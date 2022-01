GÅR FOR ÅPENHET: Regjeringspartiene på Stortinget vil støtte krav om at de folkevalgte kan få utlevert såkalte R-notater fra regjeringen. Lubna Jaffery (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp).

Ap og Sp ber Statsministerens kontor snu om hemmelige notater

Juristene ved Statsministerens kontor mente Stortingets rett til innsyn i regjeringsnotater var «omstridt» og «uavklart». Nå vil de folkevalgte med å vedta det stikk motsatte.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I over to hundre år har Norges øverste folkevalgte fått se hemmelige dokumenter om hvordan landet styres, for å kontrollere regjeringen. De siste årene har likevel jurister ved Statsministerens kontor (SMK) kalt rettigheten for «omstridt» og «uavklart».

Nå varsler Ap og Sp i Stortinget at de vil gjøre det klart hvordan Grunnloven skal forstås i et nytt vedtak.

– Det er viktig å presisere hvordan kontrollfunksjonene skal fungere og vi er tydelige på at Stortinget har rett på de dokumentene vi trenger for å gjøre jobben vår. Det inkluderer regjeringsnotater i spesielle tilfeller, der det kan avdekkes kritikkverdige formål. Det er helt avgjørende for maktfordelingsprinsippet, sier medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Nils T. Bjørke (Sp) til VG.

SAKSORDFØRER: Nils T. Bjørke (Sp) er saksordfører for Harberg-utvalgets rapport.

Sensitive

Innholdet i regjeringsnotater, ofte kalt r-notater, kan være sensitivt og gjelde økonomi, sikkerhetspolitikk og statens styring. De er helt sentrale i regjeringens beslutninger, utarbeides av de enkelte statsrådene og deres nærmeste medarbeidere og skal gi et godt grunnlag for å ta beslutninger.

Normalt er r-notater unntatt offentlighet i 25 år.

Et utvalg ledet av Svein Harberg (H) leverte i fjor en omfattende rapport om Stortingets kontrollfunksjoner, som ferdigbehandles i mars.

Der heter det: «Når det gjelder innsynsrettens rekkevidde, gjelder den alle offentlige dokumenter.»

– Grunnlovens paragraf 75 er tydelig på at Stortinget har rett til slikt innsyn gjennom plenumsvedtak i Stortinget. Dette er noe Arbeiderpartiet har ment i lang tid, og Harberg-rapporten stadfester vårt standpunkt. Vi vil holde fast ved dette når saken skal opp til behandling i Stortinget, sier Lubna Jaffery (Ap) som er medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– RETT TIL INNSYN: Lubna Jaffery (Ap) er medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hun understreker at r-notater ikke blir offentlige selv om Stortinget kan få dem utlevert til gjennomgang.

Omstridt veileder

Det ble bråk på Stortinget tidligere i høst da Klassekampen avdekket at juristene ved SMK hadde laget endringer i en veileder som Statsministerens kontor utarbeidet for egen bruk. Først kalte de Stortingets rett til innsyn i slike dokumenter for «omstridt», og deretter for «uavklart» i fjor.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte selv ut og forsvare endringene i Stortingets spørretime. Også ekspedisjonssjef Therese Steen og seniorrådgiver Anders Flaatin Wilhelmsen ved SMK rykket ut og forsvarte sine vurderinger.

Ber SMK endre

- I veilederen referer Statsministerens kontor til en merknad et mindretall i Frøiland-utvalget hadde. Jeg mener det er klokt om de nå oppdaterer veilederen i tråd med det syn som kommer frem gjennom Stortingets behandling av Harberg-utvalgets rapport, sier Jaffery til VG.

Hun får følge av Senterpartiet.

- Veilederen til SMK er tvilsom alt i dag. Det er ikke mindretall som skal legge føringer for hvordan Stortingets tilgang til dokumenter for kontroll skal gjøres, legger Bjørke til.

Det er ventet at også de andre partiene på rødgrønn side vil støtte opp om at Stortinget har rett til å få utlevert r-notater ved plenumsvedtak.

Flere dragkamper

Det pågår flere drakamper om åpenhet. I fjor vedtok Stortinget en ny lov som hindrer Sivilombudet fra å kreve innsyn i regjeringsnotater, og i dokumenter direkte knyttet til dem.

Sivilombudet er underlagt Stortinget og skal sikre at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møtet med staten. Det arbeidet har blitt vanskeligere etter lovendringen, sa sivilombud Hanne Harlem til VG i desember.

– Vi ser at statsforvaltningen har begynt å bruke unntaket, i innsynssaker rettet mot departementene, sa hun og kalte situasjonen «uheldig».

I etterkant fremmet Rødt et forslag om å endre loven for å gi mer innsyn. Forslaget har ikke vært opp til votering ennå, men de to regjeringspartiene er så langt imøtekommende.

– Jeg tar Sivilombudets bekymring på alvor. Vi skal behandle forslaget senere og vil diskutere saken da, sier Jaffery.

– Senterpartiet var tydelige på at vi ikke ønsket den innskrenkingen da den ble vedtatt. Vi må behandle forslaget når den tid kommer, men jeg kan si at vi ikke har endret standpunkt i mellomtiden.