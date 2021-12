HAR UNDERSØKT REGELVERKET: Advokatselskapet Grette ble hyret av Stortinget for å gjøre en skatterevisjon.

Full strid om pendlerboliger: Stortingets advokater uenige med Skatteetaten

Skattegjennomgangen Stortinget har bestilt fra advokatselskapet Grette, konkluderer med at Stortinget har fulgt loven i saker om pendlerboligene.

I dag publiserte Stortinget rapporten fra sine advokater i Grette, som har gjennomført en skatterevisjon etter de mange pendlerboligsakene i media denne høsten.

Både representanter og Stortinget risikerer store skattekrav etter at representantene har latt være å betale skatt av gratis bolig i Oslo.

Grette skulle gjennomgå de skattemessige sidene av representantenes pendlerboliger, samt:

vurdere på om folkevalgte skyldte inntektsskatt

vurdere om Stortinget skylder arbeidsgiveravgift

sikre at skatteplikten ble korrekt håndtert fremover.

I rapporten som ble sluppet onsdag, går advokatselskapet hardt ut mot Skatteetaten.

De avviser etatens forståelse av skatteplikten for pendlerleiligheter og åpner for at de folkevalgte bør utfordre Skatteetaten:

«Når Rapporten er avlevert, vil Stortinget og de enkelte stortingsrepresentantene måtte ta stilling til hvorvidt skattemyndighetenes skatterettslige standpunkt skal aksepteres.»

Risikerer skattekrav

Pendlerbolig-skandalen har rullet siden september, da Aftenposten avslørte hvordan daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad sikret seg gratis pendlerbolig i Oslo ved å være folkeregistrert på «gutterommet» hos foreldrene i Agder.

Han trakk seg fra partiledelsen og som statsråd etter avsløringen.

Også den nyvalgte stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg i høst. Hun kjøpte seg inn i et hus på Ski nær Oslo i 2014, men beholdt pendlerboligen inne i hovedstaden.

Pendlerbolig-saken kan få store skattemessige konsekvenser. Privat utleie på hjemstedet, eller manglende utgifter til bolig på hjemstedet tilsier at de skulle skattet av den gratis boligen i Oslo, har Skatteetaten slått fast.

VG skrev blant annet at SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Stortinget risikerer krav på over 350.000 kroner i skatter og avgifter, etter at han har leid ut hjemmet i Tromsø og bodde gratis i Oslo.

Når man ikke har utgifter til husholdningen på hjemstedet, blir pendlerboligen en skattbar fordel og beskattes som inntekt.

– Det er verdt å merke seg at utleie av egen bolig også kan ha konsekvenser for om en eventuell pendlerbolig er skattepliktig fordel, uttalte seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til VG.

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Finansdepartementet rykket tidlig i høst ut med full støtte til Skatteetatens lovforståelse. Etaten varslet i starten av desember at de vil undersøke om både Stortinget og regjeringen har betalt nok arbeidsgiveravgift.

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sa statsminister Jonas Gahr Støre den gang.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Uenige

Men nå varsler Stortingets advokater at de er uenige i Skatteetatens lovforståelse.

I rapporten skriver Grette at «Vår vurdering er at det ikke gjelder et krav til kostnader på hjemstedet, og heller ikke krav til egen husholdning på hjemstedet.»

Og videre: «Stortingsrepresentanter som pendler fra gutterom/pikerom i foreldrehjemmet har dermed rett på skattefri dekning av pendlerbolig fra Stortinget, dersom vilkårene for pendlerfradrag for øvrig er oppfylt. Stortinget har behandlet dette riktig skattemessig.»

Konklusjonen er stikk i strid med konklusjonene i brev Skatteetaten sendte Grette i høst, der de varsler at politikere ikke lenger vil få skattefri pendlerbolig dersom de er folkeregistrert på «gutterommet» hos foreldrene.

Grette er også uenige i at stortingsrepresentanter som leier ut boligen hjemme skal skatte av fordelen med fri pendlerbolig i Oslo.

«På samme måte som for representanter som pendler fra foreldrehjemmet, er det vårt syn at den økonomiske situasjonen på hjemstedet som utgangspunkt er irrelevant for vurderingen av skattefri dekning av pendlerbolig.»

Og videre:

«Vår vurdering er at leieinntekter på hjemstedet ikke avskjærer stortingsrepresentanters rett til skattefri dekning av pendlerbolig. Stortinget har behandlet dette skattemessig riktig.»

