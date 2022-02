ISOLASJON: Miranda Dalberg og hennes to sønner er i isolasjon, men bare en av dem har fått positiv PCR-test.

Miranda fikk to negative PCR-tester og fire positive hurtigtester på en uke

Det som skiller testene er at de positive hurtigtestene ble tatt i halsen, og de negative PCR-testene ble tatt i nesen.

Forrige uke fikk sønnen til Miranda Dalberg påvist corona. Ikke lang tid etter ble også hun og hennes andre sønn syk med corona-symptomer.

Det førte til et aldri så lite test-kaos hjemme hos familien:

Onsdag morgen tok hun en hurtigtest som ble positiv . Denne tok hun i halsen.

Senere samme dag tok hun en PCR-test som ble negativ . Denne ble tatt i nesen.

På kvelden samme dag tok hun enda en hurtigtest som ble positiv . Også denne tok hun i halsen.

Etter råd fra smittekontoret i bydelen tok hun enda en PCR-test to dager etter den første. Også denne ble tatt i nesen og kom tilbake negativ .

Samme uke har hun tatt ytterligere to hurtigtester i halsen og nesen som ble positive.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke dette, det er veldig rart at de slår ut forskjellig. Det er klart, det er irriterende på en måte, at man ikke helt kan stole på noe, sier Dalberg.

Hun har tre vaksinedoser og trenger egentlig ikke en bekreftende PCR-test. Men siden barna måtte ta en, valgte hun også å gjøre det.

SELVTEST: For å se hvordan testene slo ut forskjellig, tok hun en selvtest i nesen og en i halsen. Testen fra nesen viser et svakt utslag.

– Bør være forsiktig

Det har vært stor forvirring rundt coronatester den siste tiden.

Tidligere har VG skrevet om sykepleieren Marie Gjerdseth som fikk ni negative hurtigtester før hun testet positivt på PCR.

TV 2 har også skrevet om Siril som testet negativt på PCR-test, etter at hun fikk positiv selvtest.

Mandag kom Folkehelseinstituttet med nye råd for selvtester. Nå anbefales det å stikke test-pinnen i både halsen og nesen.

– PCR-testen er alltid den som gjelder. Likevel dersom hun har en positiv test bør hun være forsiktig og ta en ny test dersom det er usikkerhet rundt resultatet, sier fagdirektør i FHI Frode Forland.

Samtidig sier han at det alltid vil være tester som slår ut forskjellig.

– Faren for falsk test er større ved hurtigtest enn ved PCR-test, sier Forland.

Info Reglene for corona-testing nå Nå er det først og fremst personer med symptomer som skal teste seg. Deretter følger husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet, og øvrige nærkontakter. Hvis du har testet positiv på en hurtigtest trenger du ikke å bekrefte den med en PCR-test hvis du oppfyller ett av disse kravene: Du har fått tredje dose.

Du har to doser og har hatt corona de siste månedene. Er du blant disse regnes positiv hurtigtest som et sikkert positivt tilfelle. Bekreftende PCR-test anbefales til personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling. Personer som får positivt svar på en selvtest, bør registrere dette i kommunens digitale smittesporingssystem. Når du tester positivt må du isolere deg i fire døgn. Enten fra den dagen du fikk symptomer, eller dagen du testet positivt. Kilde: Helsedirektoratet og Helsenorge Vis mer

– Inn og ut av karantene

Vinteren har vært sterkt preget av corona for Miranda Dalberg og hennes to sønner. Det har vært mye smitte blant barna på skolen.

– Det er slitsomt, det har vært mye inn og ut av karantene. Vi er litt lei nå, sier Dalberg.

Familien har vært isolert i snart en uke. Hun forteller at det blir mye skjermtid, og brødrene på syv og åtte år blir litt fortere irritert på hverandre enn normalt.

– På fredag kom faren med et kilo godteri på døren, det er et must i isolasjon, sier Dalberg og ler.