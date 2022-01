CORONA-GRATULASJON: Ole Johnny Aas fra RSA bil overrekker nøklene til Else Cathrine Hartung, vinneren av årets første gullbil. Ektemannen Terje må holde buketten så lenge

Stakk av med VGs gullbil!

Hver uke får VGs lesere muligheten til å vinne gull – eller enda gjevere – en splitter ny bil. Else (77) fra Langhus ble den heldige vinneren av den elektriske stasjonsvognen Maxus Euniq5.

Av Aurora Sæverud

Publisert: Nå nettopp

Det ble en god helg for Else Cathrine Hartung, som fredag mottok nøklene til sin nye elbil, til en verdi av ca. 430.000 kroner. Ole Johnny Aas i RSA BIL Ski overleverte nøkler med stort smil.

– Dette var stort. Gurimalla, sier Else om gevinsten.

Sammen med mannen Terje Tomas Hartung (81) møtte hun opp hos bilforhandleren i Ski for å hente sin splitter nye elbil.

– Det er helt utrolig.

God start på året

Det ble en brakstart på året for Else, og mannen Terje, som ble ringt med vinnerbeskjeden 1. januar. Paret, som nå begge er pensjonerte, trodde først det var en telefonselger som ringte.

– Jeg trodde ikke på det. Jeg tenkte «det kan ikke stemme», sier Else.

Sjokkert ga hun telefonen videre til ektemannen.

– «Gratulerer, gratulerer» sa de fra andre enden. Jeg trodde det måtte være skjult kamera, men det kunne det jo ikke være, smiler ektemannen.

Den overraskende beskjeden sank mer inn da de fikk bekreftelse på SMS.

– Da ble det nesten enda verre, for jeg tenkte «hva gjør jeg nå», sier han.

– Det er rart, sier Else, fortsatt litt sjokkert over premien.

BLOMSTERHILSEN: Salgssjef i Maxus Norge Berhard Jahnsen overrekker en stor bukett friske blomster.

VG-lesere

Terje forteller at ekteparet kjøper VG hver dag, men Else er den som deltar i konkurransen «Finn gull i VG».

– Jeg liker sånt. Så da sendte jeg inn de fire tallene, og det har jeg gjort hver dag omtrent, sier hun.

Men vinnerflaksen har ikke slått til før nå.

– Jeg har aldri vunnet noe. Jeg vant 75 kroner i Lotto en gang.

ROMSLIG: Elise Hartung prøvesitter sin nye elbil, en stor stasjonsvogn.

Klar for tur

Bilforhandlerne hadde klargjort bilen med alt som trengs til å kjøre den hjem.

– De får et komplett produkt, sier daglig leder i RSA BIL Ski, Bjørn Harald Bakkelund.

– Rekkeviddemessig leverer denne bilen best i klassen i forhold til størrelse. Jeg er trygg på at dette er en bil de er fornøyd med, legger han til.

Salgssjef for Maxus Norge, Bernhard Jahnsen, er glad for å få delta på overrekkelsen av den massive elbilen.

– Her får de mye plass. Og plass til syv seter, hvis de vil, sier Jahnsen.

Det er første gang RSA bil Ski får dele ut gullbilen. Bakkelund er fornøyd med at det er en vinner fra Langhus.

– For oss som forhandler er det ekstra stas å få levere ut bil til en lokal kunde hos oss. Det er artig, sier han.

IKKE TULL: Ekteparet Hartung trodde først det var en spøk, da VG ringte og fortalte at de hadde vunnet en ny bil.

Moroen fortsetter

Denne gangen ble den heldige vinneren Else, men hver uke er det nye vinnersjanser i VG.

– Jeg har sendt SMS i dag også, smiler Else lurt.

Salgs- og prosjektsjef i VG, Jan-Christian Walle, sier han er overveldet over det enorme engasjementet konkurransen skaper blant VGs lesere.

– De siste to årene har konkurransen fått inn over 2,1 millioner deltagelser, som er helt fantastisk gøy! Med så stor oppslutning og interesse fra leserne våre, er det veldig gledelig at vi har med oss RSA BIL videre. Det betyr at vi kan fortsette å dele ut gullpremier til leserne våre hver dag!

Allerede påsken 2022 blir den neste bil-vinneren kåret. På selveste påskeaften får en heldig VG-leser beskjeden – og kanskje blir du den neste vinneren!

Slik gjør du det:

Finn koden i papiravisen eller i bunnen av artikler på VG+.

Ta frem mobiltelefonen din og send kodeord «GULL», etterfulgt av koden du har funnet og send dette til 2424.

Jo flere ganger dager du sender inn dagens kode, jo større sjanse er det for at du vinner premiene.