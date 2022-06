Styreleder Monica Staff og hennes familie er også største eier i Resett, gjennom selskapet Staff-Gruppen as.

Styret om Resett-redaktør: − Rett og slett ikke klart å skille mellom privatliv og jobben

Styreleder Monica Staff svarer nå om konflikten internt i den alternative nettavisen Resett. Hun sier redaktør Helge Lurås’ fremstilling «savner forankring i virkeligheten».

Publisert: Nå nettopp

– Vi hadde håpet å løse konflikten mellom Helge Lurås og styret i Resett i minnelighet, sier styreleder og mangemillionær Monica Staff i Resett.

Lørdag kokte konflikten i avisen over, og ut i offentligheten.

De ulike frontene i avisen beskylder hverandre for giftig arbeidsmiljø, trakassering, kuppforsøk, utidig innblanding i redaksjonelle avgjørelser og – kanskje mest alvorlig – trygdebedragerier.

Konfliktlinjene går i brede trekk mellom den sykmeldte redaktøren Helge Lurås og styret, samt mellom en gruppe ansatte og Lurås’ pluss hans forlovede, som også er journalist i avisen.

Les reportasjen om konflikten i Resett: Maktkamp, intriger, milliardærer og trygd

Helge Lurås er sykmeldt om redaktør og meldte lørdag på sin Facebook-side at «løpet er kjørt for Resett».

Betalingene til tre bidragsytere i Thailand og på Filippinene, hvorav to også er trygdemottagere, er bakgrunnen for anklagene om trygdebedrageri.

Lurås beskrev lørdag anklagen som et påskudd for å få ham fjernet, mens han mener den reelle årsaken til konflikten med styret «er en kamp mellom oss om hvem som skal bestemme».

Han mener styret har blandet seg inn i detaljer, både i det administrative og det redaksjonelle, og slik trådt over en grense for hva et styre kan gjøre.

– Når Lurås nå har gått bredt ut med en fremstilling av konflikten som savner forankring i virkeligheten og hvor mediene siterer selektivt fra fortrolige interne møter som Helge Lurås har gjort opptak av i hemmelighet, må jeg som styreleder nesten ta til motmæle, sier Staff.

Info Resett Nettavis startet i august 2017 av redaktør Helge Lurås.

Milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen var blant de første investorene. Spetalen har senere solgt seg ut. Største eiere er i dag Haudemann-Andersen, Monica Staff (med familie) og Christian Mikkel Dobloug.

Monica Staff er styreleder.

Oppgir å ha 50.000 til 70.000 daglige lesere, hvorav omkring 3.000 er betalende abonnenter.

Oppgir å ha mellom 12–14 ansatte, inkludert moderatorer. Halvparten av disse har nå sluttet, fått sparken eller blitt sykmeldt.

Resett er to ganger nektet opptak i Norsk Redaktørforening. Avslaget gjør at Resett ikke faller inn under pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Avslaget ble begrunnet med Resetts gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, at de tilbød et intervjuobjekt en stor pengesum for å la seg intervjue i en bestemt sak, samt at avisen oppfordret til boikott av andre medier.

Journalistene Bjørn Ihler og Bjørg Uhlen, nyhetsredaktør Elisabeth Sjølie og redaksjonssjef Lars Akerhaug har tidligere brutt med Resett og kritisert avisens redaksjonelle linje. Vis mer

– Mistillit

Staff oppsummerer konflikten på følgende måte:

– Det har over tid oppstått mistillit mellom styret og Lurås fordi Lurås ikke har klart å ta inn over seg og rydde opp i de mange organisasjonsmessige konfliktene som hans samboerskap med Shurika Hansen har ført til. Han har rett og slett ikke klart å skille mellom hans privatliv og jobben som daglig leder.

– Jeg mener vårt forhold er et vikarierende motiv for den underliggende maktkampen mellom styret og meg, svarer Lurås.

– Det er utfordringer som må håndteres når man er kjærester og kollegaer. Jeg har forøkt å ta hensyn til dette i ledelsen av Resett.

Lurås sier det kun var én ansatt som hadde problematisert forholdet før helt nylig. Inntil styret fikk gjennomført en evaluering av avisen ved inngangen av året, hadde de aldri tatt dette opp som et problem, sier han.

Lurås mener styret blander forholdet inn i en konflikt som egentlig handler om ham og styret.

– De konstruerer begrunnelser, sier han.

Journalist Shurika Hansen og redaktør Helge Lurås sammen i 2018. Bildet er gjengitt med tillatelse.

Trygdebedrageri

Staff peker i tillegg på anklagene om trygdebedrageri:

– Det har den senere tid fremkommet informasjon om tvilsomme økonomiske transaksjoner som vi nå arbeider med å finne nærmere ut av.

– Vil styret ta informasjonen om mulige trygdebedragerier til myndighetene?

– Vi arbeider med å finne nærmere ut av dette.

Lurås anklager styret for å ha gått ut over sine fullmakter både ved å detaljstyre det administrative, men også ved å blande seg i det redaksjonelle.

Han viser blant annet til meldinger og telefonsamtaler fra styremedlemmer, hvor de foreslår spesifikke saker, eller ønsker seg mer av en type saker, eller mindre av en annen.

Styreleder Staff mener på sin side det er Lurås som «har vanskelig for å ta innover seg signaler og instrukser fra styret».

STYRELEDER: Monica Staff er en forretningskvinne og nettverksbygger, som blant annet fikk milliardærene Jan Haudemann-Andersen og Øystein Stray Spetalen inn som medeiere i Resett i sin tid. Hun var gift med Lars Ketil Staff (1961–2022), som både var kaffearving og en profilert investor i utleiekontorer på Aker Brygge og Tjuvholmen.

– For ensidig

Redaktørplakaten, som tegner opp en del av reglene for pressefrihet i Norge, sier at det er redaktøren som bestemmer hvilke saker avisen publiserer, og at eiere eller styre ikke skal blande seg i disse avgjørelsene.

Men Staff påpeker at redaktørplakaten også sier at eierne bestemmer plattformen og grunnsynet en avis skal styre etter. Det grunnsynet mener hun Lurås ikke har klart å etterleve.

– Det har blitt for ensidig og Lurås har gjort lite for å rette opp dette og følge den strategien som eierne av avisen, ved styret, har vedtatt, sier hun.

Staff sier Resett skal «formidle nyheter og debatt innen et vidt spekter av saksområder ut ifra tradisjonelle journalistiske og presseetiske kvalitetskriterier».

– Og tilby et alternativ både til etablerte og til alternative medienes ensidige og polariserende kampanjejournalistikk, fortsetter hun.

AVGJØRELSE: Mandag møtes eierne i Resett til generalforsamling på Tjuvholmen i Oslo, i et eksklusivt kontorfellesskap Staff driver.

Risikerer konkurs

Halvparten av redaksjonen har nå enten sluttet, blitt sagt opp eller blitt sykmeldt.

– Vil dere erstatte bidragsyterne som nå er borte?

– Resett har mange bidragsytere. Alle er velkomne. Redaksjonen vil arbeide for å få flere.

Mandag skal eierne av avisen bli enige om veien videre på årets generalforsamling.

I en styreprotokoll fra 18. mai kommer det frem at selskapet vil være konkurs i oktober om det ikke tas grep.

– Er det aktuelt å skyte inn mer penger i Resett?

– Ikke på det nåværende tidspunkt.