forrige



fullskjerm neste TEST: Jordan tar en gratis hurtigtest på rumenske Costel Ciurea. Flere hundre kommer og tester seg hver dag. 1 av 3 Foto: Gøran Bohlin, VG

Frykter ny nedstenging i Tyskland: − Jeg håper at vi får 14 dager til før det skjer

BERLIN (VG) Myndighetene i Tyskland advarer om at det kan komme en ny nedstengning. Sophie Schlag (32) tester de tre barna sine hver dag fordi svigermoren ikke vil la seg vaksinere.

Av Sven Arne Buggeland og Gøran Bohlin (foto)

Publisert: Nå nettopp

VG er på det lille, tradisjonsrike julemarkedet ved Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche på Breitscheidplatz.

Fra julepyntede små boder selges glühwein - varm gløgg, crêpes, julekaker, würst, spekepølser, luer og sjal og krimskrams. I kirkeruinen fra 1895, som ble bombet av de allierte i 1943, er det i dag teststasjon.

– Maske bitte, mein Herr, sa vakten da vi kom til markedet utendørs, i sur vind under en grå novemberhimmel.

Håper det drøyer

For Nancy Neupert (44), som selger søte spesialiteter, fremstår det som sannsynlig at det kommer en ny nedstengning.

– Jeg håper at vi får 14 dager til før det skjer, sier 44-åringen - som legger at hun er femte generasjon som selger på julemarkedet.

Hun beskriver fjorårets jul som rar siden det var den første julen de hadde hjemme.

forrige



fullskjerm neste TRADISJON: Nancy Neupert (44) er femte generasjon som selger søte spesialiteter på julemarkedet. 1 av 3 Foto: Gøran Bohlin, VG

– Coronasituasjonen er dramatisk. Den er mer alvorlig enn på noe annet tidspunkt så langt i pandemien, sier den tyske helseministeren Jens Spahn på en pressekonferanse fredag.

Med nesten 76.000 nye smittetilfeller ble det registrert ny smittetopp i Tyskland denne uken, samtidig som landet passerte 100.000 coronadødsfall.

Ifølge helseministeren vil bølgen de nå ser, spre seg over hele Tyskland.

Han advarer at det er behov for inngripende tiltak nå, for å hindre en ny nedstenging de neste ukene.

Testes annenhver dag

Sophie Schlag (32) fra Berlin har tatt turen til julemarkedet med moren sin Silke for å kjøpe julegaver og spise grønnkål og pølser. Hun er fullvaksinert etter å ha hatt corona i mars. Sammen er de frustrerte over at kun 67,7 prosent av den tyske befolkningen er fullvaksinert.

– Hvis det blir en ny lockdown, må barna mine være hjemme fra barnehagen. Da må jeg være hjemme og det vil jeg ikke, sier 32-åringen.

Hun har en fireåring og tvillinger på to år.

TESTER SEG: Sophie Schlag (32) t.h. Sammen med sin mor Silke på julemarkedet i Berlin.

Hele familien med de tre små barn tester seg annenhver dag fordi svigermoren ikke vil la seg vaksinere.

– Det er ikke noe jeg er glad for, sier hun og legger til at neste uke blir det påbudt for barna for at de skal kunne gå i barnehagen.

– De gråter fordi de liker det ikke, legger hun til.

Hun er et budskap til de som nøler - blant dem svigermoren som frykter bivirkninger.

– Ta vaksinen for da er vi alle beskyttet. Det er sånn vi unngår en ny lockdown og ansiktsmaske.