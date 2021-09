BLE DREPT: Sunniva Borgen ble bare 23 år gammel.

Sunniva Borgen (23) ble drept i Bergen - hedres med minnefond

Det var Sunniva Borgen (23) som ble drept på Åsane i Bergen for to uker siden. Nå hedrer familien henne med et fond.

– Familien er sterkt preget. I den bunnløse sorgen som de er i, har de kommet frem til at de ønsker å hedre Sunnivas minne, sier familiens bistandsadvokat Beate Hamre til VG.

Det var 23 år gamle Sunniva Borgen som ble drept i sin egen leilighet på Åsane i Bergen tidligere denne måneden.

Bistandsadvokaten sier at familien nå ønsker å gå ut med 23-åringens navn for å hedre henne og for å fokusere på fondet. Fondet skal ha som formål å støtte hjelpearbeidet for unge, sårbare mennesker.

– Sunniva var veldig opptatt av dem som var sårbare rundt oss, og familiens ønske i alt det triste er at de kan gjøre noe for andre, sier Hamre.

Familien skriver selv på en minneside at Sunniva gjennom livet viste et sterkt engasjement for barn og unge, som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig.

– Hun engasjerte seg i barn og unge med utfordringer, hun så etter muligheter og løsningen og hjalp gjerne til selv, til tross for egne helseutfordringer, skriver familien.

Mann drapssiktet

Sunniva Borgen ble natt til søndag 12. september funnet hardt skadet i sin egen leilighet i Åsane i Bergen.

Det var vitner som i forkant hadde varslet politiet om rabalder fra en leilighet.

KRIMTEKNIKERE: Politiet fant kvinnen hardt skadet i leiligheten sin natt til søndag 12. september.

Hun ble fraktet til Haukeland sykehus, men etter fem dager døde hun av skadene hun ble påført.

En mann i slutten av 20-årene ble pågrepet i nærheten og siktet i saken.

Han ble først siktet for drapsforsøk, men siktelsen ble utvidet til drap da 23-åringen døde.

Etter det VG får opplyst skal den siktede mannen ha tatt kontakt med en bekjent på telefon kort tid etter hendelsen og fortalt at han muligens hadde drept noen. Han er tidligere ustraffet.