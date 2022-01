Minstejenta til Lene Nilsen (41) er alvorlig syk.

Blå resept for 250.000 kroner i måneden: − Aksjonen rammer de svakeste

Treåringen får legemidler, materiell og næring for nærmere 250.000 kroner i måneden. Moren vet ikke hva hun skal gjøre, om datteren ikke får hva hun trenger på blå resept.

Av Sven Arne Buggeland og Paul Sigve Amundsen (foto)

SISTE: Legeforeningen har torsdag kveld avsluttet aksjonen med å skrive ut så få blå resepter som mulig.

Treåringen har en kromosomfeil som gir misdannelser på indre organer og alvorlig epilepsi. Åtte ulike miksturer og medisinsk materiell koster nær 75.000 kroner i måneden.

Det er ikke alt: Fordi tarmen fungerer dårlig, må den kronisk syke jenta få intravenøs næring fra sykehusapoteket. Prisen er cirka 170.000 kroner måneden.

Alt dekkes i dag av folketrygden - på blå resept.

Legeforeningen gikk tirsdag ut med en oppfordring til medlemmene om å begrense forskrivning av legemidler på blå resept til et minimum.

– Aksjonen rammer de svakeste og mest sårbare, de som er mest syke. Mange av oss har ekstremt høye sykdomsutgifter, sier Lene Nilsen (41) til VG.

Mor og datter er til poliklinisk kontroll på Haukeland sykehus i Bergen 1–2 ganger i uken.

Hun ringer på vei fra Eikelandsosen sørøst for Bergen til Haukeland sykehus, hvor hun og datteren er 1–2 ganger i uken på poliklinisk kontroll.

– For de nærmeste ukene har jeg et lager av legemidler. Skal jeg få alt på hvit resept neste gang, ryker bufferen til uforutsette utgifter etter en uke, sier Nilsen.

Hun sitter også i styret til Løvemammaene, en organisasjon som jobber med å forbedre og opplyse om syke og funksjonshemmedes barn og unges rettigheter.

Legeforeningen protesterer mot at leger fra årsskiftet risikerer et personlig gebyr på mer enn 200.000 kroner, om de skriver ut resepter på feil grunnlag.

Sendes tilbake til fastlegen

Pasienter som under aksjonen får hvit resept i stedet for blå, må selv betale for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på apoteket.

Legeforeningen legger opp til at pasienter skal søke om å få pengene tilbake fra Helfo. Men Helfo sender pasientene tilbake til fastlegen.

En kvinne i 40-årene i Bergen var tirsdag hos fastlegen for å få fornyet resepten på et legemiddel hun bruker for å få stabil søvn.

– Han fortalte at han grunnet de nye reglene ikke lenger kunne skrive ut blå resept, men jeg kunne få medisinene på hvit resept, forteller kvinnen til VG.

Lene Nilsen setter datteren i bilen etter sykehusbesøket.

Hun har ikke vært på apoteket, fordi hun fremdeles har tabletter igjen.

– Har veldig dårlig råd

– Det er ikke sikkert medisinene er kjempedyre, men jeg har veldig dårlig råd. Det er forferdelig trist at dette skal gå ut over sånne som meg, sier kvinnen.

Hun kontaktet Helfo og spurte hvordan hun skulle gå frem for å søke refusjon.

– Dersom du mener du har fått en hvit resept som egentlig burde være blå, må du selv ta det opp med legen, skriver Helfos veiledningstjeneste.

I så fall skal lege på nytt vurdere om vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt eller om søknad om individuell søknad skal sendes.

– Helfo kan ikke utbetale refusjon for kjøp på hvite resepter, uten bekreftelse fra legen på at disse vilkårene er oppfylt, skriver veiledningstjenesten.

Advokat i Legeforeningen Hanne-Riise Hansen skriver i en kommentar:

– Så lenge det foreligger hvit resept forskrevet på forskriftsmessig måte, bør Helfo – på lik linje med legene – kunne vurdere hvorvidt pasienten har rett til å få kostnaden refundert.

Helse- og omsorgsdepartementet avviser at Helfo kan dekke utlegg på hvit resept.

Lene Nilsen mener at Stortinget må ha sovet i timen, da de folkevalgte åpnet for skyhøye bøter til legene.

En legevaktlege skrev en gang ut hvit resept til Lene Nilsens datter. Hun sendte kvitteringen til Helfo. Det tok tre måneder å behandle søknaden og refundere utlegget.

– Jeg har ingen mulighet til å legge ut, om det tar så lang tid å få penger tilbake. Det er ingen alvorlig syke og uføretrygdede som har flere hundre tusen kroner på konto.

Luftambulanse ved anfall

Lene Nilsen er uføretrygdet alenemor med tre barn. Familien bor i Bjørnafjorden sørøst for Bergen. Datteren har kommunal sykepleier på dagtid hjemme og brukerstyrt assistanse.

I tillegg til den vanlige medisinering hender det at treåringen får så alvorlige anfall av epilepsi at akuttmedisinene foreldrene har lov til å gi, ikke strekker til.

Da rykker luftambulansen ut til familienfor å frakte jenta til intensivavdelingen på Haukeland. De sterke medisinene hun får, kan føre til at hun trenger respirator.

– Vi har vært inne i en heftig periode og hatt dem her en gang i uken. Anfallsmedisinen koster 3500–6000 kroner hver gang. Alt har vi fått på blå resept, sier Lene Nilsen.

– Sovet i timen

Det er Stortinget som enstemmig har vedtatt endringen i blåreseptforskriften.

– Jeg synes det er urettferdig at Legeforeningen bruker de svakeste for å nå frem. Men bøtenivået er helt ekstremt. Politikerne må ha sovet i timen, sier Lene Nilsen.

Hun er enig med Legeforeningen, som krever at straffegebyret fryses til Stortinget har endret blåreseptforskriften som trådte i kraft ved nyttår.

Seks store pasientorganisasjoner støtter kravet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt at departementet til våren foreslå en forskriftsendring, «slik at loven ikke praktiseres urimelig».