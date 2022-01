PRESSES: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Legeaksjon mot bøtetrussel: Skriver ut færrest mulig blåresepter

Legeforeningens aksjon mot helseministeren fører til at kroniske pasienter må legge ut for medisiner: – Det vil kunne øke sosial ulikhet, sier Anne-Karin Rime.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Rime er president for Legeforeningen, som tirsdag kveld besluttet å oppfordre sine medlemmer til å begrense forskrivningen av legemidler på blå resept til et minimum.

Blåreseptordningen innebærer at folketrygden betaler medisinene til pasienter med kroniske sykdommer. En ny lovendring har skapt storm blant legene.

Fra 1. januar kan Helsedirektoratet straffe leger med gebyr på over 200.000 kroner, dersom de skriver ut resepter på feil grunnlag.

Nå krever Legeforeningen at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) tar initiativ til en lovendring eller at regjeringen stiller seg bak et slikt forslag i Stortinget.

– Med aksjonen setter dere helseministeren under press?

– Jeg kan ikke svare annet enn ja, sier legepresidenten til VG.

LEGEPRESIDENT: Anne-Karin Rime

– Vil vurdere sårbare grupper

Om pasienter får hvit i stedet for blå resept, betyr det at de må legge ut for medisinene på apoteket og søke refusjon direkte fra Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat.

– Det vil selvfølgelig gå ut over noen pasienter. Alle får resept på medisinene de skal ha, men flere vil få på hvit resept. Og så må Helfo finne ut om de har rett til medisinene på blå resept, sier Rime.

Hun sier at Legeforeningen vil ta grep for å informere pasientene om hvordan de går frem for å søke refusjon.

Hva det vil koste den enkelte pasient å forskuttere og hvor lang tid det vil ta før folketrygden tilbakebetaler, vet ikke Legeforeningen.

– Vår tilrådning vil kunne øke sosial ulikhet. Den enkelte lege må like fullt vurdere sårbare pasientgrupper som ikke er i stand til å søke refusjon, sier Rime.

Info Hva betyr blå resept? Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden, forskrives på blå resept.

Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept.

Statens utgifter på blåreseptordningen var i 2015 på 10,1 milliarder kroner. Vis mer

Åpner for å endre forskrift

Legeforeningen ba helseminister Ingvild Kjerkol om skriftlig tilbakemelding innen starten av denne uken, på sitt krav om at ordningen må fjernes.

Foreningen truet allerede i forrige uke med å aksjonere. Da svaret ikke var kommet tirsdag kveld, besluttet foreningens sentralstyre å sette i gang.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har åpnet for å endre forskriften, fordi hun ser at utslagene kan bli urimelige.

Men Legeforeningen skal ha fått signaler om at statsråden bare ønsker å endre reglene for praktiseringen, ikke selve lovhjemmelen for å ilegge bøter.

– Føler seg mistenkeliggjort

– Selv med en eventuell nedjustering av bøtenivå er dette et feil og uakseptabelt virkemiddel overfor leger som yrkesutøvere, heter det i foreningens brev til medlemmene.

Rime mener at legene har forvaltet den tillitsbaserte blåreseptordningen godt i 60 år.

– Nå føler leger at de blir mistenkeliggjort. Personlige bøter til leger som prøver å hjelpe pasienter, uttrykker en mistillit som er helt uakseptabel, sier legepresidenten.

TILLITSBASERT: Legene risikerer personlige bøter hvis de skriver ut blå resept på feil grunnlag.

Ingvild Kjerkol (Ap) har vist til at det var Solberg-regjeringen som vedtok å innføre det omstridte overtredelsesgebyret.

Det skjedde etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte behovet for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

– Ikke riktig vei å gå

Kjerkol har understreket at mindre inngripende virkemidler som informasjon og pålegg om å endre praksis skal forsøkes, før gebyr ilegges.

Den strengeste reaksjonen overfor leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag, er å frata dem denne forskrivningsretten for kort eller lengre tid.

– Det er vi helt for. Men vi er like klare på at det å innføre økonomisk straff, ikke er riktig vei å gå, sier Rime.

Legeforeningen krever at straffegebyret fryses og at ingen leger skal risikere å bli bøtelagt, inntil Stortinget eventuelt vedtar å endre loven.

Høyre: Lurt med pause

- Vi kan ikke ha en situasjon hvor pasientene ikke får nødvendige medisiner, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Det var et enstemmig Storting som vedtok at helsemyndighetene skulle få enda et verktøy i form av bøtelegging, for å slå ned på misbruk av blåreseptordningen.

- Siden statsråden sier hun åpner for å endre forskriften, mener vi det er lurt å ta en pause, etablere god dialog og avklare tydeligere hvordan ordningen skal fungere, sier Trøen (H).

Hun vil ikke forskuttere om Høyre vil støtte en lovendring som innebærer at leger ikke lenger kan bøtelegges.

- Om et slikt forslag kommer, vil vi grundig behandle spørsmålet i vår stortingsgruppe, sier Trøen.