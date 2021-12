REAGERER STERKT: Leder Rune Nielsen i Norsk forening for lungemedisin utfordrer den amerikanske legemiddelgiganten Vertex.

Norsk legetopp ut mot amerikansk selskap: − Uanstendig

Rune Nielsen representerer landets lungeleger. Han ber innstendig om at myndighetene gir pasienter med cystisk fibrose en pille som kan redde deres liv. Han tar også et kraftig oppgjør med den amerikanske produsenten.

Av Bjørn Haugan

VG og andre medier har siden i sommer skrevet om en rekke pasienter med cystisk fibrose (CF), som har søkt om å få tilgang til et amerikansk legemiddel som har vist seg å ha svært god effekt på deres sykdom.

En rekke andre land, blant annet Danmark, har for lengst forhandlet frem en avtale med den amerikanske produsenten, Vertex, som gjør at de fleste cf-pasientene har fått tilgang til medisinen.

– Må få tilgang

Da VG var i Danmark nylig fortalte vi blant annet om 19-år gamle Jonas, som nå kan leve et normalt liv.

GLAD UNG GUTT: Danske Jonas Steinmeier fortalte nylig til VG hvordan han nå ruler på fotballbanen, etter at han begynte å bruke de amerikanske pillene. - Før satt jeg mye på benken, fordi jeg ikke orket, sa han.

Men pillen er for dyre for norske myndigheter - de koster 2,8 millioner kroner i året, hvis du skal kjøpe dem på apoteket. Forhandlingene mellom det norske organet Beslutningsforum/Nye Metoder og Vertex har foreløpig ikke ført frem.

– Som norske behandlere er det helt åpenbart at våre pasienter må få tilgang på dette medikamentet, sier leder Rune Nielsen i Norsk forening for lungemedisin, hvor de fleste av landets lungeleger er medlemmer.

Han sier grensen er nådd.

– Vi ser utslag som vi ikke kunne forestilt oss; norske pasienter som flytter til Danmark for å redde livet. Det forteller endel om den usikkerheten mange norske pasienter lever i, sier han.

– Soleklare meldinger

Christian Lawley er en av dem. 39-åringen er villig til å forlate sin gravide kone i Bergen for å flytte til København for å få hjelp.

SPENNENDE MÅNEDER: Christian Lawley og samboer Silje skal ha barn i mars. Han har nå begynt å ta pillene etter at det har kommet penger inn på en spleis - og sier han har opplevd et mirakel.

Nielsen sier det er godt nok faglig dokumentert at pillene har en meget god effekt.

– Det er de soleklare meldingene jeg får fra kollegaer som arbeider med CF, de publikasjonene jeg selv har lest og den metodevurderingen som Nye Metoder nylig la ut, sier han.

Ellen Winther i Svelgen er en av de hardest rammede. Hun har bare 22 prosent lungekapasitet igjen og sier rett ut at det bare er pillen som kan redde livet hennes.

Nielsen sier det er sant.

– Det er overhodet ikke noe tvil om at den pillen kan redde liv. Det er sjelden vi ser medisiner med så stor effekt.

– Opptatt av profitt

Beslutningsforum spredte noe optimisme tidligere i uken da det ble kjent at de har bedt organet Sykehusinnkjøp gi Vertex et nytt pristilbud.

– Vi ser at mye av kritikken har blitt rettet mot Beslutningsforum. Vi forstår den kritikken veldig godt; det burde ikke være noen grunn til at danskene godkjenner nye medisiner så mye tidligere enn Norge, sier Nielsen.

– Men når det gjelder pris, så er det produsentene som må ta hovedansvaret. Legemiddelfirmaet fremstår først og fremst som opptatt av profitt, ikke av å hjelpe enkeltpasientene eller støtte samfunnene de er en del av, sier Nielsen.

HER ER DE: Rådyre tabletter som redder liv, som norske myndigheter kritiseres for ikke å ha gitt CF-pasienter på blå resept.

Han fortsetter.

– Jeg mener det er produsenten som er ansvarlige for at pasientene ikke får denne nødvendige behandlingen. De tar seg altfor godt betalt. 2,8 millioner kroner i året: Det koster ikke så mye å utvikle og produsere disse medisinene. Det viser blant annet en amerikansk gjennomgang: De tar seg ekstremt godt betalt.

– Uanstendig

Gjennomgangen han viser til er en to år gammel studie av kalydeco, som er en av de to pillene som brukes av cf-pasienter.

– Det viser at de har marginer som er helt eksepsjonelle. Prissettingen er hinsides noe jeg har sett. Vi jobber i vårt fag mye med lungekreft og vi ser ikke slike summer, ikke engang for de nye immunmodulerende medisinene. I mine øyne er prissettingen til Vertex uanstendig.

Han legger til:

– Inntrykket som skapes i norske media, er at staten er altfor streng. Det er viktig å gjøre gode vurderingen og det er veldig viktig at det gjøres raskt, men når prisen er for høy, da må Beslutningsforum prioritere.

– Det burde være enkelt å få presset prisen ned hvis du ikke forhandler for en, hvor kostnaden er 2,8 millioner kroner, men for flere hundre?

– Ja, det får vi tro. Det er på tide at produsenten viser ansvar.

Ledelsen i Vertex i Norden har fått oversendt denne saken, men har ikke ønsket å kommentere det som blir sagt.