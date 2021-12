FLERE SNART: Kunnskapsminister Tonje Brenna påpeker at 65 prosent av de ansatte vil være vaksinert – eller klare for å bli det – før uke tre.

80 prosent av ansatte i skoler og barnehager mangler tredje dose

Den trenger de for å få unntak fra de nye karantenereglene. Men regjeringen venter et hopp i januar.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen melder nå at 50.000 av ansatte i skoler og barnehager har fått tredje dose, og at det utgjør rundt 20 prosent.

Alle som har fått tredje dose for over en uke siden, er unntatt karantene. Men 80 prosent av lærerne mangler fortsatt altså tredje dose.

Fra 1. januar blir det nye karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager, så de kan slippe karantene i arbeidstiden. Men at de fortsatt må i karantene på fritiden, har vakt reaksjoner.

– Før uke tre vil 65 prosent enten ha fått oppfriskningsdose eller er klare for vaksinasjon, skriver regjeringen i en pressemelding.

Avgjørende for skolene

De påpeker at de har bedt kommunen prioritere å vaksinere ansatte i skoler og barnehager. Men fordi de krever at det skal gå 20 uker mellom andre dose og en oppfriskningsdose, kan ikke alle ansatte få ennå.

– Snart vil to av tre ansatte være vaksinerte eller klare for vaksinasjon. Det er viktig at kommunene fortsetter det viktige arbeidet med å prioritere ansatte i skoler og barnehager. Alle ansatte bør prøve å ta vaksine så fort dere kan. Ta kontakt med kommunen hvis du ikke har hørt noe, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Flere av kommunene som stengte skolene for fysisk undervisning før jul, påpekte at de hadde mange ansatte hjemme eller i karantene.

– Med tredje dose vil flere unngå å bli syke, og de vil slippe karantene også på fritiden. At mange fortsetter å ta tredje dose er også avgjørende for at barna våre skal kunne gå på skole og i barnehage, skriver hun.

Sjekk karantenereglene

Sjekk karantenereglene