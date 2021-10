Slik påvirker den nye regjeringens politikk studenter og unge

Ap og Sp vil bygge flere studentboliger, men er vage på økt studiestøtte. Studentleder savner at ett ord i erklæringen konkretiseres.

Onsdag presenterer Arbeiderpartiet og Senterpartiet den nye regjeringsplattformen for 2021 – 2025. Etter åtte år med Erna Solberg (H) som statsminister, skal nå en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap) styre Norge.

Den nye regjeringen nevner ordet «student» tolv ganger i plattformen, som du kan lese her. Vi har samlet de viktigste i punktene under!

Begge partiene lovte før valget at de ville øke studiestøtten heltidsstudenter får utbetalt fra Lånekassen, men de ønsket ikke å sette et nivå på hvor mye de mener studenter burde få utbetalt. Studentorganisasjonene har lenge krevd høyere studiestøtte, men i regjeringsplattform står det bare at den nye regjeringen skal:

«Gjennomgå studiefinansieringen med mål om å legge bedre til rette for både heltids- og deltidsstudenter.»

– Lite ambisiøse

– Regjeringen fremstår som lite ambisiøse når de er såpass vage på studiestøtten. Men vi synes det er positivt at de sier de vil se på den. Uansett skulle vi ønske de satset mer offensivt her, sier leder i NSO Tuva Todnem Lund.

Lund reagerer på en detalj i erklæringen for høyere utdanning.

– Ordet «kvalitet» er ikke konkretisert en eneste gang. I stedet er det mye Nesna og desentraliserte løsninger. Det er vell og bra, men vi savner fokus på hvordan kvaliteten kan økes i høyere utdanning.

SKUFFET: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund hadde håper på mer klarhet i hva studiestøtten blir.

Dette skriver de om studenter:

Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år.

Styrke det psykiske helsetilbudet for studenter i regi av kommunene og samskipnadene.

Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.

Øke studieplasser innenfor områder med særlig stort kompetansebehov, som læreryrket, sykepleie, realfag, IKT og medisin.

Den nye regjeringen er også opptatt av desentralisering, og skriver i plattformen at de vil stille tydeligere nasjonale krav til universiteter og høgskoler om regionalt nærvær. Dette for å «styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale kompetansebehov, gjennom oppdragsbrev og utviklingsavtaler.»

Studiestedet Nesna, som tidligere ble nedlagt og har skapt store diskusjoner, skal gis muligheten til ny oppstart.

Skuffet over studiestøtten

Akademikernes leder Kari Sollien mener plattformen har altfor lave ambisjoner på studentenes vegne.

– Vi hadde forventet at det kom lovnader om å øke studiestøtten til alle studenter. Studiestøtten er i dag så lav man ikke kan leve av den. Plattformen har altfor lave ambisjoner på studentenes vegne, skriver Sollien i en e-post til VG.

Akademikerne mener, som studentorganisasjonene, at studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

STUDEISTØTTE: Leder i Akademikerne Kari Sollien, mener plattformen har for lave ambisjoner. Hun mener økt studiestøtte må på plass. Her er Sollien med studentleder i Juristforbundet Nasjida Noorestany .

Vil endre fraværsgrensen

Den nye regjeringen er opptatt av at Norge trenger flere fagarbeidere for å bygge en moderne velferdsstat og industri. Her er noe av det de skriver om videregående:

Sikre læreplass for alle ungdommer som er kvalifisert etter VG2, i samarbeid med fylkeskommunene og arbeidslivet.

Bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring.

La fylkeskommunene avgjøre modell for opptak til videregående skole i eget fylke.

Flere fagskoleplasser

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil gi fagskoleutdanningene en viktigere rolle.

Gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.

Styrke finansieringen av fagskolene slik at utdanningene kan utvikles og egenbetalingen reduseres.

Opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

Andre viktige punker for unge: