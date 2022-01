ARKIVBILDE: Hurtigruten Expeditions-skipet Fridtjof Nansen.

Hurtigruten Expeditions-skip med grunnberøring ved Måløy

Ingen har kommet til skade etter at skipet med 398 ombord grunnstøtte i natt.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Hurtigruten Expeditions-skipet Fridtjof Nansen med 398 personer ombord har hatt en grunnberøring sør for Måløy. Skipet har kommet seg til havn.

-- Det er meldt om en grunnberøring, men det er ikke rapportert om at de trenger bistand eller at skipet er skadet eller har tatt inn vann, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

-- Skipet har tatt seg trygt til havn i Måløy. Lokalt politi og 110-sentral er varslet. Det er svært krevende vær i området, og slikt sett ikke overraskende at noe sånt kan skje, sier Viste.

Operasjonsleder Tom Johannessen ved Vest politidistrikt sier de er på vei til stedet.

-- Vi drar til stedet for å gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd og for å snakke med kapteinen. Det er ingen meldinger så langt om at noen er skadet eller trenger hjelp, sier han.

Han sier skipet kom seg til havn ved hjelp av en redningsskøyte.

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten Expeditions sier stemningen på skipet er rolig, og at situasjonen er stabil.

– Klokken 03.17 i morges meldte Hurtigruten Expeditions’ MS Fridtjof Nansen om en grunnberøring rett sør av Måløy. Det er ikke rapportert om skader verken blant gjester eller mannskap, men skipet har fått noen mindre skader på en fremdriftsenhet. Det er dårlig vær i området, med vindkast på opptil 70 knop da hendelsen skjedde. MS Fridtjof Nansen seilte videre til Måløy for egen maskin, der hun nå ligger fortøyd.

– Alle gjester orientert og ivaretatt av mannskapet om bord. De vil sannsynligvis bli tatt i land i Måløy.