AVHØRT: Her forlater Jan Helge Andersen politihuset i Oslo i slutten av oktober i fjor, etter å ha forklart seg på nytt om Baneheia-saken.

Jan Helge Andersen i avhør: Bekymret over dårlig hukommelse

I flere nye politiavhør i Baneheia-saken svarer Jan Helge Andersen at han ikke husker når politiet borer i detaljene – samt at han sliter med hukommelsen.

Det har ført til at Oslo politidistrikt ikke har fått svar på alle spørsmålene de har hatt til Jan Helge Andersen, i den nye etterforskningen av Baneheia-saken, får VG opplyst.

I et avhør i begynnelsen av mars i år åpnet Andersen opp om sin sviktende hukommelse, som skal ha vært et problem for ham i flere år. Andersen var tydelig på at problemene med å huske detaljer fra lang tid tilbake oppsto før straffesaken mot Viggo Kristiansen ble gjenåpnet i fjor, får VG opplyst.

I det aktuelle avhøret på politihuset i Oslo opplyste politiet at noen hadde uttalt at Andersen hadde en tilnærmet fotografisk hukommelse i 2000, da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia.

Andersen svarte at han ikke har en slik hukommelse lenger, men at han kanskje husket bedre tidligere i livet, får VG opplyst.

Han forklarte også at han synes det er enklere å fortelle om ting han har bilder av, men at han ellers kun husker bruddstykker fra barndommen – uten at han har en god forklaring på hvorfor det er slik.

ÅSTEDET: Her jobber krimteknikere med å sikre bevis i Baneheia, etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet drept i mai 2000. I politiavhør har Jan Helge Andersen forklart at han brukte musikk i fengsel for å få tankene bort fra ugjerningene, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge Andersen er det uviktige ting han husker best og at han har snakket med helsepersonell om en mulig utredning av hukommelsessvikten.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. I løpet av årene bak murene fikk han tankene bort fra straffesaken ved hjelp av musikk, forklarte han til politiet i mars i år.

Ifølge Andersen fikk han utskrevet en minidisk på medisinsk grunnlag – og på den måten hjalp musikken ham til å få tankene bort fra drapssaken.

I avhørsrommet påpekte politiet at Andersen hukommelse har vært tema i tidligere avhør; at han ikke husket, ville huske eller ikke ville fortelle, får VG opplyst. Andersen fikk også beskjed om at politiet vil at han forteller mest mulig og de har notert seg at han er flink til å huske enkelte ting.

Andersen svarte at han husker noe, men ikke alt, ifølge VGs opplysninger.

Da Jan Helge Andersen ble dømt i 2002, så ble han frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. I januar i år ble han siktet for dette drapet, siden politiet gjennomførte hemmelig etterforskning mot ham.

I et avhør i fjor vinter forklarte Andersen at han følte skam rundt overgrepet eller overgrepene han hadde utført. Politiet ville da vite om denne skammen påvirket hukommelsen hans rundt det som skjedde i Baneheia. Andersen svarte at det kan ha gjort det, men at han ikke vet, får VG opplyst.

I tillegg forklarte han at det var 21 år siden ugjerningene og at han ikke klarte å få frem detaljene, selv om han har forsøkt.

Andersen uttrykte også at han ikke liker å prate om hendelsene på åstedet og at det for alltid vil være vonde tanker som følger ham rundt ugjerningene, ifølge VGs opplysninger.

Hverken Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, eller Oslo statsadvokatembeter ønsker å kommentere saken.