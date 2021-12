Tiltalt for å ha skadet kvinne (100) på sykehjem

Politiet mener at en assistent ved sykehjemmet dro den 100 år gamle kvinnen ut av sengen slik at hun brakk armen og fikk skader i ansiktet.

Av Marianne Vikås

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem av tiltalen som ble tatt ut av politimesteren i Sør-Øst politidistrikt like før jul.

Natt til 23. oktober i fjor mener politiet at det fant sted en hendelse på den 100 år gamle kvinnens rom på et sykehjem i Larvik. Ifølge tiltalen skal assistenten ha dratt 100-åringen ut av sengen, noe som førte til at den eldre kvinnen brakk høyre overarm og fikk flere blødninger og hevelser i ansiktet.

I etterkant ble den assistenten – som hadde et midlertidig arbeidsforhold – avskjediget. Den tidligere assistenten er nå tiltalt for straffelovens paragraf 273 som går på kroppsskade med en strafferamme på fengsel inntil seks år.

Tiltaltes forsvarer, Søren Øyvind Hellenes, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Utover det ønsker han ikke å gi noen kommentar.

Hentet inn sakkyndige

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt sier etterforskningen har tatt lang tid, blant annet fordi det er hentet inn sakkyndige som har vurdert 100-åringens skader.

– Vi er overbevist om at kvinnen har blitt utsatt for dette, og vil føre bevis for det. Så skal alle forklaringer frem – fra tiltalte og vitner, og det skal legges frem tekniske bevis. Så får vi se hva retten kommer frem til, sier Pedersen til VG.

– Hva kan du si om bevisene?

– Vi ser en indisierekke satt sammen av mange elementer, og det er dermed vanskelig å ta ut ett og ett. Det er det totale bevisbildet som har fått oss til å konkludere med tiltale, sier Pedersen.

Ifølge politiinspektøren hadde den 100 år gamle kvinnen ikke noen bevegelsesfunksjon.

– Hun var helt immobil, kunne ikke bevege seg på noen måte og måtte hjelpes til alt. Vi mener dette bruddet er forenelig med fall og vi mener at det må ha blitt forårsaket av noen andre enn henne selv, sier Pedersen.

Anmeldt av kommunen

Politiet mener at tiltalte var den eneste som hadde tilgang til kvinnen på det aktuelle tidspunktet.

Tiltalen er også omtalt av Østlands-Posten, som har intervjuet kommunalsjef Guro Winsvold i Larvik kommune. Hun bekrefter at kommunen valgte å anmelde forholdet etter at en tilsynslege konstaterte brudd i armen til den 100 år gamle kvinnen.

– Først vil jeg si at dette er en dypt tragisk sak. Da vi ble klar over situasjonen anmeldte vi forholdet til politiet. I etterkant har politiet gjennomført det som fremstår som en grundig etterforskning, og resultatet av den må vi nå ta til etterretning, sier Winsvold til avisen.

Kommunalsjefen sier at tiltalte er tatt ut av tjeneste, og ikke lenger står i et arbeidsforhold til Larvik kommune.

Politiinspektør Magnar Pedersen sier at den 100-åringe kvinnen nå er død, men understreker at det ikke hadde noe med dette forholdet å gjøre.

– Dette er en forferdelig trasig sak for alle. Mest forferdelig for hun som var fornærmet og hennes familie, men også for tiltalte. Det er helt unormalt at noe sånt skjer på institusjoner, men gjennom årene har det blitt avdekket at slike ting kan skje mot brukere. Derfor er det viktig å ha fokus på det, for det er klart at de skal behandles på en ordentlig måte med respekt og verdighet, sier Pedersen.

Rettssaken er berammet i Vestfold tingrett i mars.