LIKE VED LOBBYEN: Trygve Slagsvold Vedum tok seg inn på biljardrommet på Hurdalssjøen hotell for å ringe under forhandlingene tirsdag.

Her må Vedum levere: − Det står saker i kø der de har proklamert handling

HURDAL/OSLO (VG) Trygve Slagsvold Vedum må få store gjennomslag i regjeringsplattformen. Hvis ikke kan det bli bråk med bønder, Sp-ordførere og Bunadsgeriljaen.

Trygve Slagsvold Vedum har bygd opp Senterpartiet fra usle 5,5 prosent til over det dobbelte – godt hjulpet av en økende motstand mot det Vedum kaller «regjeringens sentraliseringspolitikk».

Men nå kommer den store testen: Det er mange som har forventninger til Vedum etter syv år med løfter, når han og Ap-leder Jonas Gahr Støre forhandler om en regjeringsplattform på Hurdalsjøen hotell.

En av dem er Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp).

Partilederen hans sier at han vil bevare Andøya som militær flystasjon.

– Som jeg har sagt før, forholder jeg meg til både valgprogrammet og det som har blitt uttalt i hele valgkampen. Jeg forventer selvfølgelig at partiledelsen følger dette opp i forhandlingene, sier Nordmo til VG.

STORE FORVENTNINGER: Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) tror Vedum vil holde ord og bevare Andøya flystasjon.

Saker står i kø

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han sier at mange har satt sin lit til Sp i dette valget.

– Det står saker i kø der de har proklamert handling. En rekke reformer er tenkt reversert, som regjeringens nærpolitireform, domstoladministrasjonen, regionreformen, flyttingen av helikoptrene fra Bardufoss, samt flyttingen av den militære flystasjonen fra Andøya til Evenes, sier Røvik.

Han spår at noen saker kommer til å skje ganske lett, som oppsplittingen av Troms og Finnmark. Der er Ap og Sp enige.

Andre kan bli vanskelige:

– På Evenes er man allerede gang med en milliardutbygging. Det blir vanskelig å dra den tilbake. Samtidig har Sp vært utrolig høye og mørke på vegne av Andøya flystasjon. Her kan det derfor bli harde tak, sier Røvik.

FORHANDLER: Jonas Gahr Støre, rådgiver Per Martin Sandtrøen, Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum.

To avgjørende faktorer

Han sier at det er to ting som gir en god pekepinn på hvilke valgløfter som kommer til å bli gjennomført.

– Det ene handler om hvor langt man er kommet i implementeringen av Solberg-regjeringens reformer. Det er vanskelig å reversere ting som har kommet langt. Det andre er i hvor stor grad Sp er enig eller uenig med Ap. Sakene de er noenlunde enige om er det enklere å få gjennom, sier han.

Han tror at velgernes forventninger til Sps gjennomslag er store – og ikke uten grunn:

– Senterpartiet er ikke et AS Lekeland som slår seg til ro med symboler, men et særs maktbevisst parti med stor vilje til å gjennomføre sin politikk. Bli derfor ikke overrasket om mye av det de har proklamert også blir omsatt til praksis, sier Røvik.

GOD STEMNING: Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe storkoste seg på kveldstid.

– Forventer at de leverer

Anja Cecilie Solsvik er leder i Bunadsgeriljaen, som kjemper mot nedleggelse av fødeavdelinger rundt omkring i Norge.

– Vi i Bunadsgeriljaen forventer at Senterpartiet leverer på det de har lovet. I saken på Nordmøre har de vært svært tydelig på at det skal være føde og akutt i Kristiansund også etter nytt sykehus i Romsdal. Dette er vår hjertesak. Vi forventer at vår sak ligger på forhandlingsbordet i dag.

Hun sier at en ny helseminister må vise ved handling hvordan fødsels- og barselomsorgen skal styrkes.

– Vi ser gjerne at Sp får den posten. Men det er politikken som teller, sier hun.

Dette er Sps valgløfter

Her er noen av de viktigste sakene Vedum må levere på i regjeringsplattformen:

Politireformen

Dette skriver Sp i sitt partiprogram:

Styrke bemanningen ved eksisterende politistasjoner og lensmannskontor for å sikre lokalpoliti med god lokalkunnskap.

Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene. Hvor mange nye enheter som opprettes, avgjøres årlig.

FLYSTASJON: Den militære flystasjonen på Andøya kan bli en verkebyll for regjeringen. Ap stemte for å legge den ned, mens Sp vil bevare den.

Militærbasen på Andøya

Sp vil bevare Andøya som flystasjon, mens Ap i 2016 stemte for å flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes.

Dette skriver Sp i sitt partiprogram:

Opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2020–2024 og videreføre Andøya som flystasjon.

Splitte opp Troms og Finnmark og Viken

Til VG har Vedum lovet at en ny regjering skal vedta å oppløse Viken og Troms og Finnmark allerede i løpet av det første året ved makten.

Dette skriver Sp i sitt partiprogram:

Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.

PÅ TUR: Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre slappet av med en tur i skogen onsdag.

Høyskole på Nesna

Dette skriver Sp i sitt partiprogram:

Campus Nesna skal gjenopprettes som selvstendig høyskole.

Norge ut av Acer

På Sps nettsider skriver Vedum at Norge må ut av Acer, og varslet tidligere i år omkamp om energidirektivet i et intervju med NRK.

Dette skriver Sp i sitt partiprogram:

Senterpartiet vil hindre oppsplittingen av strømnettet som følge av EUs energidirektiv.

Billigere bensin på bygda

I mars kom parlamentarisk leder Marit Arnstad med et bensinpris-ultimatum i VG: Det er uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner.

I 2019 foreslo Sp å redusere bensinprisene med til sammen 887 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett.

Mer penger til bøndene

Norsk Bondelag sier at de har høye forventninger til større inntekter fra både Ap og Sp.

Dette skriver Sp på sine nettsider: