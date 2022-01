PSYKIATER: Randi Rosenqvist har gjort en rekke risikovurderinger av Anders Behring Breivik.

Psykiater om Breivik: − Har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger

TELEMARK TINGRETT (VG) Psykiater Randi Rosenqvist konkluderer med at Anders Behring Breivik fortsatt er like farlig som han var like etter terrorangrepene på Utøya.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg mener at Anders Behring Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger.

Det er psykiater Randi Rosenqvists sin konklusjon om farepotensialet til massemorderen.

Den erfarne psykiateren har gjort risikovurdering av Breivik en rekke ganger, og er et av kronvitnene i rettsbehandlingen av massemorderens begjæring om prøveløslatelse i Telemark tingrett.

Da skal retten ta stilling til et konkret spørsmål: Kan Breivik prøveløslates, eller er han fremdeles så farlig at samfunnet trenger beskyttelse mot ham?

Risikovurderingen Rosenqvist har gjort av Breivik nå strekker seg over 67 sider, og består av oppsummering fra egne samtaler og brevveksling med terroristen sammenholdt med rapporter utarbeidet av Kriminalomsorgen.

BEGJÆRER SEG LØSLATT: Massemorder Anders Behring Breivik er denne uken i retten.

– Hva man kaller det, spiller ingen rolle

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann.

Det var lagt særlig vekt på at han anså ekstrem vold som et nødvendig virkemiddel for å nå sitt politiske mål, og at han sannsynligvis ville ha både vilje og evne til å begå nye og brutale drap.

I 2013 konkluderte Rosenqvist med at Breivik oppfyller kriteriene for dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse, og hun omtalte ham blant annet som en «dyssosial psykopat».

Rosenqvist sier i retten onsdag at hun tenker den riktige diagnosen er dyssosial, histronisk narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Hun mener samtidig at diagnosen er underordnet.

– Jeg tenker at den eksakte diagnosen ikke sier så veldig mye. Når man hørte på Breivik i går, så får man en idé om hvordan han fungerer i sitt teoretiske univers. Hva man kaller det, spiller ingen rolle etter min mening, sier psykiateren.

– Flere som mener det samme

Hun møtte Breivik for første gang en knapp måned etter terrorangrepene i 2011, og hun har siden gjort en rekke vurderinger av farepotensial til terroristen.

– Jeg deler oppfatningen om at han har en del forestillinger som ikke er normale, men har aldri oppfattet dem som psykotiske. Psykose er tekningsforestillinger som aldri kommer utenfor eget hode, forklarer psykiateren, før hun fortsetter:

– Jeg har sett Breiviks politiske tanker som sprø og helt på jordet, men jeg ser at det er et resonanskammer, det er flere som mener det samme.

Allerede i en rapport fra 2013 vurderte Rosenqvist risikoen ved eventuell fremtidig prøveløslatelse:

«Dersom Breivik til da ikke har endret sine politiske oppfatninger vesentlig og gjennomgått en lengre periode med genuin anger, depresjon og ønske om at handlingene var ugjort, vil han på ny kunne gjennomføre voldshandlinger dersom han finner det opportunt».

Breivik hevdet i sin forklaring tirsdag at han i dag tar sterk avstand fra vold og terror.

Psykologspesialist Pål Grøndahl sa til VG tirsdag at det er tingretten som må ta stilling til om de tror Breivik snakker sant.

– Men stoler jeg på hva han sier, ville jeg sluppet ham ut? Svaret er et rungende nei. Fordi han fortsatt støtter den type ideologi som førte ham til å gjøre handlingene han gjorde.