti døgn i isolasjon på hotellet, fra avlagt positiv test.

Dette overnattingsstedet brukes utelukkende til corona-positive reisende som ankommer Norge via hovedflyplassen. På hotellet er det legetilsyn og annen oppfølging.

– Nå er regelen at positive må være fem døgn i isolasjon på hotell fra positiv test eller fra symptomer ble oppdaget. Før disse kan forlate hotellet må de være feberfri og ikke ha brukt febernedsettende medisiner de siste 24 timene, forklarer Sylvia Aastad.

Tallene på coronapositive som reiser inn i Norge via Oslo Lufthavn Gardermoen har falt betydelig den siste halvannen måneden.

– På det meste hadde vi 350 personer som testet positivt i isolasjon på hotellet. Nå er tallet nede i 20, sier Aastad.

Hun påpeker at det fortsatt vil være mulig for reisende å bo på karantenehotell etter ankomst dersom de er i en smittesituasjon. Forskjellen fra gjenåpningen lørdag er at nå er det endret fra skal til kan i papirene.

Mandag hadde hun møte med statsforvalteren i fylket for å tilrettelegge for nye føringer i arbeidet med karantenehotell i ukene og månedene som kommer.